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الملك إذ يرسم مرحلة جديدة

11/23/2024 3:42:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كمال الزغول








حمل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين الكثير من المحاور المهمة والتي تشكل نبراسا يهتدي بها وخريطة طريق لترسيخ المبادئ الديمقراطية وتجذيرها والمحافظة على الإنجازات الوطنية التي تحققت وتعزيزها وتجاوز تحديات المرحلة نحو مستقبل آمن ومشرق ومستقر.
الخطاب يأتي في مرحلة تاريخية ومفصلية وفيه دلالة على إصرار وعزيمة جلالته في المضي قدما بالعملية الإصلاحية برغم الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والمحيط، كون الإصلاح خيارا وطنيا نابعا من الداخل، وهذا يعبر عن قدرات الدولة الأردنية وإمكانياتها في ديمومة عملية البناء وضمان استمراريتها.
علينا التأكيد أيضا أن جهود الملك في تحقيق أهداف منظومة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي هي رسالة لتعزيز دور مجلس النواب الحالي والحكومة الجديدة ليكون العنوان والأولوية "المواطن الأردني" الذي حمل همه الملك في كل جلساته المعلنة وغير المعلنة، وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور المحوري لمجلس الأمة والحكومة في الشأن الاقتصادي، وفي تعزيز التنمية المستدامة في ظل الاضطرابات الراهنة في المنطقة.
الأردن بقيادة الملك يحظى باحترام كبير وعلاقات وطيدة مع مختلف دول العالم على امتداد الخريطة الدولية، ما يتطلب من الجميع استثمار ذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، وتطوير بيئة العمل والاقتصاد في شتى المجالات وللشباب الذين تحدث عنهم الملك، وهنا لا بد من تمكينهم وإعدادهم لوظائف المستقبل، في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن، تتوضح رؤية جلالته حول تحديات تلقي بظلالها على الشباب وتطلعاتهم.
يأتي الخطاب وسط مناخ متقدم من المشاركة السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا، إضافة إلى الأمن والاستقرار والتي هي سمة مميزة للأردن وحصيلة للتضحيات المتواصلة التي قدمها نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدفاع عن تراب الأردن الغالي وأمنه ضد أي خطر يتهدده.
أكد الملك للعالم بأن الأردن سيظل حصنا للدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وأن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لا يمكن التراجع عنها، فالوصاية الهاشمية ليست مجرد مسؤولية تاريخية، بل هي مهمة تؤدى بشرف وأمانة، ما يجعل من الأردن صوتا قويا ومؤثرا في المحافل الدولية للدفاع عن القدس.
خطاب العرش كشف بوضوح عن مرحلة الإصلاح والرؤية الاقتصادية وحين يكون الملك ضامنا لكافة خطوات الإصلاح وما تتطلبه من اشتراطات موضوعية ووطنية فعلينا التفاؤل والتأكيد على أن الإرادة السياسية منعقدة على ولوج المستقبل بأدوات تتلاءم مع السيادة الأردنية وسط كل التحديات والقادم أجمل بإذن الله.

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