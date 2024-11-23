مبعوث بايدن في لقاء مصيري في لبنان

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

ايتمار آيخنر 19/11/2024





في الولايات المتحدة يقدرون: أكثر من 50 % لنجاح الاتصالات بين إسرائيل ولبنان. المبعوث الخاص للرئيس بايدن عاموس هوكشتاين كان سيقلع هذه الليلة إلى لبنان في رحلة وصفت بـ"المصيرية"، بهدف إغلاق تفاصيل وقف النار ما كان لهوكشتاين أن يصل إلى لبنان لو لم يكن يقدر أنه يوجد احتمال للوصول إلى اتفاق، وبعد أن تلقى رسالة إيجابية من لبنان قرر المجيئ إلى بيروت.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أول من أمس: "إن هذه الإدارة لا تبحث عن مغامرات عديمة الاحتمال". لا يمكن قول شيء بيقين، لكن مجرد وصوله يمكن أن نستخلص منه أنه يوجد احتمال للتسوية. بيننا وبين الأميركيين يوجد تفاهم كبير.

بعد الزيارة في بيروت سيأتي هوكشتاين الى إسرائيل أيضا.

إذا ما وقع الاتفاق فسيكون على النحو الآتي: بداية، تعلن الولايات المتحدة عن وقف نار لمدة 60 يوما. تشكل هذه الفترة الاختبار الأكبر لمعرفة هل حزب الله مستعد للانسحاب إلى خط الليطاني والجيش اللبناني ينزل جنوبا.

بالتوازي ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. عمليا، لا يفترض أن يبقى في المنطقة إلا جيش لبنان وقوة يونيفيل.

وسيعلن الأميركيون عن وقف النار فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويحتمل أن يكون للفرنسيين أيضا دور في الإعلان كنوع من الضامنين من جانب لبنان.

بالنسبة إلى آلية التنفيذ، في العام 2006 أيضا اتفق على وقف نار غير أن آلية التنفيذ لم تكن قابلة للتطبيق.

أما هذه المرة، فقد بنيت آلية أكثر فاعلية، مع دور لبريطانيا، ألمانيا، فرنسا وجهات أخرى. في إطار الاتفاق من المتوقع لإسرائيل أن تحفظ الحق، حق هو جزء من التفاهمات، في أنه إذا كانت انتهاكات يمكن للجيش الإسرائيلي أن يفرض الاتفاق بنفسه. الـ60 يوما ستفرض فترة التكيف.

في اللحظة التي يصل فيها هوكشتاين إلى لبنان، يمكن للمسيرة أن تحصل بشكل سريع. في إسرائيل يقدرون أن إيران أعطت ضوءا أخضر لحزب الله للموافقة على وقف النار، على ما يبدو كي تطلق رسالة إيجابية لترامب.

إن التوقيع على الاتفاق في هذه المرحلة هو أمر ذو مغزى، عمليا، لأول مرة يقطع الارتباط بين لبنان وقطاع غزة.

فيما أن حزب الله كان حتى الآن يشترط وقف النار بوقف الحرب في غزة. هنا ظاهرا حزب الله يتخلى عن مطلبه الأساس.

في إسرائيل، سيرغبون باستخدام وقف النار في لبنان لنقل رسالة الى حماس: بقيتم الأخيرين – الآن هذا هو الوقت لصفقة مخطوفين.