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ورقة موقف عربية لإعادة تقييم وتقدير حجم وسقف التزامات التمويل المناخي

11/23/2024 3:42:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أذربيجان– دعت ورقة موقف عربية المفاوضين الرسميين في قمة المُناخ "كوب 29" لـ"لإعادة تقييم وتقدير حجم وسقف التزامات التمويل المُناخي في ظل الزيادة السنوية بارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة الكوارث والخسائر والأضرار".
وفي ورقة الموقف، التي أطلقتها شبكة المنظمات العربية من بينها الأردن، خلال القمة المنعقدة حالياً في مدينة باكو في أذربيجان، "فإن الحاجة باتت ملحة للعمل ضمن إطار موازنة كربونية والديون المناخية كآلية تطبيقية لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، وقياسها لكل دولة، وإدراجها ضمن برامج، وإستراتيجيات التخفيف والتكيف والتمويل.
وفي رأي ممثل ملف المناخ في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية د. حبيب معلوف "فإن آليات التمويل المطروحة حاليا، تكبد دول الجنوب المزيد من أعباء الديون التي تحاول تحقيق التزاماتها التخفيفية، أو التعافي الكوارث المناخية الناجمة عن انبعاثات لم تساهم بها".
وهذا يؤدي، بحد قوله لـ"تحول الديون المناخية لإخرى اقتصادية، في وقت شدد فيه على ضرورة تغيير الأنظمة الاقتصادية التنافسية، والنماذج الحضارية باتجاه احترام الأنظمة الأيكولوجية، وديمومة الموارد".
كما يجب "ضبط، أو تنظيم المنافسة على صناعة وتسويق التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الألواح الشمسية والبطاريات، تفادياً لتقويض الجهود الرامية إلى التعاون الدولي من أجل إنقاذ المُناخ".
وفي هذا الإطار "يجب التشديد على منهجية حفظ الطاقة، وترشيد الاستهلاك، واعتبار مطلب إنتاج نظام يستهلك طاقة أقل أفضل".
وبين معلوف، في تصريحات لـ"الغد" على هامش قمة المُناخ، "أن الخروج التدريجي من الوقود الأحفوري على توضيح آليات، والتزامات جديدة لتحقيق ذلك، من بين مطالبات المنظمات في ورقة الموقف".
وتدعو المنظمات لـ"تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة للدمار البيئي الهائل التي تسببها عمليات استخراج النفط، والتي تديرها غالبية الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسية".
وقد "يطال التلوث جراء عمليات استخراج المياه الجوفية، والتربة والأراضي الزراعية، والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى التداعيات الصحية على المجتمعات المحلية"، وفقهم.
ومن بين الأمور التي دعت إليها كذلك "التأكيد على أهمية الأطر التنظيمية لحماية البيئة، بما يشمل تبني القوانين واللوائح والسياسية وإنفاذها، وصولاً الى كفالة العدالة، وضمان الوصول إلى آليات الانصاف الفعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تغير المُناخ".
وفي هذا الصدد، "ينبغي للدول الحرص على مشاركة الشركات التي أسهمت في تغير المُناخ في آليات التنظيم التي تهدف إلى جبر الضرر، والنظر في مخاوف الأشخاص المتضررين".
وحثت المنظمات المفاوضين على "أن تكون حقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار المتعلقة المُناخ، وإن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من بين المعايير الحقوقية المعترف بها عالمياً".
وتؤثر أزمة المُناخ أيضاً على العديد من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة، السكن، الغذاء، المياه، كما يفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والقائمة، وفق الورقة.
وجاء في ورقة الموقف "أن مشاركة النساء على مستوى مؤتمر الأطراف، وعلى المستويات الوطنية من بين الأمور الواجب التركيز عليها في المفاوضات، وعبر تعيين دور الجهة المنسقة للنوع الاجتماعي في الحكومات، التي توصي بها اتفاقية باريس".
وشددت المنظمات على "ضرورة وقف الحروب وتحاشي المزيد من المآسي والضحايا على المستوى الإنساني، والبيئي، لكونها تتسبب بخسائر بشرية ومادية معروفة، الا أن أحداً لم يدرس كلفة الحروب على المُناخ بشكل كاف.
ومن المؤكد "أن الحروب تتسبب بانبعاثات هائلة نؤثر على المُناخ العالمي، وزيادة الطلب على الكثير من المعادن".
وطالب المجتمع المدني "وقف هذه الحروب وإدخال حسابات انعكاساتها، وانبعاثاتها عبر تعديل الاتفاقية المُناخية، وتضمينها بنود تحدد آليات قياس انبعاثات الحرب، وآليات المطالبة بالتعويضات من الدول المعتدية والمدمرة، والتي تتسبب بأضرار قد تفوق الأضرار المُناخية".

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