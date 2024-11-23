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كوكب الفتوات‏

11/23/2024 3:42:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏‏






جون فيفر* - (فورين بوليسي إن فوكَس) 13/11/2024
‏سوف يمتد الضرر الاقتصادي من سياسات دونالد ترامب إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة، خاصة إذا بدأت دول أخرى في فرض تعريفات انتقامية. من الواضح أن التجارة الحرة تنطوي على العديد من العيوب، لكن الحروب التجارية ليست هي الحل. وكما ‏يشير‏‏ أستاذ المالية، لويجي زينغاليس، فإن "النخبة النيوليبرالية تفهم بوضوح شديد أننا يمكن أن نكون مقبلين على مأساة؛ ‏أن يشرع أضخم رجل في الحي في لعب دور البلطجي ليس بالأمر الجيد".‏

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‏يشكل فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية دحضاً حياً لقولَين مأثورين: "الغشاشون لا يمكن أن يزدهروا"؛ و"القوة لا تصنع الحق".‏
‏وليست هذه مجرد كلمات يقولها الآباء للتخفيف عن أطفالهم الذين يتعرضون للتنمر. إنها، أو يجب أن تكون على الأقل، نص القانون حرفياً. من المراسيم المجتمعية، كل الطريق وصولاً إلى الاتفاقيات الدولية، تم بناء القانون حول الامتثال (ضد الغش) والقيود المفروضة على الجهات الفاعلة القوية (ضد التنمر). وكذلك هو حال العديد من الأنشطة القائمة على القواعد، مثل الرياضات الاحترافية، على سبيل المثال. وما عليك سوى أن تسأل فقط منتهكي القواعد، مثل الدرّاج صاحب السمعة المشينة لانس أرمسترونغ، أو المتنمرين مثل لاعب كرة القدم ديفيد برات الذي طرد من مباراة ‏‏عند علامة الثلاث ثوان‏‏ بعد اندفاعه العنيف نحو لاعب آخر.‏
لكن السياسة مسألة مختلفة. أصبح المتنمرون ومنتهكو القواعد مسؤولين عن العديد من البلدان اليوم، بمن فيهم فلاديمير بوتين في روسيا، وناريندرا مودي في الهند، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، ورجب طيب أردوغان في تركيا.‏ والآن انتهك دونالد ترامب القوانين وشق بالتنمر طريقه إلى البيت الأبيض.‏
‏تجاهل الناخبون الأميركيون، أو احتفلوا، بسلوك ترامب المتمثل في سوء السلوك الذكوري. ثمة تقليد أميركي طويل من تكريم الخارجين عن القانون يعود على الأقل إلى أيام "بيلي ذا كيد"(1). وعلاوة على ذلك، استمتع العديد من الناخبين باحتمال إعادة الفتوة إلى البيت الأبيض للي أذرع روسيا وأوكرانيا ودفعهما إلى اتفاق، أو لي ذراع بنيامين نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان. ولا يهم أن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك هذا النوع من القوة، أو أن ترامب لا يتمتع بهذا النوع من النفوذ.‏
كان ثمة اعتقاد منتشر بين الناخبين أيضاً بأن ترامب يمكن أن يلعب دور البلطجي في قضية الهجرة، وترحيل جميع -أو عدد كبير من- المهاجرين غير الشرعيين. كما بدا أن الناخبين يحبون وعده بإلقاء ثقله في التجارة، من خلال تطبيق التعريفات الجمركية الشاملة على كل شيء. وقد أحب ترامب نفسه الحديث عن كيفية دفعه أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إنفاق المزيد على الدفاع عن أنفسهم (وهو ما استشهد به رئيس الناتو، مارك روته، ‏‏في تعليقاته على فوز ترامب الانتخابي).‏
