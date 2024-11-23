اعتداء طالبة على معلمة.. هل تكفل تعليمات الانضباط وقف هذه الممارسات؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان– ألقت حادثة الاعتداء على معلمة في إربد من قبل إحدى طالباتها أول من أمس، بظلال ثقيلة على الوسط التربوي والاجتماعي، فيما اعتبر خبراء تربويون أن هذه الحادثة تعد "محض تصرف فردي قد يحدث بين الحين والآخر".
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أن هذه التصرفات هي خارج المنظومة السلوكية التي اعتدنا عليها، والقائمة على علاقة الاحترام المتبادل بين الطلبة ومعلميهم، لافتين إلى أن تعليمات الانضباط الطلابي المعمول بها في وزارة التربية
والتعليم، كفيلة بردع هذه الممارسات غير المألوفة.
وأشاروا إلى أن أهم رادع في مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من الأسرة، التي يقع على عاتقها دور كبير في توجيه الطلبة نحو احترام المعلمين وتقديرهم، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن مد جسور الثقة بين المعلم والطلبة، عن طريق الحوار والتفاعل بينهما، بالأنشطة والفعاليات التربوية.
وكانت معلمة في إحدى مدارس إربد قد تعرضت للاعتداء من قبل طالبة وفق مصدر أمني.
وأشار المصدر في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إلى "أن معلمة راجعت مستشفى الأميرة بسمة إثر اعتداء من إحدى الطالبات، حيث احتصلت على تقرير طبي يفيد بوجود خدوش صغيرة، ولم تتعرض للطعن، وبوشرت التحقيقات".
وتنص المادة 5 من تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة رقم 5 لسنة 2017 على: "توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار مدير المدرسة على المخالفات الآتية: أ- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، ب- الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة أو إتلافها، مع إلزامه بإصلاح الضرر والتعويض".
كما تنص الفقرة أ من المادة السادسة على: "إيقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات والمقترنة بالإنذار".
فيما تنص الفقرة ب من المادة ذاتها على "إيقاع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة، والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية، 2 - إشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على الطالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة".
فيما نصت المادة 7 من التعليمات ذاتها على: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 6 من هذه التعليمات، 2 - إهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير أو أي طريقة أخرى".
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، إن هذه الحادثة تعد من قبيل التصرفات الفردية التي قد تحدث بين الحين والآخر.
وأضاف النوايسة "بأن مجتمعنا غير معتاد على هذه التصرفات والسلوكيات، بل نحن معتادون على علاقة الاحترام المتبادل بين الطلبة ومعلميهم"، معتبرا أن هذه السلوكيات موجودة في أي مجتمع، وبالتالي لا يمكن البناء عليها للحكم على العلاقة الشاملة بين المعلم والطالب في مدارسنا، ومؤكدا أن هذا السلوك مرفوض بالنسبة للعمليات التربوية والتعليمية.
وبين أن وزارة التربية والتعليم لديها تعليمات للانضباط المدرسي، تتمثل بتغطية كافة جوانب السلوكيات المتعلقة بالعلاقة بين الطلاب والمعلمين.
وأوضح أن العقوبات تصل أحيانا حد إخراج الطالب من التعليم حتى نهاية العام الدراسي أو النقل إلى خارج مدارس المديرية وفقا لتنسيب من المجلس وقرار من المدير.
وبين النوايسة أن هذه الإجراءات بحق المخالفين تعد كافية للحد من أي سلوكيات غير مرغوب فيها، لافتا إلى أن أنظمة الوزارة والأنظمة الجنائية تتيح للطرفين التقاضي لدى المحاكم، لكن تربويا يعد هذا السلوك مرفوضا جملة وتفصيلا، ولا يمكن تبريره داخل الجسم التربوي.
وأوضح أن أغلب مدارسنا يوجد فيها مرشد تربوي، ومن مهامه الجانب الوقائي في السلوكيات غير المرغوبة، والجانب الآخر يتمثل بالعلاج للتخلص من هذه السلوكيات، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى تطبيق تعليمات الانضباط المدرسي من قبل مجلس الانضباط الذي يكون برئاسة مديرة المدرسة وعضوية المعلمين وبرلمان الطلاب وأولياء الأمور.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن هناك استياء شديدا في الرأي العام وبين صفوف المعلمين جراء ما تتناقلته وسائل التواصل بين الفينة والأخرى فيما يتعلق بحادثة اعتداء على معلم أو معلمة، سواء بالتطاول إو الإساءة المتعمدة، وهو ما يمثل مساسا بكرامة وهيبة المعلم، وما يرافق ذلك من استهجان واستياء من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف تايه أن هذه الممارسات ضد أي معلم أو معلمة يعبر عن ضمور تفكير فئة تناست الجهود الكبيرة التي يقوم بها المعلمون في المجتمع، باعتبارهم أصحاب رسالة مقدسة تحتم أن يحظوا بالاحترام والتقدير.
وأشار إلى أن إعادة الهيبة للمعلم تحتاج إلى برامج طويلة المدى تعمل على تنوير الرأي العام بأهمية هذا المربي، لافتا إلى أن الأسلوب الأمثل لذلك يكمن بمد جسور الثقة بين المعلم نفسه والطلبة، عن طريق الحوار والتفاعل بينهما، من خلال الأنشطة والفعاليات التربوية.
واعتبر أن المعاملة الحسنة تنشئ جيلا حسن الطباع، بعكس المعاملة السيئة التي تنشئ جيلا سيئا متناقضا يتربى على العنف والصراخ، مؤكدا أن التعليم هو رسالة تربوية بالدرجة الأساس.
وشدد على أهمية تعزيز لغة الحوار بين الطالب والمعلم، وهو ما يتطلب برامج إرشادية قوية موجهه لكلا الطرفين، الطالب والمعلم على حد سواء.
وبين تايه أن هذا الموضوع يحتاج من الجهات ذات العلاقة وضع حلول من شأنها استعادة هيبة المعلم، من خلال الاهتمام به وتوفير ما يعينه على أداء مهمته على أكمل وجه، كالحوافز في الجانب الاجتماعي، ومن خلال الدورات التدريبية الإرشادية التي تصقل شخصيته، وتمكنه من أداء رسالته بكل همة ومسؤوليه، ليقف أمام طلبته مؤمنا برسالته، ومكتملا بالجوانب النفسية والسيكولوجية والتربوية والإرشادية والإنسانية في شخصيته.
من جانبه، رأى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أن أهم رادع في مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في توجيه الطلبة نحو احترام المعلمين وتقديرهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
وأضاف الخزاعي إن على المدرسة دورا أيضا في توعية الطلبة، وتعزيز قوة العلاقة بين الكوادر التدريسية والطلبة، من خلال تنفيذ أنشطة لامنهجية تعزز أواصر المحبة بين الطلبة والمعلمين، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الإرشاد التربوي في المدارس لمعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
وبين أن التعليمات المعمول بها في الوزارة كفيلة بوقف هذه الممارسات الفردية التي تحدث بين الحين والآخر، مشددا على ضروة تعزيز السلوك الاجتماعي والقيمي والإنساني عند الطلبة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على خلق مناخ صحي داخل المدرسة.
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