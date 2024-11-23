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قطر: قادة الحركة ليسوا في الدوحة ولن نقبل بأن تستغل

11/23/2024 3:42:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار الثلاثاء إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف أن قادة فريق حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة بل يتنقلون بين عواصم مختلفة.

وأوضح الأنصار أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، وأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية.

MENAFN23112024000072011014ID1108917298

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