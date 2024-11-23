التتبع الذكي يفشل بوقف هدر فاتورة الوقود الحكومية

MENAFN - Alghad Newspaper) إباء القيسي

يكشف التحقيق المدفوع بالبيانات عن مخالفات في استخدام مركبات حكومية لأغراض شخصية وخارج أوقات الدوام الرسمي، في الوقت الذي تزايدت فيه فاتورة الوقود للمركبات الحكومية مع التوسع في تطبيق نظام تتبع المركبات الحكومية. كما يرصد التحقيق إخفاق نظام التتبع في رصد مركبات تعمل لغير الغايات المخصصة لها.



في مساء يوم صيفي، توقفت مركبة بلوحة حمراء حكومية أمام صالة أفراح في إحدى المحافظات. نزلت من المركبة امرأة كانت تجلس بجانب السائق ومعها طفلان. توجهوا جميعاً نحو الصالة. بعد بضعة أيام، ظهر الشارع الواقع أمام صالة الأفراح ذاتها كمرأب حكومي، حيث أقيمت حفلة زفاف أحد أبناء الشخصيات البارزة في المحافظة.



يكشف هذا التحقيق عن حركة نشطة للعديد من المركبات الحكومية خارج ساعات الدوام الرسمي، وفي أيام العطل، مع تزايد إنفاق الحكومة الأردنية على محروقات المركبات التابعة لها، منذ إطلاق برنامج تتبع المركبات الحكومية، الذي تشكل إدارة محروقات المركبات أحد أبرز أهدافه.



أنفقت الحكومة نحو 1,4 مليون دينار أردني على نظام تتبع المركبات الحكومية بمرحلتيه، منذ عام 2016 وحتى عام 2022؛ بهدف وقف هدر المال العام بمراقبة آلية عمل المركبات وتحركاتها، للتقليل من استخدامها خارج ساعات العمل. كما بلغت تكلفة المرحلة الثالثة التي أطلقت نهاية عام 2023 نحو 69 ألف دينار أردني(97,3 ألف دولار أميركي)، شملت المرحلة الأخيرة تركيب 900 وحدة تتبع إلكتروني تدعم الجيل الرابع 4G.



يعتمد نظام التتبع على تقنيات الذكاء الصناعي، وهو يجمع معلومات عن المركبة عبر شريحة اتصال مثبتة في جهاز التتبع، ترصد موضع المركبة وسرعتها ومعدل استهلاك الوقود ومعلومات أخرى.



تضمن التحقيق رصداً ميدانياً لاستخدام المركبات الحكومية في الأردن خارج ساعات الدوام. ركز العمل الميداني على إحدى المحافظات الواقعة في إقليم الوسط، وأحصى نحو 90 مخالفة خلال شهرين من الرصد الميداني لـ 59 مركبة حكومية تابعة للوزارات والبلديات من داخل وخارج المحافظة. تضمن الرصد، تتبع 32 وزارة وهيئة وبلدية.

كما استند التحقيق إلى بيانات "مديرية تتبع المركبات الحكومية"، المتاحة أمام الجمهور.



استند التحقيق أيضاً إلى تحليل بيانات 147 وزارة ووحدة حكومية، متعلقة بما أُنفق على وقود المركبات الحكومية.



نظام لوقف الهدر



استحدثت الحكومة مديرية تتبع المركبات عام 2015، تحت مظلة وزارة النقل، لضبط حركة المركبات الحكومية، وأُطلقت المرحلة الأولى في العام ذاته.

تقول مديرية تتبع المركبات بوزارة النقل إن المشروع حقق وفراً كبيراً على الحكومة من خلال إعادة توزيع المركبات المستخدمة الراكدة لجهات أخرى، بدلا من شراء مركبات جديدة.

وفي رد على أسئلة وجهتها معدة التحقيق قالت الوزارة إنه لا توجد أيّ زيادة على الإنفاق، كما تم إصدار قرارات بسحب المركبات ذات المحركات الكبيرة وإدخال المركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) التي زادت بنسبة 23 في المئة منذ عام 2017 لغاية 2024، وفق المصدر ذاته.



تضمنت المرحلة الأولى تركيب خمسة آلاف نظام تتبع، في كل منها شريحة اتصال (SIM card).

أُحيل العطاء وقتئذ على ثلاث شركات؛على أن تكون هذه الشركات مسؤولة عن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتأمين قطع الغيار لهذا النظام. يقوم النظام برصد سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، وحساب معدل استهلاك الوقود للمركبة.



انتهت المرحلة الأولى للمشروع عام 2018، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية التي شملت ثمانية آلاف و500 مركبة إضافية.

كانت كل واحدة من الشركات، مسؤولة عن تركيب أجهزة التتبع وتقديم الصيانة والدعم الفني، ليبلغ عدد المركبات الحكومية المشمولة بالبرنامج 13500 مركبة.



