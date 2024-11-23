ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي

ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي
التاريخ
11/23/2024 3:42:45 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" حملت شعار "شدوا على الركايب الأردن والكويت حبايب".
وكتب سموه على الصورة: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي".
ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكويتي الليلة، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
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