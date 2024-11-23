تواصل العدوان على شمال غزة.. والاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة آخر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطرة في معركة بشمال غزة، استشهد 18 فلسطينيا في غارات للاحتلال على منازل في أنحاء قطاع غزة أمس، بالتزامن مع تواصل القصف على مناطق مختلفة من القطاع واستهداف طواقم الدفاع المدني.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن رائد احتياط قتل وضابط احتياط اصيب بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة وكلاهما في كتيبة نحشون (90) بلواء كفير.
فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 27 جنديا في جباليا منذ بدء العملية البرية الأخيرة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وحسب معطيات الجيش فقد ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 800 عسكري منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بينهم 377 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
وأصيب 5 آلاف و381 عسكريا، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الجمهور في الكيان المحتل.
يأتي ذلك رغم مواصلة الجيش لليوم الـ47 اجتياح محافظة شمال غزة، وأستشهد أكثر من ألفي فلسطيني، مع فرض حصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت كتائب القسام استهدافها لقوات جيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ "107" قصيرة المدى. وبثت كتائب القسام صورا لاستهدافها دبابة ميركافا بعبوة "شواظ" في شارع دواس بمنطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.
من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع جنود جيش الاحتلال المتوغلين عند دوار الجنزير وسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
في غضون ذلك، استشهد 18 فلسطينيا بغارات للاحتلال استهدفت منازل في أنحاء قطاع غزة منذ فجر أمس 13 منهم في مناطق شمالي القطاع الذي يتعرض لعملية مكثفة لليوم الـ47.
وبين الضحايا 12 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء، وصف الأطباء في مستشفى الأهلي المعمداني حالاتهم بالخطيرة.
ونسفت قوات الاحتلال أمس مباني سكنية في محيط مخيم جباليا، كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات جوية على حي تل الهوى بجنوب غربي مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما شن الاحتلال غارات عنيفة وأحزمة نارية على بيت لاهيا شمالي القطاع.
والحزام الناري هو تكتيك وسّع جيش الاحتلال استخدامه في حربه على قطاع غزة، حيث يستخدم أسرابا تتألف من 30 إلى 100 طائرة مقاتلة لمهاجمة منطقة محددة، وتخلف الأحزمة النارية دمارا هائلا وعشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين.
ويواصل الاحتلال استهداف طواقم الدفاع المدني في غزة، حيث قال الناطق باسمه الرائد محمود بصل إن طواقمه تعرضت في ساعات الفجر الأولى لاستهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ الأحياء من تحت أنقاض منزل في منطقة الصبرة بجنوب غربي مدينة غزة.
وقال إن الاستهداف أدى إلى استشهاد رجل إنقاذ، وأصاب 3 آخرين بجروح متفاوتة، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 87 شهيدا، وفق الرائد بصل.
وأضاف أن هذه هي المرة الـ18 التي يستهدف الاحتلال فيها طواقم الدفاع أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي مدينة غزة، أعلن جهاز الدفاع توقف سياراته عن العمل في المدينة جراء نفاد الوقود، مما ينذر بحدوث كوارث إنسانية جراء الإبادة المتواصلة.
وأكد الجهاز أن الطواقم باتت منذ منتصف الشهر الجاري غير قادرة على الاستجابة لكثير من النداءات والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات للاحتلال، وهذا ينذر بأننا أمام كوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان.
وفي الضفة الغربية المحتلة اندلعت أمس اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين جنين في وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت أمس لليوم الثاني عملية عسكرية هناك.
وبدأت قوات الاحتلال العملية العسكرية الجديدة في مدينة جنين ومخميها فجر أول من أمس وأسفرت لغاية أمس عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استشهد 3 في عملية متزامنة قرب بلدة قباطية بالمحافظة نفسها.
وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات وقعت فجر أمس بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي في جنين.
وسُمع دوي انفجارات في المدينة ومخيمها مع بداية اليوم الثاني من العملية العسكرية للاحتلال هناك.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في جنين.
وكان مقاومون فجروا أول من أمس عبوة ناسفة بجانب جرافة للاحتلال بالقرب من دوار النسيم وسط المدينة، كما أسقطوا طائرة مسيرة.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال قتلت أول من أمس شابين فلسطينيين بالرصاص في الحارة الشرقية بالمدينة.
وخلال توغلها المستمر في جنين، دمرت قوات الإحتلال بنى تحتية وحاصرت مستشفيات المدينة وأصابت 12 فلسطينيا بالرصاص، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر أمس وليلة أول من أمس اقتحامات جديدة شملت مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت صباح أمس مخيم شعفاط بشمال القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.
وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلدة دير الغصون في طولكرم وأوصرين بنابلس شمالي الضفة واعتقلت شابا هناك.
كما اقتحم جيش الإحتلال فجر أمس مدينة البيرة ومخيم الجلزون بشمال رام الله بالإضافة إلى بلدة قبيا غربي المدينة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل منزله في مخيم الجلزون.
كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل ومخيم الفوار الواقع جنوبها ومدينة حلحول شمالها.
وفي تطور آخر، أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية بشمال رام الله.
وتواترت في المدة الأخيرة هجمات المستوطنين على بلدات وقرى فلسطينية، وشملت الاعتداءات القتل بالرصاص وحرق المنازل والممتلكات ومنع المزارعين من الوصول إلى بساتينهم.-(وكالات)
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