منتخب السلة الأقوى دفاعا وهجوما.. فريدي أفضل لاعب.. والدويري يتأهب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – أحكم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، قبضته على لقب النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، ليطبع قبلاته على اللقب الأغلى على قلوب الأردنيين للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه "رقم قياسي"، تاركا المنتخب القطري في مركز الوصافة.

وحقق "صقور الأردن" ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة الدولية، منحتهم الأفضلية للتتويج باللقب، بفوزهم تواليا على منتخبات، فلسطين (92-80)، سورية (88-65) وقطر (70-50)، فيما شهدت المباريات الأخرى فوز قطر على سورية (75-66) وفلسطين (74-72)، وتغلبت فلسطين على سورية (80-74).

ويمتلك المنتخب الوطني الهجوم الأقوى في البطولة بتسجيله 250 نقطة وبمتوسط 83.3 نقطة للمباراة الواحدة، يليه المنتخب الفلسطيني ثانيا بمتوسط 77.3 نقطة، سورية ثالثة بمعدل 68.3 نقطة وقطر رابعة بمعدل 66.3 نقطة.

وفي الدفاع، يمتلك "صقور الأردن" الدفاع الأقوى بعدما استقبلت سلته 195 نقطة وبمتوسط 65 نقطة للمباراة الواحدة، يليه المنتخب القطري بمتوسط 69.3 نقطة، فلسطين ثالثة بمتوسط 80 نقطة وسورية رابعة بمتوسط 81 نقطة.

وتعد البطولة بمثابة محطة التحضير الأخيرة للمنتخب الوطني قبل أن يستهل مشواره في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب العراقي عند الساعة السابعة من مساء بعد غد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين المقبل، في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وتلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) العام المقبل.

وكان المنتخب الوطني، بدأ مشواره في النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات على العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

مكتسبات فنية.. وخلل

من المؤكد أن فترة الفراغ الطويلة التي سببها غياب مسابقة الدوري الرسمية والاكتفاء بتنظيم بطولة "دوري اللعيبة"، إلى جانب مرحلة الإحلال والتبديل وفيروس الإصابات الذي ضرب معسكر المنتخب في مصر، يجعل من الصعب وضع المنتخب الوطني تحت مجهر التقييم الدقيق، والحكم على ما قدمه هناك، لكن بطولة كأس الملك أكدت ارتفاع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب الوطني، وحالة التناغم بين خطوطه، بانتظار معالجة بعض الهفوات التي ظهرت.

وظهر واضحا حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص على رفع المستوى الفني أكثر من النتيجة، خصوصا مع انتهاجه مبدأ المداورة، فكان الشاب عمر سلمان (17 عاما)، يحظى بفرصة اللعب إلى جانب فادي قرمش، خالد أبو عبود، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، هاشم عباس، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، محمد شاهر، أحمد حسونة، أشرف الهندي والمجنس الأميركي دار تاكر، فيما اقتصرت تجربة اللاعبين؛ عاكف الشياب، أدهم الدجاني وعلي كنعان في التدريبات والمعسكر الخارجي فقط، بانتظار الإعلان عن القائمة النهائية للنافذة الآسيوية، التي سينضم إليها أحمد الدويري بعد حضوره نهائي البطولة من "البنش".

وعانى المنتخب الوطني من تباين الحالتين الهجومية والدفاعية في النصف الثاني من المباريات، وهو التوازن الذي سيتحقق مع التحاق الدويري المحترف في صفوف فريق دبي الإماراتي.

وكان المنتخب الوطني، بدأ رحلة التحضير إلى النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بتعادل وثلاث خسائر في معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فريق القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، ثم خسر على الترتيب أمام فرق، الجزيرة (58-63)، الأهلي (55-77) والزمالك (67-80).

فريدي أفضل لاعب

وحصل صانع ألعاب المنتخب الوطني فادي إبراهيم "فريدي"، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وذلك بعد مساهمته في تسجيل 50 نقطة للمنتخب الوطني وبمتوسط 16.67 نقطة لكل مباراة، كما بلغ معدل متابعاته 5.33 متابعة ناجحة و7 تمريرات حاسمة و1.3 سرقة للكرة و0.3 بلوك شوت بمتوسط فاعلية 20 لكل مباراة.

قراءة رقمية

بلغت نسبة نجاح المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 56.8 % (58 من 102) و27.36 % من خارج القوس (26 من 95) و65.11 % من خط الرميات الحرة (56 من 86)، كما بلغ متوسط تسجيل المنتخب الوطني للنقاط من استثمار حالات التيرن أوفر 20.3 نقطة و15.3 نقطة من الفرصة الثانية و16.3 نقطة من الفاست بريك، فيما بلغ معدل مساهمة دكة البدلاء 20 نقطة في المباراة الواحدة.

في المقابل، بلغت نسبة نجاح المنتخب القطري في التسجيل من داخل القوس

40 % (44 من 110) و29.11 % من خارج القوس (23 من 79) و63.63 % من الرميات الحرة (42 من 66)، كما بلغ متوسط تسجيل "العنابي" للنقاط من استثمار حالات التيرن أوفر 17.3 نقطة و16 نقطة من الفرصة الثانية و6 نقاط من الفاست بريك، وظهرت فاعلية دكة بدلائه بمتوسط 25.6 نقطة لكل مباراة.

كما بلغت نسبة نجاح المنتخب الفلسطيني في التسجيل من داخل القوس 54.25 % (51 من 94) و31.57 % من خارج القوس (24 من 76) و72.5 % من خط الرميات الحرة (58 من 80)، وبلغ متوسط "الفدائي" في تسجيل النقاط من استثمار حالات التيرن أوفر 14.6 نقطة و9 نقاط من الفرصة الثانية و13.3 نقطة من الفاست بريك، وساهمت دكة بدلائه بمتوسط 13 نقطة لكل مباراة.

إلى ذلك، بلغت نسبة نجاح المنتخب السوري في التسجيل من داخل القوس 47.74 % (53 من 111) و21.95 % من خارج القوس (18 من 82) و76.27 % من خط الرميات الحرة (45 من 59)، وبلغ متوسط "نسور قاسيون" في التسجيل من استثمار حالات التيرن أوفر 23 نقطة و11.3 نقطة من الفرصة الثانية و15.6 نقطة من الفاست بريك، وظهرت فاعلية "البنش" بمتوسط 33.3 نقطة في المباراة الواحدة.









الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد تمنح فريدي جائزة أفضل لاعب بالبطولة - (تصوير: أمجد الطويل)