يُمكن للنظام منع أيّ مركبة حكومية، لا تحمل تصريحاً إلكترونياً، من الحركة، وفق تصريح سابق للناطق الإعلامي لوزارة النقل علي عضيبات.

تقول مديرية تتبع المركبات بوزارة النقل إنه تمت أتمتة أمر الحركة، ليتمّ إرسال تنبيه إلى النظام في حال تحركت المركبات من دون أمر حركة إلكتروني، ورصدها مباشرة.



ومع ذلك رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير لعام 2022، أكثر من 300 مخالفة لمركبات تحركت من دون أمر حركة عام 2021، في حين تزايد عدد المخالفات في العام الذي تلاه (2022) بنسبة 780 في المئة تقريباً، فبلغ ألفين و922 مخالفة.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه مخالفات استخدام المركبات خارج ساعات الدوام الرسمي بنسبة 28 في المئة، تضاعفت مخالفات تجاوز السرعة المقررة عام 2022، حسب تقرير ديوان المحاسبة.



تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الإنفاق على البرنامج بدأ فعلياً عام 2016، وبلغ مجموع ما أنفقته الحكومة على الأجهزة الفنية، حتى عام 2022، نحو مليون دينار أردني، ولا يشمل ذلك البرمجيات وخدمات الاستشارات الفنية والرواتب.



استُخدم في المرحلة الأولى جهاز التتبع من نوع GV300، الذي يحمل شريحة اتصال داخله.



تشير بيانات الشركة المُصنِّعة للجهاز ومقرها الصين، إلى أن الجهاز يعطي إنذاراً عند فصل الهوائي الخارجي لنظام GPS الملحق بالجهاز.

ومع ذلك، رصد ديوان المحاسبة خلال عامين (2021-2022)، 120 حالة توقف خلالها الجهاز عن العمل، بسبب فصل مزود الطاقة. تركزت غالبية الحالات عام 2021.



ومع أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى تراجع بنسبة 30 في المئة تقريباً في مخالفات استخدام المركبات الحكومية، خارج ساعات العمل الرسمي عام 2022، مقارنة بعام 2021، بالإضافة إلى تراجع كبير في مخالفات فصل مزود الطاقة وتوقف الجهاز عن العمل، فإنه اعتمد في ذلك على بيانات نظام التتبع.



تضخم في الإنفاق



أعلنت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في آب/أغسطس 2024، أن مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في توفير 4.3 مليون دينار أردني تقريباً من استهلاك المحروقات حتى عام 2023.



يكشف تحليل بيانات الموازنة العامة،لسبعة أعوام مضت، عن تزايد الإنفاق على وقود المركبات الحكومية بنحو 240 في المئة، للفترة بين 2017 إلى 2023؛ ليشمل ذلك مركبات النقل والآليات الثقيلة وسيارات الصالون؛ وهي السيارات المخصصة لنقل الركاب فقط، وتعرف أيضاً بسيارات الركوب الصغيرة ولها أربعة أبواب.

أما الآليات الثقيلة، فهي المركبات المستخدمة لغايات الإنشاء، في حين تشمل مركبات النقل الأخرى الباصات وغيرها.





تصدرت وزارتا الصحة والتربية والتعليم قائمة الوزارات التي خفّضت قيمة ما أنفقته على وقود مركبات الصالون، بأكثر من 300 ألف دينار أردني عام 2022، مقارنة بعام 2017. تأتي بعدهما وزارة العدل بنسبة خفض تجاوزت 160 ألف دينار أردني .

اما وزارة الداخلية/ الأمن العام فهي أكثر جهة تزايد إنفاقها على وقود مركبات الصالون بقيمة عشرة ملايين دينار أردني للفترة من 2017 إلى 2022، والتي قد تتطلب طبيعة مهامها التحرك والتجول بالمركبات على مدار الساعة يومياً.

تلتها سلطة وادي الأردن، التابعة لوزارة المياه، بقيمة تجاوزت المليون دينار أردني للفترة ذاتها.

تلتها وزارة الزراعة التي تزايد إنفاقها بنحو 350 ألف دينار أردني للفترة نفسها. تقول مديرية تتبع المركبات إن مركبات الأمن العام لا تخضع لمراقبة نظام تتبع المركبات الحكومية.



أما بالنسبة للشركات والوحدات الحكومية، التي شهدت زيادة في الإنفاق على وقود المركبات الصالون، فقد تصدرت "مياهنا ومياه اليرموك" القائمة.

تراجع عدد المركبات الحكومية خلال الفترة بين 2020 و2022، بنحو ألفين و200 مركبة، ومع ذلك يكشف تحليل البيانات عن تزايد الإنفاق على وقود المركبات في تلك الفترة بنحو 2,5 مليون دينار أردني.

