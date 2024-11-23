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ترحيل أزمة الأجور الطبية.. تخدير أم علاج؟

11/23/2024 3:42:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- "ترحيل الأزمة" كان العنوان الرئيس للخاتمة التي لم تختتم في معضلة لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، التي توافقت الأطراف على إسدال الستار عليها، مبدئيا، عقب مخاض عسير بين أحقية الأطباء بتحديد التسعيرة، وبين رفض شركات التأمين ودافعي الفاتورة العلاجية، فيما وقف المواطن بوصفه المتضرر الأكبر، حائرا ومترقبا ما سيسفر عنه هذا المخاض العسير، في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يعانيها.
انتهت الأزمة مبدئيا، أو أُرجئت حتى منتصف العام المقبل، بعد اتفاق جرى توقيعه أول من أمس الاثنين، خلال اجتماع حضره من الجانب الحكومي وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، وأمينها العام الدكتور فواز العجلوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدكتور مؤيد كلوب، والمحامي رائد العويدات.
ومثل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ورئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة.
غير أن الاتفاق الذي جرى توقيعه أول من أمس، لم يقبل به مجلس النقابة الذي اعتبر أن ما آل إليه الاجتماع يعد انقلابا على ما تم الاتفاق عليه بالعمل الفوري بلائحة الأجور.
ومن هنا، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إن الأطباء فوضوا نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بالعمل الفوري بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 وإمكانية التفاوض على تطبيق الصندوق التعاوني خلال 3 أشهر.
وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد"، إن المجلس فوجئ أول من أمس بقيام النقيب بمخالفة قرار المجلس وقرر التوقيع على اتفاقية تأجيل العمل بلائحة الأجور حتى 15 حزيران (يونيو) 2025.
ونص الاتفاق على تأجيل العمل بلائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/ 6/ 2025.
كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من نقابة الأطباء و3 أعضاء من الجهات التأمينية لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/ 6/ 2025.
وأوضح القرالة أن 11 عضوا من مجلس النقابة عرضوا الاتفاقية على المستشار القانوني للنقابة، الذي أكد أن توقيع النقيب يُعتبر نافذا، وبالتالي فإن الاتفاقية باتت مُلزمة.
وقال القرالة إن مجلس النقابة وخلال الأيام الماضية، كان يطالب الأطباء بالالتزام بالقانون عبر تطبيق لائحة الأجور، وهو اليوم يطالب بتطبيق القانون أيضا عبر الالتزام بالاتفاقية التي وقعها النقيب.
وشدد على أن الأزمة الحالية، رُحلت إلى مجلس النقابة المقبل بعد أن يجري انتخابه في شهر آذار (مارس) المقبل.
وأكد القرالة أن هذه هي المرة الرابعة التي تُقدم فيها نقابة الأطباء منفردة التنازلات وحدها، وهي من تدفع هي وهيئتها العامة فاتورة ما يحصل دون تنازل من أي طرف كان.
وشدد على أن الاستشارات القانونية واضحة و"النقيب بشر يصيب ويخطئ"، مبينا أن "الخطأ جسيم إلا أن علينا تقبله جميعا".
وكانت نقابة الأطباء أعلنت السبت الماضي، أنها بدأت بتطبيق لائحة الأجور الجديدة، على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي رافقت ذلك الإعلان من قبل المواطنين الذين اعتبروها عبئاً إضافياً على كاهلهم.
وتوقع الكثيرون أن تؤدي الزيادة على لائحة الأجور إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الطبية، خصوصا وأن الكثيرين أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي امتعاضا معتبرين أن هذه الزيادة سترتب عليهم تكاليف إضافية.
وتم تحديد نسبة زيادة الأجور الطبية لعام 2024 بنسبة 20 % عن كل سنة لمدة 3 سنوات.
وتساءلت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة ضبط المهنة الدكتورة مها فاخوري: "هل يعقل أن يتم رفع أي سلعة بكل سهولة إلا أتعاب الأطباء؟".
وقالت فاخوري لـ"الغد" في تعليقها على الاتفاق الأخير: "اسمحوا لنا أن ندفع أسعار منازلنا وسياراتنا ورسوم دراسة أبنائنا وموادنا الغذائية بأسعار 16 عاما إلى الخلف وسنوافق على أن يبقى التعامل بلائحة الأجور لسنة 2008 كما هو".
وأضافت إن بقاء أكثر من 2500 إجراء طبي خارج لائحة الأجور هو ما سيتيح لضعاف النفوس أن يضعوا ما شاءوا من أتعاب سيدفعها المواطن في النهاية.
وأكدت أن ملف تطوير السياحة العلاجية لا يكون إلا بوجود لائحة أجور تضبط أسعار الإجراءات الطبية الجديدة.
وأدت أزمة لائحة الأجور على مدار أشهر، إلى تصاعد التوتر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، فيما حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من التداعيات السلبية لهذا النزاع.
واعتبر المركز أن هذه التداعيات تتمثل في إمكانية تراجع مستوى الخدمات الصحية، وزيادة الأعباء المالية على المرضى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد.
ويعد التدخل الحكومي الأخير، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ضروريا، على الرغم من أن 11 عضوا في مجلس نقابة الأطباء رفضوا النتاج الأخير لاجتماع يوم الاثنين.
وخلال الأشهر الماضية، عقدت اجتماعات عدة بين الأطراف المتنازعة، حيث تمت مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الأطباء، ويأخذ في الاعتبار قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.
وتكللت هذه الاجتماعات بالتوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء وشركات التأمين لتصدر لائحة الأجور وتنشر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من شهر.
وكان أكد اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الطبية، في بيان منذ أيام، أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، أن النقابة تنفرد بوضع لائحة أجور وهي ليست طرفا بالعقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص.
ولفت الكلوب في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد يتعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، إلا أن النقابة قامت بوضع لائحة أجور وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه لأول مرة تحدث".
وبين أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بالتسعيرة نفسها، معتبرا أن ذلك غير جائز، خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما، مقابل أطباء جدد.

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