لم يكن جميع الناخبين مصممين على وضع متنمر بلطجي في المكتب البيضاوي. أراد الكثيرون فقط أن ينخفض سعر اللحوم (على الرغم من صعوبة فهم كيف سيحدث ذلك عندما يقوم ترامب بترحيل عدد كبير من عمال المسالخ). ومع ذلك، من الصعب عدم رؤية تفضيل للتنمر المتجسد في كراهية النساء والعنصرية، الذي دفع العديد من الناخبين بعيداً عن كامالا هاريس ونحو ترامب.‏
مهما كانت ميول الناخبين الأميركيين، من الواضح أن ترامب سيلعب دور الفتوة عندما يصبح رئيساً مرة أخرى. هذه طبيعته فحسب. لكنّ ثمة طريقة لذكوريته. سوف يتبع خطط المتنمرين الآخرين -مثل فيكتور أوربان في المجر ودانيال أورتيغا في نيكاراغوا- في تدمير حياة المنافسين، واستهداف معارضة المجتمع المدني، والحد من الصحافة الحرة، وإعادة تنظيم قواعد الديمقراطية بحيث يتم ضمان حكم الجمهوريين في المستقبل المنظور.‏
‏ولكن، لأن أميركا هي أقوى دولة في العالم، سوف تكون لميول ترامب التنمرية صفة إضافية. سوف يستعرض ترامب عضلاته بطرق لا يستطيع قادة الدول الصغيرة محاكاته ببساطة. سوف يحاول استخدام منبره المتنمر لتأكيد الهيمنة الجيوسياسية والاقتصادية، وحتى الثقافية، للولايات المتحدة بما يتجاوز حتى ما فعله الرؤساء التقليديون.‏
لا يخدعنّك هذا الهراء عن انعزاليته المفترضة. لدى ترامب علامته الخاصة من الأممية (أو أن شركاءه الأكثر براعة على الأقل يمتلكونها). مثل بوتين وأوربان، سوف يعكف على نشر اللا-ليبرالية في كل ركن من أركان العالم -ليس لأن لديه تطلعات أيديولوجية كبيرة، ولكن لأنه يريد الترويج لعلامته التجارية الأحدث. ربما يكون لفشله في دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون -هل تذكرون تملقه للحُكام المستبدين المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان؟- تأثير أكبر من أي دعم مباشر يقدمه للقادة أو الأيديولوجيات غير الليبرالية.‏
‏بمجرد التصويت على خروج ترامب من منصبه في العام 2020 -بعد أن كان قد انسحب مسبقاً من اتفاق باريس للمناخ، ودمر الاتفاق النووي الإيراني، وتخبط في الاستجابة لـ"كوفيد"، من بين كوارث أخرى- حاول المجتمع الدولي إصلاح بعض الأضرار على الأقل. كان الأمر أشبه بإصلاح منزلك على ساحل دمره إعصار. ولكن، فقط عندما تدق المسمار الأخير في السقف الجديد، تظلم السماء مرة أخرى ويكون عليك الاستعداد للعاصفة الكبيرة التالية.‏
هذه المرة، في أعقاب شن بوتين ونتنياهو هجماتهما الخاصة على "النظام القائم على القواعد" بغزواتهما على التوالي، هل يمكن للقانون الدولي أن ينجو من هجوم ثان يشنه عليه ترامب وزملاؤه من البلطجية؟‏
‏السكاكين مشهرة‏
‏مع ذلك، تحدث ترامب، الملياردير المدعوم من المليارديرات، نيابة عن كل أولئك الذين تخلفوا عن الركب بسبب السياسات الاقتصادية التي استفاد منها أنصار العولمة والاقتصاديون النيوليبراليون والنخب الساحلية. وعلى الرغم من أن معظم قادة النقابات اصطفوا خلف الديمقراطيين، إلا أن جزءاً كبيراً من القواعد ‏‏والقيادات دعموا المرشح الأكثر شعبوية‏‏.‏
