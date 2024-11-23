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ترامب يرشح محمد أوز لإدارة مراكز الرعاية الطبية

11/23/2024 3:42:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الشخصية التلفازية الطبيب محمد أوز لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)ـ في إدارته.
وفي عام 2022، ترشح أوز لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا بتأييد ترامب لكنه خسر، وأصبح حليفًا لترامب منذ ذلك الحين، وفق موقع "ذا هيل".

وقال ترامب في بيان: "قد لا يكون هناك طبيب أكثر تأهيلا وقدرة من الدكتور أوز على جعل أميركا صحية مرة أخرى"، في إشارة إلى الشعار الذي أطلقه روبرت ف. كينيدي جونيور، الناشط الشهير المناهض للقاحات الذي اختاره ترامب لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وأضاف ترامب: "سيكون الدكتور أوز رائدا في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم".

وتابع: "سيعمل أيضًا على الحد من الهدر والاحتيال داخل أكثر وكالة حكومية تكلفة في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".

محمد أوز

اكتسب أوز (وهو من أصول تركية) شهرة كبيرة عندما حل ضيفًا في برنامج أوبرا وينفري الحواري، قبل أن يطلق برنامجه الخاص في عام 2009. وظهر ترامب في البرنامج خلال حملته الانتخابية عام 2016 للكشف عن نتائج فحصه البدني.

وتعرض أوز لانتقادات شديدة من قبل متخصصين طبيين آخرين بسبب الترويج لعلاجات طبية وأنظمة غذائية غير مثبتة. كما واجه انتقادات في عام 2020 بسبب الترويج لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا لعلاج كورونا.

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