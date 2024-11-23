جيش الاحتلال يحصي خسائره بلبنان وهجمات جديدة لحزب الله بالمسيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- أثارت مشاهد اندلاع نيران في مناطق بتل أبيب جراء قصف
صاروخي استهدفها وإعلان حزب الله اللبناني استهداف نقاط عسكرية حساسة في المنطقة تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن حزب الله أول من أمس قصف قاعدة "تل حاييم" الإسرائيلية ومواقع عسكرية وصفها بالحساسة في تل أبيب بصواريخ ومسيّرات انقضاضية، في حين تداولت وسائل إعلام عبرية مشاهد لاندلاع النيران في منطقتي بني براك ورامات غان وسط تل أبيب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الإسعاف هناك إن 5 أشخاص أصيبوا -بينهم حالة خطيرة- بعد سقوط صواريخ
في وسط إسرائيل أطلقت من لبنان.
وقالت تحقيقات جيش الاحتلال إن الصاروخ الاعتراضي أصاب صاروخ أرض أرض أطلق من لبنان على ارتفاع عال، وحطمه إلى قطع عدة، وسقط جزء منه على الأرض وتسبب في أضرار وإصابات.
أما شرطة الاحتلال فكانت روايتها مختلفة، إذ تحدث قائد شرطة تل أبيب حاييم سرغروف عن إصابة مباشرة، وقال "تلقينا بلاغات عن سقوط شظايا في أماكن عدة لم يصب أحد بسببها، ولكن هنا نتحدث عن إصابة مباشرة وليس عن شظايا اعتراضات إنما صاروخ مباشر كبير الحجم".
مغردون علقوا على عمليات حزب الله ضد الاحتلال، ومن تغريداتهم "أرادها الكيان الغاصب مفاوضات تحت النار فكان رد حزب الله صواريخ نوعية ثقيلة ومسيّرات انقضاضية تصول وتجول في أجواء الكيان"، تغريدة اخرى "كلما زادت حدة الاستهداف لتل أبيب تضاءلت حدة الاستهداف للضاحية الجنوبية، والعكس صحيح، لأنهم لا يفقهون سوى هذه اللغة، سلامة جنوب لبنان لن تتحقق إلا بإلحاق الأذى بتل أبيب" "ما في شك انو تفادي الصاروخ الأنظمة الدفاعية ووصوله إلى تل أبيب حدث مهم لا يستهان به، أما السؤال: هل الأضرار التي تسببها صواريخ حزب الله بحجم الأضرار التي تسببها صواريخ إسرائيل؟".
تغريدة ساخرة قالت "الضربة الكبيرة على تل أبيب وما تلاها من دمار هائل جاءت بعد وقت قصير من إعلان (بنيامين) نتنياهو تدمير 70 إلى 80 % من منظومة الحزب الصاروخية".
وكثف حزب الله اللبناني هجماته على الكيان المحتل في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 بنيران مسيرة انقضاضية كما أقرّ بإصابة 11 جنديا في يوم واحد خلال المعارك في لبنان.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس رصد تسلل 3 مسيرات أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل وعشرات البلدات بشمال إسرائيل.
وتحدثت مواقع إعلامية عبرية عن سقوط مسيرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.
كما أفادت القناة 14 العبرية بتضرّر مبنى بالجليل الغربي جراء سقوط شظايا صاروخية، فيما قالت القناة 12 العبرية إن الجيش يرجح أن المسيرات القادمة من لبنان اخترقت المجال الجوي.
في الاثناء تتواصل الغارات على بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان حيث شنّت المقاتلات الحربية للاحتلال غارات أمس على بلدات حانين والجبين والمنصوري ودير قانون رأس العين، ومحيط بلدات عيتيت وزبقين وقانا.
وفي وقت سابق من أول من أمس، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من لواء غولاني وإصابة 3 بجروح خطرة في معارك جنوب لبنان.
كما أعلن الجيش إصابة 11 جنديا في معارك بجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت هيئة الإسعاف في الكيان المحتل إصابة 7 أشخاص في الاستهداف الصاروخي وسط إسرائيل، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 5 جنود، حالة اثنين منهم خطرة، في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان.
وبذلك يصل عدد المصابين في صفوف جنود الاحتلال إلى ألف منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حسب مصادر رسمية في الكيان المحتل.
في الأثناء، قال حزب الله إن قوات الاحتلال عمدت إلى التقدم باتجاه بلدة شمع في القطاع الغربي من جنوب لبنان بهدف السيطرة عليها وعلى بلدات أخرى لتقليص قصف المقاومة على مدينة نهاريا ومنطقة حيفا.
وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات للاحتلال في بلدة شمع ومحيطها، ومع أخرى كانت متقدمة باتجاه مدينة الخيام جنوبي لبنان. وأكد أنه أجبر قوات الاحتلال على الانسحاب الجزئي من نقاط تقدمت إليها في جنوب الخيام.
كما أشار الحزب إلى أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا للجيش في بوابة العمرا وفي منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام. وأضاف أنه قصف قاعدة غليلوت الاستخبارية في ضواحي تل أبيب وقاعدتين في حيفا وناتانيا.
وأكد حزب الله أنه نفذ 350 عملية ضد القوات الاحتلال منذ توغله بريا في جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا الليلة قبل الماضية قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجّهة جنودا للاحتلال كانوا يحاولون إجلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنه أوقع أفراد هذه القوات "بين قتيل وجريح".
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني أن 3 من عناصره استشهدوا في غارة للاحتلال استهدفت أحد مراكزه في بلدة الصرفند جنوبي لبنان.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 17 شخصا أصيبوا جراء الغارة ذاتها، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.-(وكالات)
MENAFN23112024000072011014ID1108917283