سوف يعاني المتعثرون اقتصادياً أكثر من غيرهم من سياسات ترامب الاقتصادية، بغض النظر عما وعد به خلال حملته الانتخابية. هذا بالتأكيد ما اكتشفه شون ماكغارفي، رئيس نقابات عمال البناء في أميركا الشمالية، بعد اجتماع كان قد عقده مع ترامب مباشرة بعد تنصيبه في العام 2017. الرئيس، ‏‏كما يقول ماكغارفي الآن‏‏:
‏"لم يفعل أي شيء قال إنه سيفعله. لم يقم أبداً بإصلاح البنية التحتية. وكان مجلسه الوطني لعلاقات العمل مليئاً بالأيديولوجيين المناهضين للعمال. ولم يعالج مسألة المعاشات التقاعدية، ولك أن تسمي ما شئت. كان ذلك الاجتماع الأول هو كل الأشياء التي كان ينوي أن يفعلها. ثم خضنا أربع سنوات أشبه بقتال بالسكاكين في كشك هاتف".‏
بالنسبة لجميع أولئك الذين عبروا عن الحسرة بسبب التضخم، فإن التعريفات التي اقترحها ترامب سوف ترفع الأسعار في جميع المجالات: الإلكترونيات، والخضراوات المزروعة في المكسيك، والغاز الطبيعي الكندي، وغير ذلك الكثير. في المرة الأخيرة، كلفت تعريفات ترامب الأميركيين في حدود ‏‏230 مليار دولار‏‏. وهذه المرة، يخطط المصنعون مُسبقاً ‏‏لزيادة الأسعار‏‏ ‏‏قبل‏ فرض‏ التعريفات الجمركية.‏
وسوف يمتد الضرر الاقتصادي إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة، خاصة إذا بدأت دول أخرى في فرض تعريفات انتقامية. من الواضح أن التجارة الحرة تنطوي على العديد من العيوب، لكن الحروب التجارية ليست الحل. وكما ‏يشير‏‏ أستاذ المالية، لويجي زينغاليس، فإن "النخبة النيوليبرالية تفهم بوضوح شديد أننا يمكن أن نكون مقبلين على مأساة؛ ‏أن يشرع أضخم رجل في الحي في لعب دور البلطجي ليس بالأمر الجيد".‏
بل إن الأكثر تدميراً هو ازدراء ترامب للطاقة المتجددة -طاقة الرياح ‏‏"هراء‏‏"، كما قال، من بين أمور أخرى- وحبه للوقود الأحفوري. سوف يحاول ترامب إلغاء حوافز الطاقة النظيفة الواردة في التشريع الذي صدر في عهد بايدن. وسيعطي الضوء الأخضر لجميع مشاريع استخراج الوقود الأحفوري "حتى آخر قطرة". وسوف يطلق جهداً متجدداً في جميع أنحاء العالم للتشبث بالنفط والغاز الطبيعي (وهو إدمان أكثر خطورة من ‏‏التشبث بالأسلحة والدين‏‏).‏
‏وراء كل المناورات الاقتصادية ثمة هدف بسيط: الحفاظ على هيمنة الدولار وتقويض البدائل (اليورو واليوان). وكما ‏‏قال‏‏ ترامب في حملته الانتخابية، فإن الدولار:‏
"في الوقت الحالي تحت حصار كبير. العديد من البلدان تغادر الدولار. لن يتركوا الدولار معي. وسوف أقول، 'أنتم تغادرون الدولار، أنتم لا تتعاملون مع الولايات المتحدة، لذلك سنضع تعريفة بنسبة 100 في المائة على بضائعكم".‏
يساعد تفوق العملة الأميركية على منع البلاد من الدخول في الحراسة القضائية بسبب كل ديونها. ومع ذلك، فإن تخفيضات ترامب الضريبية وخطط ترحيل المهاجرين لن تؤدي إلا إلى إغراق الولايات المتحدة في ديون أعمق -بما ‏‏يصل إلى 15 تريليون دولار‏‏- وتزيد بالتالي من احتمالات أن تتخلى دول أخرى عن الدولار لصالح عملة أكثر استقراراً.‏
