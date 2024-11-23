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الفايز والصفدي: مضامين خطبة العرش ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس الأمة

11/23/2024 3:42:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خريطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.
حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه أمس أول اجتماع للمكتب الدائم، موجها باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وإلقائه خطاب العرش السامي.
وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي بناء على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيدا لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.
وتوافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الاثنين والأربعاء الساعة 10.30 صباحا، مؤكدا أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.
وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس د.مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.
إلى ذلك، أكد رئيسا مجلس النواب أحمد الصفدي، والأعيان فيصل الفايز، التزام المجلسين بالرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث.
وشددا، خلال لقاء هنأ فيه الفايز، رئيس مجلس النواب بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، على أن مضامين خطاب العرش السامي ستكون خريطة الطريق التي يسير وفقها المجلسان لتحقيق الأهداف الوطنية، وبما يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد الفايز والصفدي أن مجلسي الأعيان والنواب سيعملان بكل جهد وإخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية، يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، بما يعبر عن مصالح وأولويات الدولة.

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