هل تكسر الأمطار الأخيرة أعراض الجمود الجوي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

عمان- أنعشت أول أمطار خريفية محلية شهدتها مختلف مناطق المملكة الأول من أمس، آمال أردنيين باستهلال موسم شتوي جيّد للعام 2024 - 2025، وذلك عقب انحباس مطريّ دامت مدته على مدار شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين.

وبدأ هطل الأمطار الخريفية على المملكة، في وقت تشهد فيه المخازين المائية في السدود ضغطا كبيرا، فيما لم تتزامن ملامح أول هطولات مطرية مع الفترة ذاتها من الموسم المطري الماضي 2023 - 2024، حيث كانت أول هطولات حينها في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

ورغم أن ملامح الهطول المطري خلال الوقت الراهن، كسرت أعراض الجمود الجوي، وارتفاع درجات الحرارة في بلد يصنف أول أفقر دولة بالمياه على مستوى العالم، إلا أنه لا يعوّل علميا على تلك الأمطار في التنبؤ بمدى جودة الموسم المطري، أو تقييم جودته من عدمها.

وأكد هذا السياق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، الذي أفاد بأن "ضعف الأداء المطري خلال هذه الفترة ليس بالضرورة مؤشرًا على أداء الموسم بأكمله، لاسيما وأن نسبة ما يتحقق من المعدل المطري حتى هذا التاريخ عادة لا تتجاوز 13 %".

وقال آل خطاب "إن متابعة أداء الموسم المطري تستمر خلال الأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى "أن معظم كميات الأمطار الرئيسة في المملكة تأتي خلال أشهر الشتاء، ما يترك المجال مفتوحا لتحسن الأداء المطري في الفترة المقبلة".

وأضاف آل خطاب "إن أداء الموسم المطري 2024 - 2025 في المملكة، ما يزال ضعيفا حتى الآن في معظم المناطق، باستثناء منطقة الأغوار الوسطى (دير علا)"، موضحا أن الأمطار التي شهدتها المملكة خلال فصل الخريف، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، نجمت عن "حالات من عدم الاستقرار الجوي، وشكلت كمياتها حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، نسبا تراوحت بين 6 % و13 % من المعدل المطري الموسمي العام".

وأشار إلى أن ضعف الأداء المطري خلال الخريف الحالي، تكرّر في أربعة مواسم مطرية سابقة خلال السنوات الـ10 الماضية، وهي موسم 2016 – 2017، إذ انتهى دون معدلاته العامة في معظم المناطق باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وذلك إلى جانب موسم 2017 – 2018 الذي شهد كميات مطرية حول أو أعلى من المعدل في معظم المناطق باستثناء المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، بالإضافة لموسم 2022- 2021 الذي انتهى بأداء ضعيف في معظم المناطق باستثناء المناطق الوسطى، فضلا عن موسم 2023 – 2024، إذ انتهى حول معدلاته العامة أو أعلى في معظم المناطق، باستثناء المناطق الجنوبية وأجزاء من الشرقية.









ومن المؤمل أن يتصف الموسم الشتوي الحالي بالماطر، لاسيما وأن تعاظم انعكاسات عدم تسجيل أعوام مطرية، يرفع من حدّة مخاطر تضخم الأزمة المائية في المملكة، فيما تعول وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن على هطولات مطرية خريفية، لدورها المهم ومساهمتها المباشرة في منح "هامش أريحية"، على المياه المسالة لمختلف الزراعات في وادي الأردن.

وكان الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة أبدى قلقه، في تصريحات سابقة، إزاء بداية تأخر هطولات مطرية خريفية تشهدها المملكة حاليا، مشيرا إلى أن هذا التأخير، سيزيد من تحديات الضغط على مصادر المياه المتوفرة ومخازين السدود المائية.

وينعكس أي تأخر في الهطول المطري يشهده الموسم الشتوي، على التأثير سلبا بزيادة الضغط على قطاع المياه، إذ إنه كلما كان موسم الهطول المطري مبكرا، انخفض الضغط على المياه المزودة للمزارعين، كما أنه كلما امتدت الفترة الزمنية لتأخر الهطول المطري، ارتفعت الأعباء على مصادر قطاع المياه.