‏الحلفاء والخصوم‏
‏كان لترامب تأثير أكبر بكثير في التنمر على الحلفاء مما فعل مع الخصوم في فترة ولايته الأولى. فقد نجح ضغطه على حلفاء، مثل حلف شمال الأطلسي وكوريا الجنوبية، لتحمل المزيد من العبء الأمني، في انتزاع تعهدات بزيادة إنفاقهم العسكري. وفي الأثناء، مع إسرائيل، لم يكن هناك تنمر على الإطلاق لأنه أعطى نتنياهو كل ما أراده الزعيم الإسرائيلي.‏
فشلت البلطجة بشكل مذهل مع الخصوم. صرخ ترامب في وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشوه سمعته، وهو ما لم يفعل أي شيء سوى وضع العالم بأسره على حافة الهاوية. ثم حاول التحدث مع كيم، ولم يحقق ذلك أي شيء أيضاً.‏
‏وفرض ترامب تعريفات جمركية على الصين، وهو ما لم تغير سياساتها. وطور ضغطاً بكامل الطاقة على إيران ونجح فقط في الإيذان بصعود حكومة أكثر تشدداً في طهران. وعلى الرغم من كل أنواع لغة التهديد، ‏‏انسحب في المفاوضات‏‏ مع طالبان ومهد الطريق للانسحاب الكارثي للجنود الأميركيين من أفغانستان في عهد بايدن. ولم يتحرك كل من بشار الأسد في سورية ونيكولاس مادورو في فنزويلا قيد شعرة بسبب تهديدات ترامب.‏
هل سيحسم ترامب، صانع السلام المولود من جديد، فجأة الصراعات في أوكرانيا وغزة؟ إذا انتهت هذه الحروب بوقف إطلاق النار، فلن يكون ذلك بسبب أي شيء يفعله ترامب. من المرجح أن يتشجع كل من بوتين ونتنياهو بفوز ترامب للدفع نحو تحقيق أهدافهما القصوى. ولعل السيناريو الكابوس هو أنهما ربما يعمدان حتى إلى تحريك حوامل الأهداف حيث يستهدف بوتين مولدوفا بعد تصويتها الأخير المؤيد لأوروبا، ‏‏ويقوم نتنياهو بضم الضفة الغربية بالكامل‏‏.‏
إن ‏السلام الوحيد الذي يمكن أن يتخيله ترامب هو ذلك الذي يكافئ البلطجي.‏
‏من المزعج، بالطبع، أن ترامب لن يذهب إلى السجن بسبب أخطائه. ولكن، أبعد من ذلك، ثمة الرسالة التي يرسلها فوز ترامب إلى الفتوات الحقيقيين والمتنمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم: القواعِد توضع فقط للخاسرين.‏

*جون فيفر John Feffer: مدير "فورين بوليسي إن فوكوس". كتابه الأخير هو "‏‏الحق عبر العالم: الشبكات العالمية لليمين المتطرف واستجابة اليسار" Right Across the World: The Global Networking of the Far-Right and the Left Response‏‏.
‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Planet of the Bullies

هامش المترجم:
(1) هنري مكارتي‏‏ Henry McCarty (17 أيلول/ سبتمبر أو 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1859-14 تموز/ يوليو 1881)، ‏‏المعروف باسم‏‏ ‏‏ويليام إتش بوني William H. Bonney‏‏، وباسم "‏‏بيلي ذا كيد" Billy the Kid‏‏، كان أميركياً ‏‏خارجاً عن القانون‏‏ ‏‏ومقاتلاً مسلحا‏‏ً في ‏‏الغرب القديم‏‏ يزعم أنه قتل 21 رجلاً قبل إطلاق النار عليه وقتله عن عمر يناهز 21 عاماً فقط. ‏وهو معروف أيضاً بتورطه في ‏‏حرب مقاطعة لينكولن‏‏ في ‏‏نيو مكسيكو‏‏، التي يزعم أنه ارتكب خلالها ثلاث جرائم قتل.

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