كما يكشف التحليل، عند استبعاد ما أنفق من وقود على مركبات الأمن العام، عن زيادة في فاتورة الوقود الحكومية في تلك الفترة بنسبة 50 في المئة، حتى بعد خروج هذا العدد الكبير من المركبات من الخدمة.



إلا أن تحليل أسعار البنزين وما طرأ عليها من زيادة منذ عام 2017 وحتى عام 2023، كشف عن أن متوسط الزيادة في أسعار وقود المركبات كالبنزين بأنواعه والديزل بلغ 36 في المئة، ومع ذلك بلغت الزيادة في الإنفاق على المحروقات نحو 240 في المئة، وبقيمة إنفاق إضافي بلغت 30 مليون دينار أردني تقريباً.

كما لا يفسر ارتفاع أسعار المحروقات، في العامين الأخيرين، الزيادة في الإنفاق على وقود المركبات التي لم يتغير عددها؛ فبلغ متوسط الزيادة في أسعار وقود المركبات كالبنزين بأنواعه والديزل نحو واحد في المئة فقط، في حين ارتفع الإنفاق على المحروقات للمركبات بنحو 11 في المئة بين العامين، وبقيمة إنفاق إضافي بلغت 4,3 مليون دينار أردني.لا يبدو عامل التغير في أسعار الوقود السبب الرئيس في اختلاف فاتورة الوقود في ظل التوسع في تطبيق نظام تتبع المركبات، إذ شهدت الفترة بين عام 2017 إلى 2023 ارتفاعاً في متوسط أسعار الوقود بلغ 18 في المئة، في حين لم تتزايد فاتورة وقود المركبات الحكومية، بل انخفضت بشكل طفيف بنسبة بلغت ثلاثة في المئة.

وفي العام الماضي (2023)، لم يتجاوز متوسط الزيادة في وقود المركبات واحداً في المئة، إلا أن فاتورة الوقود ارتفعت بنسبة 15 في المئة في العام ذاته.



نشاط ليلي



أمام أحد الفنادق المطلة على شاطئ البحر الأحمر، في محافظة العقبة، توقفت مركبتان حكوميتان تتبعان بلديات من خارج المحافظة. اصطفت المركبتان ليلاً في مرأب الفندق، بدلاً من المرأب الحكومي.



في مشهد آخر، وقفت مركبة حكومية تابعة لإحدى البلديات خارج العاصمة، بمحاذاة فندق شهير بمنطقة الشميساني، في وقت متأخر من الليل. يتساءل الفرد عن طبيعة المهمة الرسمية، التي استوجبت استخدام مركبة حكومية بعد منتصف الليل في مكان كهذا!



تقول مديرية تتبع المركبات، في رد على أسئلة وجهتها معدة التحقيق، إن استخدام المركبات الحكومية يمكن أن يكون خلال فترات النهار والليل، وأيام العطل الرسمية، وإن تمّت ملاحظة مركبات، فإنها تكون ضمن الأعمال الرسمية لمرافقة الوفود والزيارات الرسمية للجهات، وفي حال كان هناك استخدام شخصي يتم رصدها عبر النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



وفي ردها على سؤال حول ظهور مركبة حكومية، تتبع إحدى البلديات في إقليم الوسط، خارج البلاد وفق نظام التتبع، أوضحت المديرية أن هذه المشكلة ظهرت مؤخراً وتحديداً بداية عام 2024، بسبب التشويش على أنظمة التتبع الإلكتروني نظراً للحرب الجارية في المنطقة، وأن التشويش يؤثر في الأجهزة القريبة من المناطق الحدودية.



ومع ذلك كشف الرصد الميداني الذي أجرته معدة التحقيق، عن أن العديد من المركبات الحكومية تنشط في ساعات الليل والعطل الرسمية والأعياد، ولا تقتصر حركتها على المنطقة أو المحافظة التي تقع فيها الجهة الحكومية التابعة لها.



جرت نحو 78 في المئة من حالات الرصد خلال ساعات المساء، جميعها وُجدت في أماكن بعيدة عن الوزارة أو الهيئة الحكومية، التي تتبعها المركبة. اُستثنيت من ذلك مركبات وزارات الصحة والداخلية والدفاع، ودائرة الجمارك؛ إذ يصعب تحديد الغرض من الحركة مساء، كونها قد تعمل في تلك الأوقات، وفق متطلبات المهام الرسمية.



أظهر الرصد الميداني توجه مستخدمي مركبات حكومية، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم أطفال ويافعون، إلى محال التسوق، حيث خرجوا منها بعد تبضعهم. كما رُصدت المركبات الحكومية مصطفة أمام محلات البقالة والمولات، وصالونات الحلاقة، والمطاعم.



وكشف الرصد الميداني أيضاً عن مركبات حكومية تحمل أجهزة تتبع لا تعمل، حسب بيانات نظام تتبع المركبات الحكومي.



