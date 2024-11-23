شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب
آخرون، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء،
في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت
منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة، جنوب غرب مدينة غزة، ما
أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
كما أفادت وكالة "وفا" بأن طائرات
الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.
وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلا
مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت
لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة،
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد
43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير
نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف
والإنقاذ الوصول إليهم.
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