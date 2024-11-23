ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3516 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3516 شهيدًا و14929 مصابا.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين أسفرت عن 35 شهيدًا و143 مصابا.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.
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