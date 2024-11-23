الجيش لا يقدر على الاستمرار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: اسحق بريك - 20/11/2024
لو جاء كائن من الفضاء الخارجي ونظر إلينا من أعلى ماذا كان سيرى. كان سيرى حربا تستمر منذ أكثر من سنة، ولا نرى نهايتها. كان سيرى بأنه لم يتحقق أي هدف من أهداف الحرب، سواء تحرير المخطوفين أو عودة المخلين من الشمال إلى بيوتهم أو تدمير حماس أو حزب الله أو إبعاد إيران عن وكلائها. كان سيرى أن اقتصاد إسرائيل في حالة انهيار، والمناعة الاجتماعية في حالة تفكك، وعلى شفا الحرب الأهلية، والعالم المتنور ينفصل عن إسرائيل، والجيش البري تآكل إلى اقصى درجة.
هذا الكائن كان سيرى أن الجيش لا يقول الحقيقة للمستوى السياسي عن الأزمة الشديدة في صفوفه، وعن جنود الاحتياط الذين 40 في المائة منهم أصبحوا يصوتون بالأرجل وهم غير مستعدين للخدمة مرة أخرى، وعن الجنود النظاميين الذين يتم تسريحهم بسبب حالتهم النفسية والجسدية وعدم قدرتهم على مواصلة القتال. كان سيرى أيضا بأن الجيش البري موجود في حالة تفكك من ناحية القوة البشرية وتنقصه الوسائل القتالية.
هذا الكائن كان سيرى بالضبط ما وصفه الصحفي ايتي انغل في برنامج "عوفدا" في الأسبوع الماضي. وإليكم ملخص ما قاله (في مقاله عرض ضمن أمور أخرى، توثيقا لجنازة وعدد من أعضاء حزب الله الذين يطالبون بقتل شعبنا): "العدو تعزز، الثمن الذي يتمثل بحياة الإنسان ارتفع، الحل السياسي بعيدا أكثر من أي وقت مضى، الصورة التي يتم عرضها لنا، أن حزب الله ضعيف وأن الجيش الإسرائيلي هو المنتصر في الحرب في لبنان، هي مختلفة كليا، هم (مقاتلو حزب الله) لا يظهرون كمنظمة مهزومة وتريد التوصل إلى اتفاق سياسي، هم يظهرون كمتعطشين للدماء ومملوئين بالكراهية والثأر. وإذا كان كل الجنود الذين فقدناهم من أجل تدمير المزيد من البيوت في جنوب لبنان والسلاح والأنفاق، فإن هذا فقط مسألة وقت إلى أن تتم إعادة بناء كل هذه الأشياء. الصورة التي يعرضها المراسلون والمحللون العسكريون عن الواقع في لبنان لا تتفق مع الواقع الحقيقي".
هذا الكائن من الفضاء كان سيرى أيضا كيف أن رئيس الأركان هرتسي هليفي يحاول أن يعرض على المستوى السياسي وعلى الجمهور صورة تقول بأن الجيش قوي جدا وقادر على تنفيذ أي مهمة تلقى عليه إلى أن يتم تحقيق أهداف الحرب. لذلك فان وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، المقطوع عن الواقع بشكل تام يعلن بأنه يجب مواصلة القتال ضد حزب الله حتى هزيمته بشكل كامل. وهليفي يفعل ما يؤمر به دون أن يشرح له بأن وضع الجيش الإسرائيلي متدن، ولا يمكنه سواء الدخول في عملية برية عميقة أو البقاء في المناطق التي احتلها بسبب النقص الكبير في جنود الاحتياط. الجيش لا يمكنه ايضا وقف مئات الصواريخ والقذائف والمسيرات التي يتم إطلاقها كل يوم وتشل الحياة وتدمر الشمال. رئيس الاركان يساهم في إخفاء الحقائق بشكل كبير إلى جانب المستوى السياسي، وفي تفكك الجيش البري والتسبب بعدد كبير من القتلى والمصابين.
هذا الكائن كان سيرى سلوك المستوى السياسي المنحرف، الذي تتغلب لديه الاعتبارات السياسية للبقاء على اعتبارات الأمن القومي. وكان سيرى ايضا كيف أن الكثير من أبناء الشعب يتصرفون مثل قطيع هائم، لا يعرف ما الذي يحدث من حوله ويدعم المستوى السياسي والامني المستخذي. كيف أن أفضل أبنائنا يهاجرون من البلاد لأنهم فقدوا الامل في بناء مستقبلهم هنا. وكان سيرى كيف وصلت دولتنا، ابنة الـ 77 سنة فقط، إلى انجازات بارزة في مجالات كثيرة مثل العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والطب وما شابه، والآن هي تقف على شفا الانهيار.
في نهاية المطاف هذا الكائن كان سيرى كيف فتح وزراء الحكومة عيونهم وادركوا أنه بقوة الذراع لا يمكن تدمير حزب الله وانهاء الحرب. وبناء على ذلك فان الحكومة توجهت الآن إلى مسار التسوية السياسية بوساطة اميركية.
مع كل ذلك، بالتحديد رؤساء السلطات المحلية في الشمال لا يوافقون على فكرة التسوية السياسية لأنه بالنسبة لهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق مع حزب الله، وهم يواصلون المطالبة بهزيمته العسكرية المطلقة – وهو الطلب الذي لا يصمد في امتحان الواقع. هؤلاء هم نفس رؤساء السلطات الذين قبل الحرب وثقوا جدا بقدرات الجيش. وحتى أنا شرحت لهم بأنه لا يمكن للجيش أن يقوم بحمايتهم وأنه لا يمكنه هزيمة حزب الله، لكنهم لم يرغبوا في الاستماع، ولم يقوموا بإعداد المستوطنات للحرب في أي مجال. لو أن مقاتلي حزب الله قاموا بمهاجمة مستوطنات الشمال في موازاة هجوم حماس في 7 اكتوبر لكان هناك آلاف القتلى والمخطوفين الآخرين، ولكان تم احتلال كل الجليل. حتى الآن يوجد لدينا 100 ألف مخل، الذين بلداتهم مدمرة وحقولهم محروقة. في بداية الحرب اردت الالتقاء مع رؤساء السلطات في الشمال والشرح لهم كيف يجب عليهم الاستعداد امام الصواريخ والقذائف والمسيرات التي سيتم اطلاقها نحو مدنهم (قيادة الجبهة الداخلية لم تفعل أي شيء حيال ذلك). ولكنهم رفضوا الالتقاء. رغم ذلك هم لم يدركوا بعد الدرس، ويستمرون في مطالبة الجيش بهزيمة حزب الله بشكل مطلق، وإلا فانهم لن يعودوا إلى بلداتهم.
كائن الفضاء الذي ينظر الينا كان سيرى بأن عدد من رؤساء المجالس والبلدات في الجليل الذين تخلوا عن البلدات وعن السكان في الاستعداد للحرب، وايضا اثناء الحرب، لا يستحقون البقاء في مناصبهم. هذا الكائن كان سيرى بأنه منذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد لدينا 1772 قتيلا و21744 جريحا، و787 جنديا قتيلا، و101 مخطوف (أحياء وأموات) و143 ألف مخلى من بيوتهم، وتقريبا 300 ألف من الذين يخدمون في الاحتياط تم تجنيدهم، و26240 إطلاقا للصواريخ والقذائف والمسيرات نحو اراضينا.
هذا الكائن كان سيعود إلى اصدقائه في العالم الخارجي ويقول لهم: "لن تصدقوا ما رأيت، لكن يمكنكم الهدوء. يوجد في الكون اشخاص أكثر جنونا منا".
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