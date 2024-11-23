الخرابشة: متفائلون باستخراج 4.6 ترليون قدم3 من غاز الريشة

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

- أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات

- خطة لتطوير الحقل لحفر 70 بئرا حتى 2029 لإنتاج 150 مليون قدم3

- تسريع إيصال الغاز إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة

عمان - أكد الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، أن كميات الغاز في حقل الريشة، تدعو للتفاؤل، لكنها تُقرأ مع جدواها الاقتصادية لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.وبين الخرابشة في مؤتمر صحفي عقده أمس في منتدى التواصل الحكومي، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني لإعلان "نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة"، أن "تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل)، إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير".وأشار الخرابشة، إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم3، بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم 3.ولفت إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم3، بمعامل استخراج يبلغ 30 %، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج 2.835 ترليون قدم3، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز 14.600 ترليون قدم3، بمعامل استخراج 43 %، وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم3.وأضاف الخرابشة، أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوافر في الحقل، تعدل شركة البترول الوطنية خطتها الإستراتيجية للمواءمة مع مخرجات الدراسة، من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار، ما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لـ10 سنوات لاستكمال تطوير الحقل وبحجم استثمارات يفوق ملياري دينار.ولفت الخرابشة للاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، وله دور أساسي بمعالجة وتخفيف أعباء البطالة، اذ تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف لـ30 % مقارنة بالوقود الثقيل، و55 % مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 % مقارنة بالديزل.وشرح الوزير ما قامت به الوزارة الفترة الماضية، إذ أعادت في العام 2022 إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول الوطنية بإعداد الدراسات على حقل الريشة الغازي منذ شباط (فبراير) العام 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل وعلى عدة مراحل، إذ شملت الأولى إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية، والثانية؛ إعداد موديل جيولوجي Static Model من تنفيذها.وأضاف الوزير بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، أن الشركة تعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لتنفيذ دراسات، شملت حساب المخزون الغازي Gas initially in place (GIIP) في المرحلة الثالثة وبتنفيذ من WesternGeco Schlumberger، وصولا للمرحلة النهائية من الدراسات وشملت تقديرات أولية للمخزون من جهة معتمدة Reserve Certification & Auditing ونفذت من Beicip Franlab الفرنسية.وأوضح الخرابشة، أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز من حقل الريشة إلى الخناصري بطول 320 كم، إذ تبلغ سعته الأولية 150 مليون قدم3 قياسي في اليوم كمرحلة أولى، قابلة للزيادة لتصبح 500 مليون قدم 3 قياسي في اليوم في مرحلته الثانية، وهذا يتطلب سنوات من العمل وانفاق رأسمالي.وعن جهود الحكومة باستغلال الغاز المنتج من الريشة، بين أنها تسرع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية، مؤكدا أهميته في توفير مصدر بديل وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية)، وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاج بفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوفير فرص عمل.ونوه الخرابشة بجهود الشركة في إجراء دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات، تعتمد على الغاز الطبيعي لتعظيم الطلب على الغاز المنتج من الحقل، واستيعاب هذه الكميات وتنويع المستفيدين واستقطاب استثمارات، وإنشاء مشاريع لضغطه وتسييله ونقله إلى الصناعات المستهلكة للغاز. كما وقعت الشركة اتفاقيات لايصاله لعدد من الشركات، بالإضافة لمذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين في الاستثمار بالغاز لاستخدامه بالصناعات التحويلية والبتروكيماوية والبازلت في الريشة.من جانبه، أكد الخصاونة أن الشركة تتبع خطة لتطوير الحقل لزيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت لـ45 مليون قدم 3 يومياً، يستغل قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية، علما بأن احتياجات الأردن من الغاز يوميا تبلغ 340 مليون قدم 3 يوميا، مشيرا إلى أن خطة عمل الشركة للسنوات 2024-2029 تستهدف حفر 70 بئراً منها 26 بئراً تطويرية لإنتاج 150 مليون قدم3 في اليوم الواحد العام 2029.الوزير المومني، أكد أن أعمال التنقيب والحفر لاستخراج الغاز، تحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية، وفقاً لما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أهمية حقل الريشة، فالأرقام الواردة منه، تدعو للتفاؤل لاستمرار تطويره، ولكن يجب أن تقرأ وتناقش مع الجدوى الاقتصادية الضرورية.