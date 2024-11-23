نهاية الاستثنائية الأميركية‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
دانيال دبليو دريزنر* - (فورين أفيرز) 12/11/2024
إعادة انتخاب ترامب
ستعيد تعريف قوة الولايات المتحدة.
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لعل الشيء الوحيد غير المثير للجدل بشأن دونالد ترامب هو الكيفية التي فاز بها بفترة ولايته الثانية. على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت تقارباً إحصائياً كبيراً بينه وبين منافسته، وأن المخاوف تصاعدت من قدوم انتظار طويل وممتد لنتائج الانتخابات، تم إعلان فوز ترامب في وقت مبكر من صباح الأربعاء، السابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى عكس العام 2016، فاز ترامب بالتصويت الشعبي بالإضافة إلى "المجمع الانتخابي"، وهو ما يعني تحسين هوامشه في كل طيف من أطياف التركيبة السكانية تقريباً. كما فاز الجمهوريون بأغلبية قوية في "مجلس الشيوخ" بلغت 53 مقعداً، ويبدو من المرجح أن يحافظوا على سيطرتهم على "مجلس النواب". وبالنسبة لبقية العالم، يجب أن تكون الصورة واضحة: سوف تحدد حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" السياسة الخارجية للولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة.
ينبغي أن يكون أي مراقب عن كثب لولاية ترامب الأولى على دراية بتفضيلاته في السياسة الخارجية، وكذلك العملية التي تعمل بها سياسته الخارجية. ومع ذلك، من الممكن أن تكون هناك ثلاثة اختلافات كبيرة بين سياسات ترامب الخارجية في الفترتين الأولى والثانية. أولاً، سوف يتولى ترامب سلطاته مصحوباً بفريق أمن قومي أكثر تجانساً مما كان عليه في العام 2017. ثانياً، تختلف حالة العالم في العام 2025 بالتأكيد عما كانت عليه في العام 2017. وثالثاً، ستكون لدى الجهات الفاعلة الأجنبية قراءة أفضل بكثير لدونالد ترامب مما كان لديها في الولاية الأولى.
سوف يتولى ترامب الملاحة في بحار السياسة العالمية بثقة أكبر هذه المرة. أما إذا كان سيصادف أي حظ أفضل في اجتذاب العالم لعلامته التجارية "أميركا أولاً" فسؤال آخر تماماً. لكنّ ما هو مؤكد هو أن عصر الاستثنائية الأميركية قد انتهى. في عهد ترامب، ستتوقف السياسة الخارجية الأميركية عن الترويج للمُثل الأميركية القديمة. هذا، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الممارسات الفاسدة في السياسة الخارجية، سيجعلان الولايات المتحدة تبدو قوة عظمى عادية تماماً.
قواعد اللعبة
كانت نظرة ترامب العالمية بشأن السياسة الخارجية واضحة منذ دخوله معترك الحياة السياسية. إنه يعتقد أن النظام الدولي الليبرالي الذي أنشأته الولايات المتحدة جعل الأضداد تصطف، مع مرور الوقت، ضد الولايات المتحدة. ولتغيير هذا الخلل، يريد ترامب تقييد التدفقات الاقتصادية المتجهة إلى الداخل، مثل الواردات والمهاجرين (على الرغم من أنه يحب الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل). وهو يريد من الحلفاء تحمل المزيد من عبء الدفاع عن أنفسهم. وهو يعتقد أن بإمكانه عقد صفقات مع الحكام المستبدين، مثل فلاديمير بوتين في روسيا أو كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، والتي يكون من شأنها أن تقلل التوترات في مناطق الاضطرابات العالمية وتسمح للولايات المتحدة بالتركيز على جبهتها الداخلية.
وثمة شيء واضح بالقدر نفسه هو وسائل ترامب المفضلة للحصول على ما يريد في السياسة العالمية. في هذا الإطار يؤمن الرئيس السابق، والمستقبلي، بشدة باستخدام الإكراه، مثل العقوبات الاقتصادية، للضغط على الجهات الفاعلة الأخرى. كما أنه يؤيد "نظرية الرجل المجنون"، التي سيهدد من خلالها بفرض زيادات هائلة في الرسوم الجمركية، أو تبني نهج "النار والغضب" ضد الدول الأخرى، بناء على اعتقاد راسخ بأن مثل هذه التهديدات ستجبرها على تقديم تنازلات أكبر مما كانت لتقدم بخلاف ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يمارس ترامب أيضاً نظرة معاملاتية في السياسة الخارجية، حيث أظهر استعداداً خلال فترة ولايته الأولى للربط بين القضايا المتباينة لتأمين تنازلات اقتصادية. في التعامل مع الصين، على سبيل المثال، أظهر ترامب استعداداً متكرراً لتقديم تنازلات بشأن قضايا أخرى -القمع في هونغ كونغ، والقمع في شينجيانغ، واعتقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"- مقابل تأمين صفقة تجارية ثنائية أفضل.
