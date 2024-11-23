استطلاع رأي: 82.5% من الإسرائيليين يرون أن العودة إلى الشمال غير ممكنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشار موقع "إي أن أس أس" إلى أن 82.5% من الإسرائيليين يرون أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح للمستوطني بالعودة إلى شمال فلسطين المحتلة.
ولفت إلى 45% من الإسرائيليين يرون أن على "إسرائيل" أن تسعى جاهدة "للتوصل إلى اتفاق مع لبنان لتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".
وبحسب الموقع، فإن 24% من الإسرائيليين فكروا في مغادرة "إسرائيل"، و29% فقط من الإسرائيليين يقولون إنهم سيشجعون أبناءهم على الالتحاق بمهام قتالية في "الجيش" الإسرائيلي.
وعبّر 86% من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم بأن روسيا ستضع المصالح الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار إذا ما كانت طرفاً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان.
وكان رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة شمالي فلسطين المحتلة، موشيه دافيدوفيتش، قد تحدث مؤخراً عن "حالة جنونية من عدم الهدوء وهلع شديد أحدثتها كثافة الصواريخ والمُسيّرات من لبنان".
وأضاف دافيدوفيتش لـ"القناة 12" العبرية: "نحن نريد إعادة المستوطنين إلى الشمال، ولكن يجب إعادة الهدوء أولاً، الأمر الذي لم يحدث بعد، وهو لا يزال بعيداً"، بحيث إنّ "الوضع لا يزال حساساً جداً، فيما التوتر مرتفع جداً".
من جهته، أكد رئيس مجلس مستوطنة "زرعيت" أنّ غالبية مستوطني الشمال لا يشعرون بالأمان كي يعودوا، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل" لا تزال تحت تهديد صواريخ حزب الله. وكالات
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