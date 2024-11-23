ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3516 شهيدا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3516 شهيدًا و14929 مصابا.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين أسفرت عن 35 شهيدًا و143 مصابا.



يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.