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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

11/23/2024 3:42:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بإصابة مواطن بعيار ناري في القدم أطلقه جنود الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

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