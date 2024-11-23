مبعوث بايدن في لقاء مصيري في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت
ايتمار آيخنر 19/11/2024
في الولايات المتحدة يقدرون: أكثر من 50 % لنجاح الاتصالات بين إسرائيل ولبنان. المبعوث الخاص للرئيس بايدن عاموس هوكشتاين كان سيقلع هذه الليلة إلى لبنان في رحلة وصفت بـ"المصيرية"، بهدف إغلاق تفاصيل وقف النار ما كان لهوكشتاين أن يصل إلى لبنان لو لم يكن يقدر أنه يوجد احتمال للوصول إلى اتفاق، وبعد أن تلقى رسالة إيجابية من لبنان قرر المجيئ إلى بيروت.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير أول من أمس: "إن هذه الإدارة لا تبحث عن مغامرات عديمة الاحتمال". لا يمكن قول شيء بيقين، لكن مجرد وصوله يمكن أن نستخلص منه أنه يوجد احتمال للتسوية. بيننا وبين الأميركيين يوجد تفاهم كبير.
بعد الزيارة في بيروت سيأتي هوكشتاين الى إسرائيل أيضا.
إذا ما وقع الاتفاق فسيكون على النحو الآتي: بداية، تعلن الولايات المتحدة عن وقف نار لمدة 60 يوما. تشكل هذه الفترة الاختبار الأكبر لمعرفة هل حزب الله مستعد للانسحاب إلى خط الليطاني والجيش اللبناني ينزل جنوبا.
بالتوازي ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. عمليا، لا يفترض أن يبقى في المنطقة إلا جيش لبنان وقوة يونيفيل.
وسيعلن الأميركيون عن وقف النار فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويحتمل أن يكون للفرنسيين أيضا دور في الإعلان كنوع من الضامنين من جانب لبنان.
بالنسبة إلى آلية التنفيذ، في العام 2006 أيضا اتفق على وقف نار غير أن آلية التنفيذ لم تكن قابلة للتطبيق.
أما هذه المرة، فقد بنيت آلية أكثر فاعلية، مع دور لبريطانيا، ألمانيا، فرنسا وجهات أخرى. في إطار الاتفاق من المتوقع لإسرائيل أن تحفظ الحق، حق هو جزء من التفاهمات، في أنه إذا كانت انتهاكات يمكن للجيش الإسرائيلي أن يفرض الاتفاق بنفسه. الـ60 يوما ستفرض فترة التكيف.
في اللحظة التي يصل فيها هوكشتاين إلى لبنان، يمكن للمسيرة أن تحصل بشكل سريع. في إسرائيل يقدرون أن إيران أعطت ضوءا أخضر لحزب الله للموافقة على وقف النار، على ما يبدو كي تطلق رسالة إيجابية لترامب.
إن التوقيع على الاتفاق في هذه المرحلة هو أمر ذو مغزى، عمليا، لأول مرة يقطع الارتباط بين لبنان وقطاع غزة.
فيما أن حزب الله كان حتى الآن يشترط وقف النار بوقف الحرب في غزة. هنا ظاهرا حزب الله يتخلى عن مطلبه الأساس.
في إسرائيل، سيرغبون باستخدام وقف النار في لبنان لنقل رسالة الى حماس: بقيتم الأخيرين – الآن هذا هو الوقت لصفقة مخطوفين.
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