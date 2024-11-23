فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
11/23/2024 3:42:11 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.
ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
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