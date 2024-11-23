عيرا متمسك بالعلامة الكاملة بانتظار قمته مع شباب الحسين غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - تواصلت صدارة عيرا لدوري الطائرة الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما استمر حامل اللقب شباب الحسين في مطاردته برصيد 15 نقطة، بعدما تمكن من تخطي الوحدات 3-0، في ختام الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة.
وتمسك عيرا بصدارة الترتيب الذي انفرد بها بعد الجولة الثانية، بعد خسارة شباب الحسين إداريا أمام العقبة بنتيجة 0-3، ليخطف العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، ويفرض نفسه على قمة الترتيب، علما بأنه الفريق الأعلى تسجيلا للنقاط برصيد 524 نقطة، وعليه 401 نقطة، وله 18 شوطا وعليه 3 أشواط.
من جانبه، تقدم فريق شباب الحسين خطوة مهمة على طريق استرداد الصدارة، عندما فاز على الوحدات بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، فانفرد بالمركز الثاني مسجلا 375 نقطة، وعليه 286 نقطة، وله 15 شوطا وعليه 3 أشواط، والذي أفقدته خسارته الإدارية أمام البقعة 0-3، 75 نقطة، علما بأنه فاز بالنتيجة الفعلية 3-0.
ويقف الفريقان عيرا ومطارده شباب الحسين في لقاء الحسم، الذي يجمعهما عند السابعة من مساء يوم غد الخميس، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في ختام مرحلة ذهاب الدوري.
ويشكل الفوز قاسما مشتركا بين الفريقين، حيث يعني الفوز لعيرا، التوغل وحيدا بالصدارة، ورد اعتباره بعد خسارته نهائيات السوبر وكأس الأردن والدرع أمام شباب الحسين، في الوقت الذي ينظر الأخير إلى الفوز للعودة إلى الصدارة بأفضلية المواجهة المباشرة، ضمن حملته للعودة إلى اللقب.
من ناحية ثانية، تتشارك فرق الوحدات والبقعة والكرمل برصيد 9 نقاط لكل منهما، في سباق لاهب فيما بينها بهدف الوقوف في مربع الكبار، حيث يحتل الوحدات بالمركز الثالث، وله 463 نقطة، وعليه 446 نقطة، مسجلا 13 شوطا وعليه 7 أشواط، ويأتي البقعة رابعا برصيد 9 نقاط، وسجل البقعة 453 نقطة، وعليه 380 نقطة، وله 11 شوطا وعليه 9 أشواط، وجاء فريق الكرمل في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وله 440 نقطة، وعليه 403 نقاط، وله 9 أشواط وعليه 10 أشواط.
إلى ذلك، تراجع المحطة من المركز الرابع إلى المركز السادس، وذلك بعد خسارته أمام الكرمل 0-3، ليستقر رصيده عند 6 نقاط، مسجلا 379 نقطة، وعليه 406 نقاط، وله 6 أشواط وعليه 12 شوطا.
ويأتي العودة بالمركز السابع برصيد 3 نقاط، وله 386 نقطة، وعليه 473 نقطة، وله 4 أشواط وعليه 15 شوطا.
وسجل فريق مليح إسمه اول الهابطين إلى مصاف اندية الدرجة الأولى، رغم بقاء جولة على مرحلة ذهاب الدوري، حيث اتضحت ملامح هبوطه مع نيله الخسارة السادسة على التوالي بسجل خال من النقاط، وهو الذي سجل معدلا متواضعا من النقاط، بـ 248 نقطة، علما بأنه الأكثر استقبالا للنقاط بـ 450 نقطة، ولم يسجل الفوز في أي شوط وعليه 18 شوطا.
وتقام 4 مباريات بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري، حيث تقام 3 مباريات يوم غد الخميس، يلتقي فيها الوحدات ومليح عند الساعة 5 في قصر الرياضة، والتي تشهد القمة المرتقبة الذي يجمع عيرا وشباب الحسين عند الساعة 7، فيما يلعب الكرمل مع المحطة عند الساعة 6 في صالة الحسن بمدينة إربد، وتم ترحيل مباراة البقعة مع العودة، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، لتقام عند الساعة 6 من مساء يوم بعد غد الجمعة، في صالة الأمير محمد بالزرقاء.
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