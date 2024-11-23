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عيرا متمسك بالعلامة الكاملة بانتظار قمته مع شباب الحسين غدا

11/23/2024 3:42:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تواصلت صدارة عيرا لدوري الطائرة الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما استمر حامل اللقب شباب الحسين في مطاردته برصيد 15 نقطة، بعدما تمكن من تخطي الوحدات 3-0، في ختام الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
وتمسك عيرا بصدارة الترتيب الذي انفرد بها بعد الجولة الثانية، بعد خسارة شباب الحسين إداريا أمام العقبة بنتيجة 0-3، ليخطف العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، ويفرض نفسه على قمة الترتيب، علما بأنه الفريق الأعلى تسجيلا للنقاط برصيد 524 نقطة، وعليه 401 نقطة، وله 18 شوطا وعليه 3 أشواط.
من جانبه، تقدم فريق شباب الحسين خطوة مهمة على طريق استرداد الصدارة، عندما فاز على الوحدات بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، فانفرد بالمركز الثاني مسجلا 375 نقطة، وعليه 286 نقطة، وله 15 شوطا وعليه 3 أشواط، والذي أفقدته خسارته الإدارية أمام البقعة 0-3، 75 نقطة، علما بأنه فاز بالنتيجة الفعلية 3-0.
ويقف الفريقان عيرا ومطارده شباب الحسين في لقاء الحسم، الذي يجمعهما عند السابعة من مساء يوم غد الخميس، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في ختام مرحلة ذهاب الدوري.
ويشكل الفوز قاسما مشتركا بين الفريقين، حيث يعني الفوز لعيرا، التوغل وحيدا بالصدارة، ورد اعتباره بعد خسارته نهائيات السوبر وكأس الأردن والدرع أمام شباب الحسين، في الوقت الذي ينظر الأخير إلى الفوز للعودة إلى الصدارة بأفضلية المواجهة المباشرة، ضمن حملته للعودة إلى اللقب.
من ناحية ثانية، تتشارك فرق الوحدات والبقعة والكرمل برصيد 9 نقاط لكل منهما، في سباق لاهب فيما بينها بهدف الوقوف في مربع الكبار، حيث يحتل الوحدات بالمركز الثالث، وله 463 نقطة، وعليه 446 نقطة، مسجلا 13 شوطا وعليه 7 أشواط، ويأتي البقعة رابعا برصيد 9 نقاط، وسجل البقعة 453 نقطة، وعليه 380 نقطة، وله 11 شوطا وعليه 9 أشواط، وجاء فريق الكرمل في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وله 440 نقطة، وعليه 403 نقاط، وله 9 أشواط وعليه 10 أشواط.
إلى ذلك، تراجع المحطة من المركز الرابع إلى المركز السادس، وذلك بعد خسارته أمام الكرمل 0-3، ليستقر رصيده عند 6 نقاط، مسجلا 379 نقطة، وعليه 406 نقاط، وله 6 أشواط وعليه 12 شوطا.
ويأتي العودة بالمركز السابع برصيد 3 نقاط، وله 386 نقطة، وعليه 473 نقطة، وله 4 أشواط وعليه 15 شوطا.
وسجل فريق مليح إسمه اول الهابطين إلى مصاف اندية الدرجة الأولى، رغم بقاء جولة على مرحلة ذهاب الدوري، حيث اتضحت ملامح هبوطه مع نيله الخسارة السادسة على التوالي بسجل خال من النقاط، وهو الذي سجل معدلا متواضعا من النقاط، بـ 248 نقطة، علما بأنه الأكثر استقبالا للنقاط بـ 450 نقطة، ولم يسجل الفوز في أي شوط وعليه 18 شوطا.
وتقام 4 مباريات بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري، حيث تقام 3 مباريات يوم غد الخميس، يلتقي فيها الوحدات ومليح عند الساعة 5 في قصر الرياضة، والتي تشهد القمة المرتقبة الذي يجمع عيرا وشباب الحسين عند الساعة 7، فيما يلعب الكرمل مع المحطة عند الساعة 6 في صالة الحسن بمدينة إربد، وتم ترحيل مباراة البقعة مع العودة، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، لتقام عند الساعة 6 من مساء يوم بعد غد الجمعة، في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

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