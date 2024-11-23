ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي

نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" حملت شعار "شدوا على الركايب الأردن والكويت حبايب".



وكتب سموه على الصورة: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي".



ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكويتي الليلة، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.







