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الجمهور فقط يمكنه وقف نتنياهو

11/23/2024 3:42:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: غيدي فايس 19/11/2024

"ليلة غالنت 2" الباهتة، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وانضمام المتعاون جدعون ساعر إلى الائتلاف، كل ذلك يمكن نتنياهو من التفكير بجدية في إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. نتنياهو، الذي خاف حتى الآن من أن يخرج إلى حالة عدم الأهلية إذا حاول الانتقام من المدعية ضده، يبدو أنه اجتاز عائق الخوف. هو على قناعة بأنه لا يوجد أي أحد يقف في طريق تحقيق حلمه: استكمال الانقلاب النظامي وتأسيس حكم فردي لا توجد عليه رقابة.
من أجل معرفة الى أين تهب الرياح السيئة يكفي الاستماع إلى من يخدمونه، الخاضعين، وبالطبع إلى مهندس الانقلاب ياريف لفين، الذي سارع إلى استغلال إطلاق الألعاب النارية نحو بيت رئيس الحكومة في قيصاريا والإعلان عن نيته "تغيير الأمور من أساسها"، ليس فقط المعارضة الضعيفة والخطيرة هي المذنبة في أن نتنياهو يثق جدا بنفسه، وليس فقط رئيس الدولة عديم الوزن النوعي، أو المحكمة العليا الضعيفة والضئيلة، بل مذنب أيضا في ذلك الجمهور الليبرالي في إسرائيل الذي منذ اندلاع الحرب يتحصن في البيوت بيأس ويمكن الحكومة الأكثر إجراما في تاريخ إسرائيل من أن تسرع الخطى نحو الهدف الذي حددته في 4 كانون الثاني (يناير) 2023.
حتى الآن كانت بهراف ميارا هي العائق الأساسي، وأحيانا الوحيد، أمام الخطة الكبيرة لنتنياهو وشركائه. فقد عارضت تعيين آريه درعي في منصب وزير، وعارضت قوانين الانقلاب، و"قانون التجنيد" الذي عمل على إعفاء جمهور كامل من واجب أساسي، والمسؤولة عن التجاوزات الفاسدة لصالح تمويل المدارس الدينية، وعن السيطرة السياسية لوزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير على الشرطة، وتأجيل شهادة المتهم رقم واحد.
عن طريق مبعوثيه يلمح نتنياهو الآن بأنه ينوي التخلص منها – وتعيين مكانها مستشار يُحل له كل شيء: قوانين لفين، قانون التجنيد، تحويل الشرطة إلى مليشيا خاصة لبن غفير والزوجين نتنياهو، تأجيل الإجراءات في محاكمة ملفات الآلاف، لجنة تحقيق "خاصة" التي ستلقي بالمسؤولية عن الفشل في 7 تشرين الأول (اكتوبر) على جهاز الأمن وتحقيق يسهل شطب أحزاب عربية لضمان أن لا تقوم هنا حكومة مختلفة وما شابه.
كل ذلك يوجد له معنى واحد وهو أن إسرائيل ستستكمل عملية الاندماج في المحيط وتتحول من ديمقراطية، هي في الواقع ضعيفة جدا ومنبوذة في نظر جزء كبير في العالم، إلى ديكتاتورية فعلية.
الحديث هنا لا يدور عن اقالة محددة لحارسة عتبة لأسباب غريبة وفاسدة. الدعوات لاقالة المستشارة القانونية للحكومة تعكس رغبة في خلق، برعاية مناخ الطوارئ، واقع مختلف كليا: السيطرة على النيابة العامة، وقف محاكمة الآلاف والتحقيق مع أشخاص عامين، فتح ملفات لخصوم سياسيين ونشطاء الاحتجاج، إدارة بواسطة متعاون قسم الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة – من أجل أن تدافع في المحكمة عن كل أجراء للحكومة – مهما كان فاسدا، الاهتمام بأن لجنة تعيين القضاة ستعين موظفين مقربين، عزل رئيس الشباك وتحويل الجهاز إلى شرطة سرية سياسية، التساهل مع وسائل الإعلام المتعاطفة ومعاقبة وسائل الإعلام الانتقادية، اضطهاد وملاحقة الفنانين الذين يقومون بالتشهير بالبلاد، تضييق خطوات المعارضين للحكم.
أيضا المحكمة العليا لا يمكنها وحدها وقف الانقلابيين. فإذا وقفت للدفاع عن المستشارة القانونية للحكومة، وتجرأت على مناقشة قضية عدم الأهلية، فسيتم أيضا استبدال القضاة.
إذا لم يستخدم دافع الضرائب ورجال الاحتياط والعاملين المنظمين والمدنيين القلقين القوة التي توجد لديهم للسيطرة على مصيرهم ووقف رقصة الجنون فهم سيجدون انفسهم خاضعين لأسلوب حكم جديد. في اليوم التالي هم لن يستطيعوا الادعاء بأنه لم يتم تحذيرهم مسبقا.

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