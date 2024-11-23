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فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

11/23/2024 3:42:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.


ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.


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