الخرابشة: متفائلون باستخراج 4.6 ترليون قدم3 من غاز الريشة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
- أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات
- خطة لتطوير الحقل لحفر 70 بئرا حتى 2029 لإنتاج 150 مليون قدم3
- تسريع إيصال الغاز إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة
عمان - أكد وزير
الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، أن كميات الغاز في حقل الريشة، تدعو للتفاؤل، لكنها تُقرأ مع جدواها الاقتصادية لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.
وبين الخرابشة في مؤتمر صحفي عقده أمس في منتدى التواصل الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني لإعلان "نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة"، أن "تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل)، إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير".
وأشار الخرابشة، إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم3، بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم 3.
ولفت إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم3، بمعامل استخراج يبلغ 30 %، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج 2.835 ترليون قدم3، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز 14.600 ترليون قدم3، بمعامل استخراج 43 %، وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم3.
وأضاف الخرابشة، أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوافر في الحقل، تعدل شركة البترول الوطنية خطتها الإستراتيجية للمواءمة مع مخرجات الدراسة، من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار، ما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لـ10 سنوات لاستكمال تطوير الحقل وبحجم استثمارات يفوق ملياري دينار.
ولفت الخرابشة للاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، وله دور أساسي بمعالجة وتخفيف أعباء البطالة، اذ تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف لـ30 % مقارنة بالوقود الثقيل، و55 % مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 % مقارنة بالديزل.
وشرح الوزير ما قامت به الوزارة الفترة الماضية، إذ أعادت في العام 2022 إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول الوطنية بإعداد الدراسات على حقل الريشة الغازي منذ شباط (فبراير) العام 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل وعلى عدة مراحل، إذ شملت الأولى إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية، والثانية؛ إعداد موديل جيولوجي Static Model من تنفيذها.
وأضاف الوزير بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، أن الشركة تعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لتنفيذ دراسات، شملت حساب المخزون الغازي Gas initially in place (GIIP) في المرحلة الثالثة وبتنفيذ من WesternGeco Schlumberger، وصولا للمرحلة النهائية من الدراسات وشملت تقديرات أولية للمخزون من جهة معتمدة Reserve Certification & Auditing ونفذت من Beicip Franlab الفرنسية.
وأوضح الخرابشة، أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز من حقل الريشة إلى الخناصري بطول 320 كم، إذ تبلغ سعته الأولية 150 مليون قدم3 قياسي في اليوم كمرحلة أولى، قابلة للزيادة لتصبح 500 مليون قدم 3 قياسي في اليوم في مرحلته الثانية، وهذا يتطلب سنوات من العمل وانفاق رأسمالي.
وعن جهود الحكومة باستغلال الغاز المنتج من الريشة، بين أنها تسرع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية، مؤكدا أهميته في توفير مصدر بديل وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية)، وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاج بفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوفير فرص عمل.
ونوه الخرابشة بجهود الشركة في إجراء دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات، تعتمد على الغاز الطبيعي لتعظيم الطلب على الغاز المنتج من الحقل، واستيعاب هذه الكميات وتنويع المستفيدين واستقطاب استثمارات، وإنشاء مشاريع لضغطه وتسييله ونقله إلى الصناعات المستهلكة للغاز. كما وقعت الشركة اتفاقيات لايصاله لعدد من الشركات، بالإضافة لمذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين في الاستثمار بالغاز لاستخدامه بالصناعات التحويلية والبتروكيماوية والبازلت في الريشة.
من جانبه، أكد الخصاونة أن الشركة تتبع خطة لتطوير الحقل لزيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت لـ45 مليون قدم 3 يومياً، يستغل قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية، علما بأن احتياجات الأردن من الغاز يوميا تبلغ 340 مليون قدم 3 يوميا، مشيرا إلى أن خطة عمل الشركة للسنوات 2024-2029 تستهدف حفر 70 بئراً منها 26 بئراً تطويرية لإنتاج 150 مليون قدم3 في اليوم الواحد العام 2029.
الوزير المومني، أكد أن أعمال التنقيب والحفر لاستخراج الغاز، تحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية، وفقاً لما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أهمية حقل الريشة، فالأرقام الواردة منه، تدعو للتفاؤل لاستمرار تطويره، ولكن يجب أن تقرأ وتناقش مع الجدوى الاقتصادية الضرورية.
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