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جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق

11/23/2024 3:42:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أنه أسقط طائرة مسيرة "أطلقت من الشرق"، قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.
وعادة ما يشار إلى المقذوفات القادمة من الشرق بأنها أطلقت من العراق، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر صفحته في منصة (X) مقطعًا مصورًا أشار فيه إلى أنه يوثّق لحظة إسقاط المسيّرة.

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