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تواصل العدوان على شمال غزة.. والاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة آخر

11/23/2024 3:42:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطرة في معركة بشمال غزة، استشهد 18 فلسطينيا في غارات للاحتلال على منازل في أنحاء قطاع غزة أمس، بالتزامن مع تواصل القصف على مناطق مختلفة من القطاع واستهداف طواقم الدفاع المدني.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن رائد احتياط قتل وضابط احتياط اصيب بجروح خطيرة في معركة بشمال قطاع غزة وكلاهما في كتيبة نحشون (90) بلواء كفير.
فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 27 جنديا في جباليا منذ بدء العملية البرية الأخيرة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وحسب معطيات الجيش فقد ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 800 عسكري منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بينهم 377 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
وأصيب 5 آلاف و381 عسكريا، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الجمهور في الكيان المحتل.
يأتي ذلك رغم مواصلة الجيش لليوم الـ47 اجتياح محافظة شمال غزة، وأستشهد أكثر من ألفي فلسطيني، مع فرض حصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت كتائب القسام استهدافها لقوات جيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ "107" قصيرة المدى. وبثت كتائب القسام صورا لاستهدافها دبابة ميركافا بعبوة "شواظ" في شارع دواس بمنطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.
من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع جنود جيش الاحتلال المتوغلين عند دوار الجنزير وسط مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
في غضون ذلك، استشهد 18 فلسطينيا بغارات للاحتلال استهدفت منازل في أنحاء قطاع غزة منذ فجر أمس 13 منهم في مناطق شمالي القطاع الذي يتعرض لعملية مكثفة لليوم الـ47.
وبين الضحايا 12 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء، وصف الأطباء في مستشفى الأهلي المعمداني حالاتهم بالخطيرة.
ونسفت قوات الاحتلال أمس مباني سكنية في محيط مخيم جباليا، كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات جوية على حي تل الهوى بجنوب غربي مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما شن الاحتلال غارات عنيفة وأحزمة نارية على بيت لاهيا شمالي القطاع.
والحزام الناري هو تكتيك وسّع جيش الاحتلال استخدامه في حربه على قطاع غزة، حيث يستخدم أسرابا تتألف من 30 إلى 100 طائرة مقاتلة لمهاجمة منطقة محددة، وتخلف الأحزمة النارية دمارا هائلا وعشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين.
ويواصل الاحتلال استهداف طواقم الدفاع المدني في غزة، حيث قال الناطق باسمه الرائد محمود بصل إن طواقمه تعرضت في ساعات الفجر الأولى لاستهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ الأحياء من تحت أنقاض منزل في منطقة الصبرة بجنوب غربي مدينة غزة.
وقال إن الاستهداف أدى إلى استشهاد رجل إنقاذ، وأصاب 3 آخرين بجروح متفاوتة، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 87 شهيدا، وفق الرائد بصل.
وأضاف أن هذه هي المرة الـ18 التي يستهدف الاحتلال فيها طواقم الدفاع أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي مدينة غزة، أعلن جهاز الدفاع توقف سياراته عن العمل في المدينة جراء نفاد الوقود، مما ينذر بحدوث كوارث إنسانية جراء الإبادة المتواصلة.
وأكد الجهاز أن الطواقم باتت منذ منتصف الشهر الجاري غير قادرة على الاستجابة لكثير من النداءات والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات للاحتلال، وهذا ينذر بأننا أمام كوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان.
وفي الضفة الغربية المحتلة اندلعت أمس اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين جنين في وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت أمس لليوم الثاني عملية عسكرية هناك.
وبدأت قوات الاحتلال العملية العسكرية الجديدة في مدينة جنين ومخميها فجر أول من أمس وأسفرت لغاية أمس عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استشهد 3 في عملية متزامنة قرب بلدة قباطية بالمحافظة نفسها.
وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات وقعت فجر أمس بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي في جنين.
وسُمع دوي انفجارات في المدينة ومخيمها مع بداية اليوم الثاني من العملية العسكرية للاحتلال هناك.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في جنين.
وكان مقاومون فجروا أول من أمس عبوة ناسفة بجانب جرافة للاحتلال بالقرب من دوار النسيم وسط المدينة، كما أسقطوا طائرة مسيرة.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال قتلت أول من أمس شابين فلسطينيين بالرصاص في الحارة الشرقية بالمدينة.
وخلال توغلها المستمر في جنين، دمرت قوات الإحتلال بنى تحتية وحاصرت مستشفيات المدينة وأصابت 12 فلسطينيا بالرصاص، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر أمس وليلة أول من أمس اقتحامات جديدة شملت مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت صباح أمس مخيم شعفاط بشمال القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.
وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلدة دير الغصون في طولكرم وأوصرين بنابلس شمالي الضفة واعتقلت شابا هناك.
كما اقتحم جيش الإحتلال فجر أمس مدينة البيرة ومخيم الجلزون بشمال رام الله بالإضافة إلى بلدة قبيا غربي المدينة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل منزله في مخيم الجلزون.
كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل ومخيم الفوار الواقع جنوبها ومدينة حلحول شمالها.
وفي تطور آخر، أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية بشمال رام الله.
وتواترت في المدة الأخيرة هجمات المستوطنين على بلدات وقرى فلسطينية، وشملت الاعتداءات القتل بالرصاص وحرق المنازل والممتلكات ومنع المزارعين من الوصول إلى بساتينهم.-(وكالات)

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