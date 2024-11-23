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اعتداء طالبة على معلمة.. هل تكفل تعليمات الانضباط وقف هذه الممارسات؟

11/23/2024 3:42:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان– ألقت حادثة الاعتداء على معلمة في إربد من قبل إحدى طالباتها أول من أمس، بظلال ثقيلة على الوسط التربوي والاجتماعي، فيما اعتبر خبراء تربويون أن هذه الحادثة تعد "محض تصرف فردي قد يحدث بين الحين والآخر".
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أن هذه التصرفات هي خارج المنظومة السلوكية التي اعتدنا عليها، والقائمة على علاقة الاحترام المتبادل بين الطلبة ومعلميهم، لافتين إلى أن تعليمات الانضباط الطلابي المعمول بها في وزارة التربية والتعليم، كفيلة بردع هذه الممارسات غير المألوفة.
وأشاروا إلى أن أهم رادع في مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من الأسرة، التي يقع على عاتقها دور كبير في توجيه الطلبة نحو احترام المعلمين وتقديرهم، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن مد جسور الثقة بين المعلم والطلبة، عن طريق الحوار والتفاعل بينهما، بالأنشطة والفعاليات التربوية.
وكانت معلمة في إحدى مدارس إربد قد تعرضت للاعتداء من قبل طالبة وفق مصدر أمني.
وأشار المصدر في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إلى "أن معلمة راجعت مستشفى الأميرة بسمة إثر اعتداء من إحدى الطالبات، حيث احتصلت على تقرير طبي يفيد بوجود خدوش صغيرة، ولم تتعرض للطعن، وبوشرت التحقيقات".
وتنص المادة 5 من تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة رقم 5 لسنة 2017 على: "توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار مدير المدرسة على المخالفات الآتية: أ- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، ب- الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة أو إتلافها، مع إلزامه بإصلاح الضرر والتعويض".
كما تنص الفقرة أ من المادة السادسة على: "إيقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات والمقترنة بالإنذار".
فيما تنص الفقرة ب من المادة ذاتها على "إيقاع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة، والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية، 2 - إشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على الطالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة".
فيما نصت المادة 7 من التعليمات ذاتها على: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 6 من هذه التعليمات، 2 - إهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير أو أي طريقة أخرى".
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، إن هذه الحادثة تعد من قبيل التصرفات الفردية التي قد تحدث بين الحين والآخر.
وأضاف النوايسة "بأن مجتمعنا غير معتاد على هذه التصرفات والسلوكيات، بل نحن معتادون على علاقة الاحترام المتبادل بين الطلبة ومعلميهم"، معتبرا أن هذه السلوكيات موجودة في أي مجتمع، وبالتالي لا يمكن البناء عليها للحكم على العلاقة الشاملة بين المعلم والطالب في مدارسنا، ومؤكدا أن هذا السلوك مرفوض بالنسبة للعمليات التربوية والتعليمية.
وبين أن وزارة التربية والتعليم لديها تعليمات للانضباط المدرسي، تتمثل بتغطية كافة جوانب السلوكيات المتعلقة بالعلاقة بين الطلاب والمعلمين.
وأوضح أن العقوبات تصل أحيانا حد إخراج الطالب من التعليم حتى نهاية العام الدراسي أو النقل إلى خارج مدارس المديرية وفقا لتنسيب من المجلس وقرار من المدير.
وبين النوايسة أن هذه الإجراءات بحق المخالفين تعد كافية للحد من أي سلوكيات غير مرغوب فيها، لافتا إلى أن أنظمة الوزارة والأنظمة الجنائية تتيح للطرفين التقاضي لدى المحاكم، لكن تربويا يعد هذا السلوك مرفوضا جملة وتفصيلا، ولا يمكن تبريره داخل الجسم التربوي.
وأوضح أن أغلب مدارسنا يوجد فيها مرشد تربوي، ومن مهامه الجانب الوقائي في السلوكيات غير المرغوبة، والجانب الآخر يتمثل بالعلاج للتخلص من هذه السلوكيات، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى تطبيق تعليمات الانضباط المدرسي من قبل مجلس الانضباط الذي يكون برئاسة مديرة المدرسة وعضوية المعلمين وبرلمان الطلاب وأولياء الأمور.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن هناك استياء شديدا في الرأي العام وبين صفوف المعلمين جراء ما تتناقلته وسائل التواصل بين الفينة والأخرى فيما يتعلق بحادثة اعتداء على معلم أو معلمة، سواء بالتطاول إو الإساءة المتعمدة، وهو ما يمثل مساسا بكرامة وهيبة المعلم، وما يرافق ذلك من استهجان واستياء من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف تايه أن هذه الممارسات ضد أي معلم أو معلمة يعبر عن ضمور تفكير فئة تناست الجهود الكبيرة التي يقوم بها المعلمون في المجتمع، باعتبارهم أصحاب رسالة مقدسة تحتم أن يحظوا بالاحترام والتقدير.
وأشار إلى أن إعادة الهيبة للمعلم تحتاج إلى برامج طويلة المدى تعمل على تنوير الرأي العام بأهمية هذا المربي، لافتا إلى أن الأسلوب الأمثل لذلك يكمن بمد جسور الثقة بين المعلم نفسه والطلبة، عن طريق الحوار والتفاعل بينهما، من خلال الأنشطة والفعاليات التربوية.
واعتبر أن المعاملة الحسنة تنشئ جيلا حسن الطباع، بعكس المعاملة السيئة التي تنشئ جيلا سيئا متناقضا يتربى على العنف والصراخ، مؤكدا أن التعليم هو رسالة تربوية بالدرجة الأساس.
وشدد على أهمية تعزيز لغة الحوار بين الطالب والمعلم، وهو ما يتطلب برامج إرشادية قوية موجهه لكلا الطرفين، الطالب والمعلم على حد سواء.
وبين تايه أن هذا الموضوع يحتاج من الجهات ذات العلاقة وضع حلول من شأنها استعادة هيبة المعلم، من خلال الاهتمام به وتوفير ما يعينه على أداء مهمته على أكمل وجه، كالحوافز في الجانب الاجتماعي، ومن خلال الدورات التدريبية الإرشادية التي تصقل شخصيته، وتمكنه من أداء رسالته بكل همة ومسؤوليه، ليقف أمام طلبته مؤمنا برسالته، ومكتملا بالجوانب النفسية والسيكولوجية والتربوية والإرشادية والإنسانية في شخصيته.
من جانبه، رأى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أن أهم رادع في مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في توجيه الطلبة نحو احترام المعلمين وتقديرهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
وأضاف الخزاعي إن على المدرسة دورا أيضا في توعية الطلبة، وتعزيز قوة العلاقة بين الكوادر التدريسية والطلبة، من خلال تنفيذ أنشطة لامنهجية تعزز أواصر المحبة بين الطلبة والمعلمين، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الإرشاد التربوي في المدارس لمعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.
وبين أن التعليمات المعمول بها في الوزارة كفيلة بوقف هذه الممارسات الفردية التي تحدث بين الحين والآخر، مشددا على ضروة تعزيز السلوك الاجتماعي والقيمي والإنساني عند الطلبة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على خلق مناخ صحي داخل المدرسة.

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