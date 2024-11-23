ترامب يرشح محمد أوز لإدارة مراكز الرعاية الطبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب،
الشخصية التلفازية الطبيب محمد أوز لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات
الطبية (CMS)ـ في إدارته.
وفي عام 2022، ترشح أوز لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا
بتأييد ترامب لكنه خسر، وأصبح حليفًا لترامب منذ ذلك الحين، وفق موقع "ذا هيل".
وقال ترامب في بيان: "قد لا يكون هناك
طبيب أكثر تأهيلا وقدرة من الدكتور أوز على جعل أميركا صحية مرة أخرى"، في
إشارة إلى الشعار الذي أطلقه روبرت ف. كينيدي جونيور، الناشط الشهير المناهض
للقاحات الذي اختاره ترامب لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وأضاف ترامب: "سيكون الدكتور أوز رائدا في
تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار
ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم".
وتابع: "سيعمل أيضًا على الحد من الهدر
والاحتيال داخل أكثر وكالة حكومية تكلفة في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على
الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".
محمد أوز
اكتسب أوز (وهو من أصول تركية) شهرة كبيرة
عندما حل ضيفًا في برنامج أوبرا وينفري الحواري، قبل أن يطلق برنامجه الخاص في عام
2009. وظهر ترامب في البرنامج خلال حملته الانتخابية عام 2016 للكشف عن نتائج فحصه
البدني.
وتعرض أوز لانتقادات شديدة من قبل متخصصين
طبيين آخرين بسبب الترويج لعلاجات طبية وأنظمة غذائية غير مثبتة. كما واجه
انتقادات في عام 2020 بسبب الترويج لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا لعلاج
كورونا.
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