تقول مديرية تتبع المركبات إنه في حال تعطل أجهزة التتبع الإلكتروني، أو عدم وجود إشارة، يتم رصد ذلك مباشرة على النظام، حيث إنه يتم عمل صيانة دورية للأجهزة أسبوعياً، لضمان استمرارية عمل النظام بشكل فعال.



ومع ذلك كشف الرصد الميداني عن أن نظام تتبع المركبات الحكومي، المتاح أمام الجمهور، لا يكشف عن تعطل الجهاز دائمًا؛ ذات مرة وقفت سيارة تابعة لإحدى البلديات أمام مبنى تجاري في المساء.

كانت بيانات النظام الحكومي تشير إلى موقع آخر للمركبة، رُصد قبل أسبوعين، لا الموقع الحالي للسيارة؛ ومع ذلك كان النظام يعطي اللون الأخضر، في إشارة إلى فعالية جهاز التتبع.



تُعدّ البلديات أحد أكثر الجهات ارتكاباً للمخالفات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية؛ إذ يشير تقرير ديوان المحاسبة الأخير (2022) إلى عدد من البلديات خارج العاصمة، كأبرز الجهات الحكومية مخالفة في تجاوز المقدار المخصص للمحروقات، وكذلك في وجود أجهزة تتبع معطلة في مركباتها، أو عدم استخدام نظام التتبع بالمطلق.



لم يقتصر استخدام المركبات الحكومية على قضاء "مشاوير" عائلية وشخصية؛ بل امتد الأمر إلى استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ومنها نقل بضائع مهربة وممارسة الصيد غير المشروع، واستخدام المركبة الحكومية في إزعاج الأشخاص، وفق قرارات صدرت من محاكم أردنية بشأن حوادث وقعت عقب إطلاق نظام التتبع الإلكتروني.





تُشكل المركبات الصغيرة، المخصصة للركاب فقط، ربع المركبات الحكومية بعدد يبلغ ثلاثة آلاف و330 مركبة. ومع ذلك، أنفقت الحكومة عام 2022، نحو 17 مليون دينار أردني وقوداً لمركبات الصالون.خلال عام 2022، بلغ عدد المركبات الحكومية 15331 مركبة، يخضع نحو 90 في المئة منها لنظام التتبع الحكومي. وتؤكد وزارة النقل أنها تخصص مبالغ مالية سنوية للنفقات التشغيلية للمشروع، تبلغ نحو 300 ألف دينار أردني، لضمان استمرار عمل المشروع.



ومع ذلك، لا يتجاوز عدد أعضاء الكادر الفني أربعة أشخاص؛ وهم المنوط بهم تغطية المواقع كافة للجهات الحكومية.



لا تشمل تلك المخصصات أنظمة التتبع الأخرى؛ إذ يمتلك كل من البنك المركزي وسلطة إقليم العقبة الخاصة، أنظمة تتبع أخرى.



كشف التحقيق عبر متابعة بيانات عدد من المركبات الحكومية، التي كانت تتحرك في الشوارع خلال ساعات المساء، عن أن نظام التتبع كان يعطي إحداثيات موقع المركبة قبل أيام، وليس في يوم الرصد الميداني؛ ما يلمح إلى أن جهاز التتبع كان يعمل ويتوقف بشكل متكرر.

ظهر ذلك أيضاً في مركبة كان لديها استثناء من المتابعة لفترة محدودة، ومع ذلك لم يعمل الجهاز بعد فترة الاستثناء، ولم يشر النظام إلى انتهاء تلك المدة، بل كان يؤكد فعالية عمل جهاز التتبع. ومع أن التحقيق كشف عن تكرار استخدام السيارات خارج إطار العمل الرسمي، وعدم فعالية أجهزة التتبع، إلا أنها لا تفسر وحدها تزايد فاتورة الوقود الحكومية.



يتوجب على الجهة الحكومية تنظيم وإصدار أوامر حركة المركبات التابعة لها إلكترونياً، وفق تعليمات نظام تتبع المركبات/الآليات الحكومية لعام 2017. ومع ذلك، رصد ديوان المحاسبة زيادة في مخالفات عدم إصدار أوامر التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، بنحو 780 في المئة للفترة بين عام 2021 وعام 2022.



أثناء العمل على التحقيق، عبر نظام تتبع المركبات، تبين أن جهاز التتبع كان معطلاً في إحدى المركبات الحكومية لشهور، مع أنها استُخدمت في السابق لممارسة نشاط غير مشروع وفق قرار قضائي. عاد جهاز التتبع بالسيارة ذاتها للعمل مرة أخرى، بعد شهور من رصد توقفه، قبل أن يتوقف مجدداً قبيل نشر التحقيق.



.انجز هذا التحقيق بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"









