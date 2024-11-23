الفايز والصفدي: مضامين خطبة العرش ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس الأمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خريطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.
حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه أمس أول اجتماع للمكتب الدائم، موجها باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وإلقائه خطاب العرش السامي.
وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي بناء على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيدا لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.
وتوافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الاثنين والأربعاء الساعة 10.30 صباحا، مؤكدا أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.
وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس د.مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.
إلى ذلك، أكد رئيسا مجلس النواب أحمد الصفدي، والأعيان فيصل الفايز، التزام المجلسين بالرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث.
وشددا، خلال لقاء هنأ فيه الفايز، رئيس مجلس النواب بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، على أن مضامين خطاب العرش السامي ستكون خريطة الطريق التي يسير وفقها المجلسان لتحقيق الأهداف الوطنية، وبما يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد الفايز والصفدي أن مجلسي الأعيان والنواب سيعملان بكل جهد وإخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية، يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، بما يعبر عن مصالح وأولويات الدولة.
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