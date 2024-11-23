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بينهم ضابط كبير.. إعلام عبري يكشف هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو

11/23/2024 3:42:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف الإعلام العبري هوية 3 من المتهمين الأربعة في حادث إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في قيساريا، وتبين أنهم نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي نظم الحدث ضابط كبير في قوات الاحتياط، والذي يبدو أنه أحضر الألعاب النارية أيضًا، وبعد 3 أيام سُمح له بلقاء محاميه.

وبعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر، نقلت القناة 13 العبرية عن التحقيقات أن المتهمين، وهم المقدم احتياط عوفر دورون وأمير ساد وإيتاي يافي، جاءوا إلى قيساريا لإقامة ما اعتبروه حفلا ختاميا للتظاهرات ضد نتنياهو؛ لأنهم توقعوا أن تتوقف الاحتجاجات.

وقال المتهمون إنهم اعتقدوا أن رئيس الوزراء لن يأتي إلى هناك، وإنهم عندما قرروا إطلاق القنابل الضوئية، لم تكن لديهم أي نية لإيذاء رئيس الوزراء.

وقالوا: "في طريقنا للخروج رأينا أن هناك شرطيًا يفحص المركبات؛ لذلك قررنا الذهاب إلى الأصدقاء من طريق آخر".

وأوضحت القناة 13، أنه تم التحقيق مع أصدقاء الضابط، بشبهة تقديم المساعدة للمتهمين، كما جرى إرسال قوات كبيرة إلى قيساريا.

وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، ومن بينهم ضابط احتياط كبير.

وبحسب محاميهم، يواجه الثلاثة تُهما تشمل إطلاق مادة متفجرة بشكل غير قانوني، وإحراق متعمد بهدف إيذاء الناس، والإضرار المتعمد باستخدام مادة متفجرة، والحرق العمد.

وتم التعامل حتى وقت قريب، مع الحادث على أنه "عمل إجرامي إرهابي"، ونتيجة لذلك منع "الشاباك" المشتبه بهم من مقابلة محام.

إدانات

وأدان المسؤولون والقيادات من جميع الطيف السياسي في إسرائيل هذا الحادث غير العادي. والذي كان غريبا أن نتنياهو لم يرد أو يعلق بشكل مباشر عليه، رغم خطورته.

وكتب رئيس المعارضة يائير لابيد: "أدين بشدة الحادث"، فيما قال رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس: "إن إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء، أمر خطير وأنا أدينه بشدة. ومن المؤكد أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية سيضعون أيديهم على مرتكبي الجريمة، وأدعوهم إلى تقديمهم إلى العدالة".

واستغل وزير العدل ياريف ليفين الفرصة لمهاجمة النظام القضائي بحدة. وكتب ليفين: "لم تكن هناك حاجة لإطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء، لفهم خطورة العنف المتفشي ومواجهة الذين يحاولون تفكيك البلاد من الداخل، مضيفًا "هذا ليس مجرد حادث خطير آخر. إنه حلقة في سلسلة من أعمال العنف والفوضى التي تم القيام بها منذ حوالى عامين، تحت رعاية التطبيق الانتقائي لسلطات إنفاذ القانون".

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