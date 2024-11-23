نقطة لا تغذي طموح النشامى في الكويت

MENAFN - Alghad Newspaper) عمر الزعبي

فقد المنتخب الوطني البوصلة في الشوط الثاني أمام مضيفه المنتخب الكويتي، وتعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي، لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة عبر اللاعب يزن النعيمات عند الدقيقة 21، قبل أن يعدل المنتخب الكويتي النتيجة عند الدقيقة 68 عبر اللاعب محمد دحام، لتتكرر نتيجة الذهاب التي انتهت في عمان بهدف لمثله.



ولحساب الجولة ذاتها، تعادل المنتخب الفلسطيني مع منتخب كوريا الجنوبية بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد عمان الدولي، فيما فاز المنتخب العراقي على مستضيفه العماني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.



وتراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث برصيد 9 نقاط، فيما بقيت كوريا الجنوبية في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، مقابل 11 نقطة للعراق صاحبة المركز الثاني، واستقر المنتخب العُماني بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاء المنتخب الكويتي خامس الترتيب برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الفلسطيني أخيرا برصيد 3 نقاط.



ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته المقبلة نظيره الفلسطيني على أرضية ستاد عمان الدولي يوم 20 من شهر آذار (مارس) من العام المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات، مع تبقي 3 مباريات أخرى له أمام كوريا الجنوبية، سلطنة عُمان والعراق على التوالي.



الكويت 1 الأردن 1

دفع المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي بتشكيلة مكونة من يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري ويزن النعيمات.



وفي المقابل، أشرك المدير الفني للمنتخب الكويتي خوان أنتونيو بيتزي بصفة أساسية كل من خالد الرشيدي، حسن حمدان، مشاري العنزي، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الراشدي، يوسف ناصر، محمد دحام ويوسف ماجد.



وحاول المنتخب الوطني السيطرة على الكرة مع بداية اللقاء، وسط تسرع غير مبرر من اللاعبين في اتخاذ القرارات، لينجح المنتخب الكويتي في إيقاع لاعبي المنتخب الوطني بمصيدة التسلل في 3 مناسبات خلال الدقائق العشر الأولى.



ونجح "النشامى" بافتتاح التسجيل بعد مرور 21 دقيقة على زمن اللقاء، بعد مجهود فردي مميز من المهاجم يزن النعيمات، الذي مر من أكثر مدافع كويتي، وسدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس.



وواصل المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللقاء في ظل اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، ليهدر التعمري فرصتين متتاليتين بعد إبعاد الحارس لكرته الأولى، فيما ارتطمت الثانية بالدفاع قبل خروجها لركنية، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف وحيد.



وبدأ المنتخب الكويتي الشوط الثاني بصورة مغايرة، وحاول تعديل الكفة من تسديدة عيد الراشدي التي مرت بجانب مرمى أبو ليلى عند الدقيقة 49، قبل أن يضطر سلامي لإجراء تبديل عند الدقيقة 57 بعد تعرض أبو ليلى للإصابة عقب ارتطامه بزميله أبو النادي، ليدخل حارس المرمى عبد الله الفاخوري بدلا منه، وزج المدرب أيضا بمحمد أبو حشيش بدلا من محمود مرضي.



واستمرت سيطرة أصحاب الأرض بصورة كبيرة على مجريات اللقاء بحثا عن هدف التعادل، وهو ما حصل عليه عند الدقيقة 68، بعد تسديدة ماكرة من لاعب الكويت محمد دحام من مسافة بعيدة، مرت من تحت يدي الفاخوري رغم محاولته لإيقافها.



وأجرى سلامي بعد ذلك 3 تبديلات على فترتين بإشراك رجائي عايد ومحمد أبو زريق "شرارة" ورزق بني هاني بدلا من الرشدان وأبو طه والنعيمات، ليهدر أبو حشيش فرصة مثالية للتسجيل بعد تسديدة قوية تألق الحارس الكويتي بالتصدي لها قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، تبعتها تسديدة من التعمري أبعدها الرشيدي بنجاح.



وأنقذ الفاخوري مرمى المنتخب الوطني من هدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد تسديدة من مسافة قريبة عبر صاحب الهدف دحام، لتفشل جميع محاولات المنتخب الوطني في تسجيل هدف ثان، وينتهي اللقاء بتعادل بهدف لمثله.



شذرات وكواليس

- سجل لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات الهدف رقم 12 له هذا العام، ليعادل رقم اللاعب حمزة الدردور الذي سجل العدد نفسه في عام واحد، فيما وصل النعيمات للهدف رقم 23 له مع "النشامى".

- شارك حارس المرمى عبد الله الفاخوري بدلا من أبو ليلى الذي شارك في آخر 22 مباراة مع مواجهة الكويت، لتكون أول مشاركة لحارس مرمى غير أبو ليلى بصفوف "النشامى" في مباراة رسمية منذ منتصف العام 2021، وشارك وقتها المعتزل معتز ياسين أمام أستراليا بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.

- فشل المنتخب الوطني في الاحتفاظ بنظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، علما بانه لم يتلق أهدافا في المباراتين السابقتين أمام سلطنة عُمان والعراق.

- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي 29 ألفا و400 مشجعا من المدرجات، مع حضور أردني جيد تجاوز 7 آلاف مشجع.



سقوط سعودي وفوز إماراتي كاسح

وفي بقية مباريات الجولة السادسة، دخل المنتخب السعودي في نفق مظلم بعد سقوطه في جاكرتا أمام مضيفه الإندونيسي 0-2، ضمن المجموعة الثالثة.



ودخل المنتخب السعودي إلى اللقاء على خلفية ثلاث مباريات من دون فوز في سلسلة بدأها بخسارة أمام اليابان 0-2 على أرضه ثم بالتعادل السلبي مع كل من البحرين وأستراليا.



وكان التعادل الأخير في أستراليا بقيادة مدربه الجديد القديم الفرنسي هيرفيه رونار الذي حلّ بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج.



ووجد "الأخضر" نفسه في المركز الرابع بست نقاط، بفارق نقطة واحدة وراء إندونيسيا، وبفارق نقطة وراء أستراليا التي تعادلت مع البحرين 2-2 أمس أيضا، و10 نقاط خلف اليابان المتصدرة التي واصلت زحفها نحو بلوغها النهائيات للمرة الثامنة تواليا وأضافت ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدها بفوزها على مضيفتها الصين بثلاثة أهداف لكوكي أوغاوا (39 و54) وكو إيتاكورا (6+45) مقابل هدف لليانغ مينغ لين (48).



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.



وتأثر المنتخب السعودي بالتأكيد باستمرار غياب نجم هجومه المصاب سالم الدوسري، بالإضافة إلى المخضرم سلمان الفرج ولاعب الوسط عبدالإله المالكي والمدافع عبدالإله العمري، كما يستمر غياب فهد المولد الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه عن شرفة منزله في دبي.



وفي المجموعة الأولى، بقيت إيران في الصدارة منفردة بـ16 نقطة بعد فوزها على مضيفتها قرغيزستان 3-2. وبعد تقدم إيران عبر مهدي طارمي (12) وصالح حرداني (33)، عاد أصحاب الأرض بهدفي جويل كوجو (51 و64 من ركلة جزاء)، لكن سردار آزمون منح منتخب بلاده الفوز بالهدف الثالث (76).



وحققت أوزبكستان فوزها الرابع على حساب "مضيفتها" كوريا الشمالية في فينتيان، عاصمة لاوس، بهدف سجله عباسبيك فايزوليف في الدقيقة 44 من لقاء أكمله منتخب بلاده بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة لطرد عمر إشمورودوف (88).

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما بقيت كوريا الشمالية في ذيل الترتيب بنقطتين.



وقاد فابيو ليما منتخب الإمارات لتجديد فوزه على قطر بتسجيله أربعة أهداف في الانتصار الأكبر على جاره الخليجي 5-0 في أبو ظبي.



وسجل ليما رباعيته "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و45 من ركلة جزاء و45+5 و56 من ركلة جزاء ايضا، واختتم يحيى الغساني المهرجان التهديفي للإمارات (73).



وكان أكبر فوز حققته الإمارات على قطر 4-1 في كأس آسيا 2015، كما عادلت أكبر فوز قطري والذي حققه "العنابي" بكأس العرب 2021 بالنتيجة عينها.









جماهير المنتخب الوطني على المدرجات أمس