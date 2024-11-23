بوتين يقر العقيدة النووية الروسية المحدثة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير أقر عقيدة استخدام الأسلحة النووية المحدثة في البلاد.



وقال الكرملين في بيان اليوم، "بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي وقع الرئيس فلاديمير بوتين اعتماد أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي".



وكان مجلس الأمن الروسي، أقر في أيلول الماضي سياسات جديدة للردع النووي من بينها احتفاظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها.