الجمهور فقط يمكنه وقف نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: غيدي فايس 19/11/2024
"ليلة غالنت 2" الباهتة، وفوز دونالد ترامب
في الانتخابات الأميركية، وانضمام المتعاون جدعون ساعر إلى الائتلاف، كل ذلك يمكن نتنياهو
من التفكير بجدية في إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. نتنياهو، الذي خاف حتى الآن من أن يخرج إلى حالة عدم الأهلية إذا حاول الانتقام من المدعية ضده، يبدو أنه اجتاز عائق الخوف. هو على قناعة بأنه لا يوجد أي أحد يقف في طريق تحقيق حلمه: استكمال الانقلاب النظامي وتأسيس حكم فردي لا توجد عليه رقابة.
من أجل معرفة الى أين تهب الرياح السيئة يكفي الاستماع إلى من يخدمونه، الخاضعين، وبالطبع إلى مهندس الانقلاب ياريف لفين، الذي سارع إلى استغلال إطلاق الألعاب النارية نحو بيت رئيس الحكومة في قيصاريا والإعلان عن نيته "تغيير الأمور من أساسها"، ليس فقط المعارضة الضعيفة والخطيرة هي المذنبة في أن نتنياهو يثق جدا بنفسه، وليس فقط رئيس الدولة عديم الوزن النوعي، أو المحكمة العليا الضعيفة والضئيلة، بل مذنب أيضا في ذلك الجمهور الليبرالي في إسرائيل الذي منذ اندلاع الحرب يتحصن في البيوت بيأس ويمكن الحكومة الأكثر إجراما في تاريخ إسرائيل من أن تسرع الخطى نحو الهدف الذي حددته في 4 كانون الثاني (يناير) 2023.
حتى الآن كانت بهراف ميارا هي العائق الأساسي، وأحيانا الوحيد، أمام الخطة الكبيرة لنتنياهو وشركائه. فقد عارضت تعيين آريه درعي في منصب وزير، وعارضت قوانين الانقلاب، و"قانون التجنيد" الذي عمل على إعفاء جمهور كامل من واجب أساسي، والمسؤولة عن التجاوزات الفاسدة لصالح تمويل المدارس الدينية، وعن السيطرة السياسية لوزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير على الشرطة، وتأجيل شهادة المتهم رقم واحد.
عن طريق مبعوثيه يلمح نتنياهو الآن بأنه ينوي التخلص منها – وتعيين مكانها مستشار يُحل له كل شيء: قوانين لفين، قانون التجنيد، تحويل الشرطة إلى مليشيا خاصة لبن غفير والزوجين نتنياهو، تأجيل الإجراءات في محاكمة ملفات الآلاف، لجنة تحقيق "خاصة" التي ستلقي بالمسؤولية عن الفشل في 7 تشرين الأول (اكتوبر) على جهاز الأمن وتحقيق يسهل شطب أحزاب عربية لضمان أن لا تقوم هنا حكومة مختلفة وما شابه.
كل ذلك يوجد له معنى واحد وهو أن إسرائيل ستستكمل عملية الاندماج في المحيط وتتحول من ديمقراطية، هي في الواقع ضعيفة جدا ومنبوذة في نظر جزء كبير في العالم، إلى ديكتاتورية فعلية.
الحديث هنا لا يدور عن اقالة محددة لحارسة عتبة لأسباب غريبة وفاسدة. الدعوات لاقالة المستشارة القانونية للحكومة تعكس رغبة في خلق، برعاية مناخ الطوارئ، واقع مختلف كليا: السيطرة على النيابة العامة، وقف محاكمة الآلاف والتحقيق مع أشخاص عامين، فتح ملفات لخصوم سياسيين ونشطاء الاحتجاج، إدارة بواسطة متعاون قسم الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة – من أجل أن تدافع في المحكمة عن كل أجراء للحكومة – مهما كان فاسدا، الاهتمام بأن لجنة تعيين القضاة ستعين موظفين مقربين، عزل رئيس الشباك وتحويل الجهاز إلى شرطة سرية سياسية، التساهل مع وسائل الإعلام المتعاطفة ومعاقبة وسائل الإعلام الانتقادية، اضطهاد وملاحقة الفنانين الذين يقومون بالتشهير بالبلاد، تضييق خطوات المعارضين للحكم.
أيضا المحكمة العليا لا يمكنها وحدها وقف الانقلابيين. فإذا وقفت للدفاع عن المستشارة القانونية للحكومة، وتجرأت على مناقشة قضية عدم الأهلية، فسيتم أيضا استبدال القضاة.
إذا لم يستخدم دافع الضرائب ورجال الاحتياط والعاملين المنظمين والمدنيين القلقين القوة التي توجد لديهم للسيطرة على مصيرهم ووقف رقصة الجنون فهم سيجدون انفسهم خاضعين لأسلوب حكم جديد. في اليوم التالي هم لن يستطيعوا الادعاء بأنه لم يتم تحذيرهم مسبقا.
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