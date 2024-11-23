إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم
التاريخ
11/23/2024 3:42:17 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"
بإصابة مواطن بعيار ناري في القدم أطلقه جنود الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع
العنصري غرب ضاحية شويكة، وتم نقله إلى مستشفى
الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
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