ورغم تأخر الهطول المطري خلال هذا الموسم الذي يبدأ عادة من منتصف شهر أيلول (سبتمبر)، فإن تأخر الهطول المطري للموسم 2024 – 2025، ليس بجديد، ولا يعتبر حدثا استثنائيا، كما أن تأخر بداية الهطول المطري خلال الموسم المطري لا يعتبر مؤشرا على أداء الموسم.

وتأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع هطول زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات متباعدة.

وفيما تنامت تحذيرات إزاء مخاطر من تغيرات في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن الصدمات الجافة لهطولات الأمطار، بقيت المملكة تحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مدار أسابيع.

وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطول لتغذية الطبقات الجوفية العميقة من الأرض، في حين يكون تأثير تلك الأمطار "محدودا" على تلك المياه عند انحباس الأمطار.

ويعد شهرا أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، "فترة انتقالية" من الموسم الصيفي إلى الشتوي، حيث تمر فيه عادة كتل رطبة نسبيا وباردة ويكون مركزها من المناطق الشمالية والغربية عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفيما لا يعول على هذه الأمطار علميا في تقييم جودة أداء الموسم المطري من عدمها خلال الوقت الراهن، بات موعد بداية الموسم المطري متغيرا، وفق التغيرات المناخية التي أثرت على الطقس بشكل عام في كافة مناحي العالم.

وكان تقرير المياه والهشاشة؛ الصادر في وقت سابق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، تناول بشكل موسع بند انعكاس تأثيرات تغير المناخ على المياه والسكان، مرجحا أن يكون حجم تلك التأثيرات في جميع دول المنطقة عاليا، رغم اختلاف التغييرات والآثار.

وأوضح التقرير أن التغييرات المتوقعة الرئيسة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الحرارة، وتناقص هطول الأمطار، وهطول الأمطار المتطرفة، وسط تنبؤات بأن تشمل تأثيرات الجولة الثانية زيادة وتيرة وحالات الجفاف، والفيضانات، وتسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية مع ارتفاع مستويات البحار.

وعودة إلى تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي، في وقت سابق أيضا، فإن تأثيرات المياه على مقياس إجمالي واحد، وهو النمو الاقتصادي، أظهر أن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، أكثر عرضة للصدمات الجافة من غيرها ذات الدخل المرتفع، مشيرا إلى أن قلة الأمطار في هذه الدول، تعني ضعف النمو.

وبين التقرير الذي حمل عنوان "الجفاف والعجز.. التأثيرات العالمية للجفاف على النمو الاقتصادي"، أن العجز في هطول الأمطار، يؤثر بشكل سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتكبد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المناطق القاحلة أعلى الخسائر النسبية، وذلك توازيا مع تزايد شدة الجفاف، والذي يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.

بدورها، نصّت خطة التحديث الاقتصادي، على أن مساهمة قطاع المياه في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات العام 2021، بلغت 0.5 % وبقيمة 200 مليون دينار.

وقالت الخطة ذاتها إن الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني، أدى إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة، داعية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، وزيادة استخدام الطاقة البديلة، واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.

وذلك إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، إضافة إلى تعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.

كما أضافت "التحديث الاقتصادي" أن المياه شكّلت 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2021"، مشيرة إلى نموّ قطاع المياه بنسبة 8 % سنويا.

وتكمن المخاوف من تكرار الجفاف والانحباس المطري اللذين عانت منهما المملكة خلال مواسم شتوية ماضية، لاسيما في ظل الوضع المائي الحرج، وعطش السدود.

وبات في ظل تحديات هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات التبخر من الهطولات المطرية، وصياغة قوالب تتناسب وما قد يواجهه الموسم الشتوي، نتيجة التغيرات المناخية التي صارت واقعا لا محالة، وفق تصريحات سابقة لمختصين في قطاع المياه.

ويعتمد تحسين أوضاع مخازين السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه من خلال استمرارية هطول الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.