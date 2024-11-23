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التنمية الاجتماعية تحيل 366 طفلا لأسر راعية أو حاضنة

11/23/2024 3:42:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ"الغد" عن تحويل 366 طفلا وطفلة لأسر راعية أو ضمن برنامج الاحتضان خلال الأعوام 2020-2024، فيما ما تزال تطبق تعليمات الاحتضان لسنة 2013، الصادرة بموجب المادة 3 من نظام رعاية الطفولة منذ الولادة لسنة 1972، في الوقت الذي أوصت به عدة جهات حقوقية بضرورة تطوير الأحكام الناظمة لهذا الملف.
وقالت الوزارة في رد على استفسارات "الغد" بشأن برنامجي الرعاية والاحتضان، أن عدد "الأطفال الذين تم تحويلهم لأسر راعية أو احتضان خلال عامي 2024/2020، قد بلغ 366 طفلا وطفلة، وفق نظام رعاية الطفولة حتى سن الثامنة عشرة (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) والتعليمات الصادرة عنه، كما في تعليمات الاحتضان لسنة 2013.
وبشأن تسريبات سابقة نشرتها "الغد" نهاية حزيران (يونيو) المنصرم لمسودة أولية للخطة التنفيذية لإستراتيجية دور الرعاية والحماية للأعوام 2023-2026، تتعلق بتضمين الأطفال فاقدي السند الأسري الملتحقين بأسر "حاضنة" لبرامج صندوق المعونة الوطنية قالت الوزارة إنها تعتمد تعليمات "أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال لسنة 2013"، الصادرة بموجب أحكام المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 12 لسنة 1997.
ودعت جهات حقوقية وبحثية لضرورة تطوير أحكام الاحتضان التي تعتمد على التعليمات فقط، إلى تشريع بقانون كما في دراسة أصدرها منتدى الإستراتيجيات وكذلك تقرير حقوقي مشترك أصدرته مؤسسة الملك الحسين للمعلومات والبحوث ومؤسسة إنقاذ الطفل نهاية العام الماضي، من خلال منح العائلات المستفيدة من الاحتضان حقوقا إضافية من حيث الإعفاءات الضريبية، والحق بالحصول على جزء من معاش الوالد المتوفى، ورسوم مخفضة للمعاملات التي تنطوي على ممتلكات غير منقولة، تشمل الوالدين والطفل المحتضن، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإضافة الطفل المحتضن إلى سجل الأسرة الخاص بالوالدين المحتضنين، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج أسماء الوالدين بالاحتضان في شهادة ميلاد الطفل المحتضن.
وفي السياق، لم تتضح فيما إذا كان هناك توجه للآن لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بتطوير تعليمات الاحتضان، كما لم يعالج قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نيسان (إبريل)، ملف الاحتضان.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قد أكدت في حزيران(يونيو) الماضي، أن هناك 1718 طفلا بالمجمل، يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان.
وتشير معلومات اطلعت عليها الغد، إلى أن أكثر من700 أسرة راعية بديلة، تتابعهم وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار داخل وخارج البلاد وتم إدخالهم إلكترونيا على نظام MIS.
وتتطلع الوزارة، لتعزيز مسارات الرعاية المتخصصة ضمن استراتيجية الحماية والرعاية وخطتها التنفيذية، لرفع مخصصات الأسر الراعية البديلة من 100 ألف إلى 150 ألف دينار السنوية الإجمالية.
كما أن هناك جملة من المعيقات التي تحول دون حصول بعض الأطفال على فرصة الرعاية البديلة، وفقا لبيانات العام الماضي لاستراتيجية دور الرعاية والحماية الاجتماعية، تخص برنامجي الرعاية والأسرة البديلة حصلت عليها "الغد" من مصادر مطلعة، تكشف عن أن 47 % من الأطفال ممن هم بحاجة للرعاية أو الحماية، ومن قد تنطبق عليهم فرص الرعاية البديلة تحت مظلة الوزارة يعانون من أوضاع صحية، وأن 16 % منهم لديهم قضايا منظورة في إثبات النسب، وأن 6 % منهم من أصحاب البشرة المغايرة.
ويطبق برنامج الرعاية للأسر البديلة أو الحاضنة بموجب قرارات من محاكم الأحداث، وفي حالات الاحتضان للأطفال فاقدي السند الأسري يتم أيضا عبر طلبات تقدم للوزارة التي تجري من جهتها دراسة اجتماعية للموافقة على احتضان الأطفال للأسر التي لا تستطيع الانجاب.

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