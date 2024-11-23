بوتين يقر العقيدة النووية الروسية المحدثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أقر عقيدة استخدام الأسلحة النووية المحدثة في البلاد.
وقال الكرملين في بيان اليوم، "بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي وقع الرئيس فلاديمير بوتين اعتماد أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي".
وكان مجلس الأمن الروسي، أقر في أيلول الماضي سياسات جديدة للردع النووي من بينها احتفاظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها.
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