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يوميات سفيان التل.. توثيق لمفاصل ومحطات تاريخية

11/23/2024 3:42:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان - ناقش أكاديميون أول من أمس، كتاب "يوميات سفيان التل 1954 - 1965م"، الصادر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، الذي قام بتحريره وتحقيقه الدكتور عبدالله مطلق العساف.
وشارك في حفل التوقيع كل من الأكاديميين: د. علي محافظة، د. عبدالله العساف، وأدار الحفل عبدالله حمودة.
أشار الدكتور علي محافظة إلى أنه قرأ يوميات الدكتور المهندس سفيان التل خلال سنوات دراسته بتأن واهتمام. وهي يوميات دارت أحداثها في إربد بين سنتي 1954 و1956، وفي مصر العام 1956، وسورية في العام 1957، وفي ألمانيا الاتحادية بين سنتي 1962 و1965.
وأضاف محافظة أن يوميات إربد، كانت غنية بالأحداث والمغامرات والمشاكسات مع إدارة مدرسة إربد الثانوية، حيث ألقت هذه اليوميات أضواءً كاشفة على نشاط وفعاليات الأحزاب السياسية في الأردن، التي نشأ معظمها في أعقاب نكبة فلسطين العام 1948.
وقال محافظة: "إن اليوميات اشتملت على أحداث العام 1956، وأهمها تعريب قيادة الجيش الأردني وإعفاء قائده البريطاني جون باجت كلوب من منصبه في الأول من آذار (مارس) 1956، والفرحة الشعبية الأردنية التي رافقت هذا الحدث المهم، ولا سيما الأغنيات، الأناشيد الوطنية، الدبكات والرقصات الأردنية التقليدية".
وأضاف محافظة، تتضح من هذه اليوميات رهافة الحس الفني لدى سفيان في وصفه للمناظر الطبيعية الخلابة، حيث كان قلمه سيّالًا في التعبير عن إعجابه بما شاهد من جبال وأنهار وبحار خلال سيرته كطالب. وكانت روح الشاعر ترافقه أينما حل وارتحل. ولا أدري إذا كانت قصائده الواردة في يومياته تؤلف ديوانًا جديرًا بالنشر، لكن على أي حال، كان حريصًا على حمل كاميرته في رحلاته وجولاته، وتصوير ما يشاهده ويثير إعجابه.
ونوه محافظة إلى أنه لم تتح له الفرصة للتعرف إلى الطالب سفيان التل في مدرسة إربد الثانوية، وإنما تعرف إلى قريبه المرحوم عز الدين نيازي التل، الذي كان من زملائه وأصدقائه الذين دامت صداقتهم بعد تخرجه في إحدى الجامعات البولندية، في تخصص هندسة الميكانيك وعمله في عمان. كما تعرف إلى سفيان طالبًا نشيطًا في جامعة آخن في ألمانيا الاتحادية بين سنتي 1962 و1965، حيث كان هو موظفًا دبلوماسيًا في السفارة الأردنية في العاصمة الألمانية المؤقتة بون. وكانت لقاءاتهما كثيرة في بون وآخن، وكثيرًا ما سافرا معا إلى هولندا، حيث قضيا ليالي جميلة في بلداتها القريبة من الحدود الألمانية، كما سافرا معًا إلى باريس وقضيا فيها ليلتين ويومين.
وخلص محافظة إلى أن د. سفيان كان ودودًا لطيفًا وصديقًا وفيًا، والحديث إليه والحوار معه ممتعً ومفيد. وكان كريمًا سمحًا، واسع الصدر، يثير الإعجاب بدماثته وتواضعه ومحبته لرفاقه وأصدقائه. وهو رجل جدي وعقلاني، لديه القدرة على التجديد والإبداع، نشيط ومحب للمغامرة واكتشاف المجهول. لقد أجاد سفيان في التعريف بأقربائه من آل التل بعامة، والمثقفين منهم بخاصة. وكان منصفًا في ما كتبه عنهم. مبينًا أن هذه اليوميات تقف عند سنة 1965، ولا يعرف إن كانت لديه يوميات للسنين التالية. وتمنى لو أنه واصل كتابة يومياته بعد أن حصل على الدكتوراه في الهندسة وعمل في أجهزة الدولة الأردنية.
