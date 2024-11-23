استطلاع رأي: 82.5% من الإسرائيليين يرون أن العودة إلى الشمال غير ممكنة

أشار موقع "إي أن أس أس" إلى أن 82.5% من الإسرائيليين يرون أن الوضع الأمني الحالي لا يسمح للمستوطني بالعودة إلى شمال فلسطين المحتلة.



ولفت إلى 45% من الإسرائيليين يرون أن على "إسرائيل" أن تسعى جاهدة "للتوصل إلى اتفاق مع لبنان لتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".



وبحسب الموقع، فإن 24% من الإسرائيليين فكروا في مغادرة "إسرائيل"، و29% فقط من الإسرائيليين يقولون إنهم سيشجعون أبناءهم على الالتحاق بمهام قتالية في "الجيش" الإسرائيلي.

وعبّر 86% من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم بأن روسيا ستضع المصالح الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار إذا ما كانت طرفاً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان.



وكان رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة شمالي فلسطين المحتلة، موشيه دافيدوفيتش، قد تحدث مؤخراً عن "حالة جنونية من عدم الهدوء وهلع شديد أحدثتها كثافة الصواريخ والمُسيّرات من لبنان".



وأضاف دافيدوفيتش لـ"القناة 12" العبرية: "نحن نريد إعادة المستوطنين إلى الشمال، ولكن يجب إعادة الهدوء أولاً، الأمر الذي لم يحدث بعد، وهو لا يزال بعيداً"، بحيث إنّ "الوضع لا يزال حساساً جداً، فيما التوتر مرتفع جداً".



من جهته، أكد رئيس مجلس مستوطنة "زرعيت" أنّ غالبية مستوطني الشمال لا يشعرون بالأمان كي يعودوا، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل" لا تزال تحت تهديد صواريخ حزب الله. وكالات

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