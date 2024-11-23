جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق
التاريخ
11/23/2024 3:42:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء،
أنه أسقط طائرة مسيرة "أطلقت من الشرق"، قبل دخولها المجال الجوي
الإسرائيلي.
وعادة ما يشار إلى المقذوفات القادمة من الشرق
بأنها أطلقت من العراق، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر صفحته في
منصة (X) مقطعًا مصورًا أشار فيه إلى أنه يوثّق لحظة
إسقاط المسيّرة.
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