الجيش لا يقدر على الاستمرار



بقلم: اسحق بريك - 20/11/2024



لو جاء كائن من الفضاء الخارجي ونظر إلينا من أعلى ماذا كان سيرى. كان سيرى حربا تستمر منذ أكثر من سنة، ولا نرى نهايتها. كان سيرى بأنه لم يتحقق أي هدف من أهداف الحرب، سواء تحرير المخطوفين أو عودة المخلين من الشمال إلى بيوتهم أو تدمير حماس أو حزب الله أو إبعاد إيران عن وكلائها. كان سيرى أن إسرائيل في حالة انهيار، والمناعة الاجتماعية في حالة تفكك، وعلى شفا الحرب الأهلية، والعالم المتنور ينفصل عن إسرائيل، والجيش البري تآكل إلى اقصى درجة.

هذا الكائن كان سيرى أن الجيش لا يقول الحقيقة للمستوى السياسي عن الأزمة الشديدة في صفوفه، وعن جنود الاحتياط الذين 40 في المائة منهم أصبحوا يصوتون بالأرجل وهم غير مستعدين للخدمة مرة أخرى، وعن الجنود النظاميين الذين يتم تسريحهم بسبب حالتهم النفسية والجسدية وعدم قدرتهم على مواصلة القتال. كان سيرى أيضا بأن الجيش البري موجود في حالة تفكك من ناحية القوة البشرية وتنقصه الوسائل القتالية.

هذا الكائن كان سيرى بالضبط ما وصفه الصحفي ايتي انغل في برنامج "عوفدا" في الأسبوع الماضي. وإليكم ملخص ما قاله (في مقاله عرض ضمن أمور أخرى، توثيقا لجنازة وعدد من أعضاء حزب الله الذين يطالبون بقتل شعبنا): "العدو تعزز، الثمن الذي يتمثل بحياة الإنسان ارتفع، الحل السياسي بعيدا أكثر من أي وقت مضى، الصورة التي يتم عرضها لنا، أن حزب الله ضعيف وأن الجيش الإسرائيلي هو المنتصر في الحرب في لبنان، هي مختلفة كليا، هم (مقاتلو حزب الله) لا يظهرون كمنظمة مهزومة وتريد التوصل إلى اتفاق سياسي، هم يظهرون كمتعطشين للدماء ومملوئين بالكراهية والثأر. وإذا كان كل الجنود الذين فقدناهم من أجل تدمير المزيد من البيوت في جنوب لبنان والسلاح والأنفاق، فإن هذا فقط مسألة وقت إلى أن تتم إعادة بناء كل هذه الأشياء. الصورة التي يعرضها المراسلون والمحللون العسكريون عن الواقع في لبنان لا تتفق مع الواقع الحقيقي".

هذا الكائن من الفضاء كان سيرى أيضا كيف أن رئيس الأركان هرتسي هليفي يحاول أن يعرض على المستوى السياسي وعلى الجمهور صورة تقول بأن الجيش قوي جدا وقادر على تنفيذ أي مهمة تلقى عليه إلى أن يتم تحقيق أهداف الحرب. لذلك فان وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، المقطوع عن الواقع بشكل تام يعلن بأنه يجب مواصلة القتال ضد حزب الله حتى هزيمته بشكل كامل. وهليفي يفعل ما يؤمر به دون أن يشرح له بأن وضع الجيش الإسرائيلي متدن، ولا يمكنه سواء الدخول في عملية برية عميقة أو البقاء في المناطق التي احتلها بسبب النقص الكبير في جنود الاحتياط. الجيش لا يمكنه ايضا وقف مئات الصواريخ والقذائف والمسيرات التي يتم إطلاقها كل يوم وتشل الحياة وتدمر الشمال. رئيس الاركان يساهم في إخفاء الحقائق بشكل كبير إلى جانب المستوى السياسي، وفي تفكك الجيش البري والتسبب بعدد كبير من القتلى والمصابين.

هذا الكائن كان سيرى سلوك المستوى السياسي المنحرف، الذي تتغلب لديه الاعتبارات السياسية للبقاء على اعتبارات الأمن القومي. وكان سيرى ايضا كيف أن الكثير من أبناء الشعب يتصرفون مثل قطيع هائم، لا يعرف ما الذي يحدث من حوله ويدعم المستوى السياسي والامني المستخذي. كيف أن أفضل أبنائنا يهاجرون من البلاد لأنهم فقدوا الامل في بناء مستقبلهم هنا. وكان سيرى كيف وصلت دولتنا، ابنة الـ 77 سنة فقط، إلى انجازات بارزة في مجالات كثيرة مثل العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والطب وما شابه، والآن هي تقف على شفا الانهيار.

في نهاية المطاف هذا الكائن كان سيرى كيف فتح وزراء الحكومة عيونهم وادركوا أنه بقوة الذراع لا يمكن تدمير حزب الله وانهاء الحرب. وبناء على ذلك فان الحكومة توجهت الآن إلى مسار التسوية السياسية بوساطة اميركية.

مع كل ذلك، بالتحديد رؤساء السلطات المحلية في الشمال لا يوافقون على فكرة التسوية السياسية لأنه بالنسبة لهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق مع حزب الله، وهم يواصلون المطالبة بهزيمته العسكرية المطلقة – وهو الطلب الذي لا يصمد في امتحان الواقع. هؤلاء هم نفس رؤساء السلطات الذين قبل الحرب وثقوا جدا بقدرات الجيش. وحتى أنا شرحت لهم بأنه لا يمكن للجيش أن يقوم بحمايتهم وأنه لا يمكنه هزيمة حزب الله، لكنهم لم يرغبوا في الاستماع، ولم يقوموا بإعداد المستوطنات للحرب في أي مجال. لو أن مقاتلي حزب الله قاموا بمهاجمة مستوطنات الشمال في موازاة هجوم حماس في 7 اكتوبر لكان هناك آلاف القتلى والمخطوفين الآخرين، ولكان تم احتلال كل الجليل. حتى الآن يوجد لدينا 100 ألف مخل، الذين بلداتهم مدمرة وحقولهم محروقة. في بداية الحرب اردت الالتقاء مع رؤساء السلطات في الشمال والشرح لهم كيف يجب عليهم الاستعداد امام الصواريخ والقذائف والمسيرات التي سيتم اطلاقها نحو مدنهم (قيادة الجبهة الداخلية لم تفعل أي شيء حيال ذلك). ولكنهم رفضوا الالتقاء. رغم ذلك هم لم يدركوا بعد الدرس، ويستمرون في مطالبة الجيش بهزيمة حزب الله بشكل مطلق، وإلا فانهم لن يعودوا إلى بلداتهم.

كائن الفضاء الذي ينظر الينا كان سيرى بأن عدد من رؤساء المجالس والبلدات في الجليل الذين تخلوا عن البلدات وعن السكان في الاستعداد للحرب، وايضا اثناء الحرب، لا يستحقون البقاء في مناصبهم. هذا الكائن كان سيرى بأنه منذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد لدينا 1772 قتيلا و21744 جريحا، و787 جنديا قتيلا، و101 مخطوف (أحياء وأموات) و143 ألف مخلى من بيوتهم، وتقريبا 300 ألف من الذين يخدمون في الاحتياط تم تجنيدهم، و26240 إطلاقا للصواريخ والقذائف والمسيرات نحو اراضينا.

هذا الكائن كان سيعود إلى اصدقائه في العالم الخارجي ويقول لهم: "لن تصدقوا ما رأيت، لكن يمكنكم الهدوء. يوجد في الكون اشخاص أكثر جنونا منا".