من جانبه، تحدث د. عبدالله العساف عن اختلاف اليوميات عن المذكرات والسيرة قائلا: "تختلف هذه اليوميات عن المذكرات أو السيرة الذاتية، كونها تمثل فعل كتابة يومي يوثق الحدث والحالة الآنية وما يرافقها من انفعالات ونتائج. بينما تعتمد المذكرات على سرد لماض بعيد وقريب مع استخلاص النتائج والانطباعات. ولذلك، فإن تدوين الأحداث في اليوميات يوما بيوم يعد سيرة ذاتية يومية تكون أكثر دقة في معلوماتها التي تدون في ما بعد ضمن المذكرات الشخصية. ولذا، تعتبر اليوميات من هذه الناحية بمثابة مرجع دقيق لكتابة المذكرات أو السيرة الذاتية لصاحب اليوميات إن أراد كتابة مذكراته، وللآخرين المهتمين بكتابة المذكرات أو السير الغيرية".
وقال العساف: "إن يوميات سفيان التل تكتسب قيمة تاريخية مهمة لأنها أرخت لجانب من النشاط السياسي الطلابي الأردني داخل الأردن وخارجه في مرحلة وطنية شهدت الكثير من الأحداث، حيث إنها جاءت شهادة حية من التل، وهو أحد الطلبة الأردنيين الذين عايشوا هذه الأحداث وشاركوا فيها في كل من: الأردن، سورية، مصر وألمانيا.
ورأى العساف أن هذه اليوميات تعد "إضافة جديدة لتاريخ العرب المعاصر، ولا سيما في الفترة العصيبة التي مرت بها البلدان العربية في الخمسينيات والستينيات، حيث ظهرت ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، وما بعدها من أوضاع متغيرة وتحولات سياسية وعسكرية وأمنية كبيرة على المستوى الدولي، كشفت عن حقبة جديدة من الصراعات التي تختلف في طبيعتها عن الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
وأشار العساف إلى أن التحولات تجلت في بروز كتلتين سياسيتين وعسكريتين كبيرتين قسمتا العالم إلى قطبين أو حلفين رئيسين: الحلف الأطلسي ممثلاً بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبقية الدول المتحالفة معها، وحلف وارسو ممثلا بالكتلة الشيوعية أو الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، ومعه منظومة الدول الاشتراكية. ورافق هذا الانقسام ظهور صراع وتنافس تمثل في صورتين: الأولى، "الحرب الباردة وسباق التسلح"، والثانية، "الصراع الأيديولوجي بين عقيدتين مختلفتين سياسيا واقتصاديا: الرأسمالية والاشتراكية".
وخلص العساف إلى أن يوميات التل أظهرت وقائع وأحداث نشاط الحركة الوطنية الأردنية على الساحة المحلية واتقادها نشاطا وحماسة، من خلال رجالها الوطنيين المخلصين وتأثيرهم التوعوي والتثقيفي علىفي طلبة المدارس الذين كانوا متأثرين بالأفكار الثورية القومية واليسارية، ومدها الكبير الذي بلغته آنذاك، في كل من: مصر، الأردن، سورية، العراق ولبنان وغيرها من الدول العربية الأخرى، بتأثير مباشر وغير مباشر من المعسكرين: الاشتراكي والرأسمالي.
في نهاية الحفل، شكر د. سفيان التل كل من: د. علي محافظة على اهتمامه بهذا الكتاب واعتزازه بمتابعته واطلاعه على الكتاب قبل نشره. ود. عبدالله العساف الذي قام بتحرير وتدقيق هذا المخطوط، ولولاه ما كان ليخرج إلى النور. كما شكر التل رابطة الكتاب الأردنيين على تنظيم هذا الحفل، قائلاً: "إن رابطة الكتاب الأردنيين هي دار للمفكرين والكتاب والمبدعين"، فشكرا لها على هذا الدور.

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