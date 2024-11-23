التنمية الاجتماعية تحيل 366 طفلا لأسر راعية أو حاضنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ"الغد" عن تحويل 366 طفلا وطفلة لأسر راعية أو ضمن برنامج الاحتضان خلال الأعوام 2020-2024، فيما ما تزال تطبق تعليمات الاحتضان لسنة 2013، الصادرة بموجب المادة 3 من نظام رعاية الطفولة منذ الولادة لسنة 1972، في الوقت الذي أوصت به عدة جهات حقوقية بضرورة تطوير الأحكام الناظمة لهذا الملف.
وقالت الوزارة في رد على استفسارات "الغد" بشأن برنامجي الرعاية والاحتضان، أن عدد "الأطفال الذين تم تحويلهم لأسر راعية أو احتضان خلال عامي 2024/2020، قد بلغ 366 طفلا وطفلة، وفق نظام رعاية الطفولة حتى سن الثامنة عشرة (نظام رعاية الطفولة لسنة 1972) والتعليمات الصادرة عنه، كما في تعليمات الاحتضان لسنة 2013.
وبشأن تسريبات سابقة نشرتها "الغد" نهاية حزيران (يونيو) المنصرم لمسودة أولية للخطة التنفيذية لإستراتيجية دور الرعاية والحماية للأعوام 2023-2026، تتعلق بتضمين الأطفال فاقدي السند الأسري الملتحقين بأسر "حاضنة" لبرامج صندوق المعونة الوطنية قالت الوزارة إنها تعتمد تعليمات "أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال لسنة 2013"، الصادرة بموجب أحكام المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 12 لسنة 1997.
ودعت جهات حقوقية وبحثية لضرورة تطوير أحكام الاحتضان التي تعتمد على التعليمات فقط، إلى تشريع بقانون كما في دراسة أصدرها منتدى الإستراتيجيات وكذلك تقرير حقوقي مشترك أصدرته مؤسسة الملك الحسين للمعلومات والبحوث ومؤسسة إنقاذ الطفل نهاية العام الماضي، من خلال منح العائلات المستفيدة من الاحتضان حقوقا إضافية من حيث الإعفاءات الضريبية، والحق بالحصول على جزء من معاش الوالد المتوفى، ورسوم مخفضة للمعاملات التي تنطوي على ممتلكات غير منقولة، تشمل الوالدين والطفل المحتضن، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإضافة الطفل المحتضن إلى سجل الأسرة الخاص بالوالدين المحتضنين، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج أسماء الوالدين بالاحتضان في شهادة ميلاد الطفل المحتضن.
وفي السياق، لم تتضح فيما إذا كان هناك توجه للآن لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بتطوير تعليمات الاحتضان، كما لم يعالج قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نيسان (إبريل)، ملف الاحتضان.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قد أكدت في حزيران(يونيو) الماضي، أن هناك 1718 طفلا بالمجمل، يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان.
وتشير معلومات اطلعت عليها الغد، إلى أن أكثر من700 أسرة راعية بديلة، تتابعهم وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار داخل وخارج البلاد وتم إدخالهم إلكترونيا على نظام MIS.
وتتطلع الوزارة، لتعزيز مسارات الرعاية المتخصصة ضمن استراتيجية الحماية والرعاية وخطتها التنفيذية، لرفع مخصصات الأسر الراعية البديلة من 100 ألف إلى 150 ألف دينار السنوية الإجمالية.
كما أن هناك جملة من المعيقات التي تحول دون حصول بعض الأطفال على فرصة الرعاية البديلة، وفقا لبيانات العام الماضي لاستراتيجية دور الرعاية والحماية الاجتماعية، تخص برنامجي الرعاية والأسرة البديلة حصلت عليها "الغد" من مصادر مطلعة، تكشف عن أن 47 % من الأطفال ممن هم بحاجة للرعاية أو الحماية، ومن قد تنطبق عليهم فرص الرعاية البديلة تحت مظلة الوزارة يعانون من أوضاع صحية، وأن 16 % منهم لديهم قضايا منظورة في إثبات النسب، وأن 6 % منهم من أصحاب البشرة المغايرة.
ويطبق برنامج الرعاية للأسر البديلة أو الحاضنة بموجب قرارات من محاكم الأحداث، وفي حالات الاحتضان للأطفال فاقدي السند الأسري يتم أيضا عبر طلبات تقدم للوزارة التي تجري من جهتها دراسة اجتماعية للموافقة على احتضان الأطفال للأسر التي لا تستطيع الانجاب.
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