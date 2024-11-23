قطر: قادة الحركة ليسوا في الدوحة ولن نقبل بأن تستغل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار الثلاثاء إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.
وأضاف أن قادة فريق حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة بل يتنقلون بين عواصم مختلفة.
وأوضح الأنصار أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، وأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية.
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