كان سجل ترامب في السياسة الخارجية خلال فترة ولايته الأولى مختلطاً بالتأكيد. إذا نظر المرء إلى الصفقات التي أعيد التفاوض عليها لـ"اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية"، أو "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية" (التي أعيدت تسميتها باسم "اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا")، فإن محاولاته لاستخدام الإكراه أسفرت عن نتائج هزيلة. وينطبق الشيء نفسه على قمته مع كيم جونغ أون. ولكن يمكن للمرء أن يجادل بأن هذا ربما حدث بسبب الطبيعة الفوضوية إلى حد ما لبيت ترامب الأبيض. كان هناك الكثير من الأوقات التي بدا فيها ترامب في حالة حرب مع إدارته، بطريقة أدت في كثير من الأحيان إلى وصف مستشاريه الأكثر نشاطاً في السياسة الخارجية (مثل وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي إتش. آر. ماكماستر) بأنهم "الراشدون في الغرفة". وكانت النتيجة الكثير من الاضطراب وعدم الثبات في وضع السياسة الخارجية، مما أدى إلى تدهور قدرة ترامب على تحقيق أهدافه.
الآن، لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة لولاية ترامب الثانية. على مدى السنوات الثماني الماضية، وظف ترامب ما يكفي من المساعدين لتزويد فريقه المعني بالسياسة الخارجية والأمن القومي بمسؤولين مشابهين له في التفكير. ومن غير المرجح أن يواجه مقاومة من أشخاص عينهم هو على المستوى السياسي. كما أن الضوابط الأخرى على سياسة ترامب ستكون أضعف بكثير. فقد أصبحت السلطتان؛ التشريعية والقضائية، للحكومة الآن أكثر انسجاماً مع فلسفة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" مما كانتا في العام 2017. وأشار ترامب مرات عدة إلى أنه يعتزم تطهير الجيش والبيروقراطية من المهنيين الذين يعارضون سياساته، ومن المرجح أن يستخدم "الجدول- ف" -وهو إجراء لإعادة تصنيف مناصب الخدمة المدنية كوظائف سياسية- لإجبارهم على الاستقالة. على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد في السياسة الخارجية، وسيكون هذا الصوت هو صوت ترامب.
في حين أن قدرة ترامب على قيادة آليات السياسة الخارجية ستتعزز، فإن قدرته على تحسين مكانة الولايات المتحدة في العالم هي مسألة أخرى. ولعل أبرز التشابكات الأميركية في العلاقات الخارجية هي المتعلقة بأوكرانيا وغزة. خلال حملة انتخابات 2024، انتقد ترامب سلفه بايدن على الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في العام 2021، مؤكداً أن "الإذلال في أفغانستان أدى إلى انهيار المصداقية والاحترام الأميركيين في جميع أنحاء العالم". ومن شأن نتيجة مماثلة في أوكرانيا أن تخلق مشاكل سياسية مماثلة لترامب. وفي غزة، حث ترامب بنيامين نتنياهو على "إنهاء المهمة" وتدمير "حماس". ومع ذلك، يشير افتقار نتنياهو إلى رؤية استراتيجية لإنجاز هذه المهمة إلى أن إسرائيل ستكون عاكفة على حرب مستمرة أدت إلى نفور العديد من شركاء الولايات المتحدة المحتملين في العالم. والحقيقة هي أن ترامب سيجد صعوبة أكبر في سحب الولايات المتحدة من هذه الصراعات مما ادعى في حملته الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، تغيرت قواعد اللعبة العالمية منذ العام 2017، عندما كانت المبادرات والتحالفات والمؤسسات الأميركية في ذلك الحين ما تزال تتمتع بالكثير من النفوذ. في الأثناء، أصبحت القوى العظمى الأخرى أكثر نشاطاً في إنشاء وتعزيز هياكلها الخاصة المستقلة عن الولايات المتحدة. وتتراوح هذه الهياكل من "بريكس+" إلى "أوبك+" إلى "منظمة شنغهاي للتعاون". وبشكل غير رسمي، يمكن للمرء أن يرى "تحالفاً من الخاضعين للعقوبات"، حيث تبدو الصين وكوريا الشمالية وإيران سعيدة بمساعدة روسيا على تعطيل النظام العالمي. ربما يرغب ترامب في الانضمام إلى بعض هذه التجمعات بدلاً من إنشاء بدائل مقنعة لها. ومن المرجح أن تفشل جهوده المعلنة لتقسيم هذه التجمعات؛ ربما لا يثق المستبدون في بعضهم بعضا، لكنهم لن يثقوا في دونالد ترامب أكثر على أي حال.
مع ذلك، يبدو أن الاختلاف الأكثر أهمية بين ترامب 2.0 وترامب 1.0 هو الأبسط على الإطلاق: لقد أصبح دونالد ترامب الآن سلعة معروفة على المسرح العالمي. وكما لاحظت الأستاذة في جامعة كولومبيا، إليزابيث سوندرز، مؤخراً، فإنه "في انتخابات العام 2016، كانت سياسة ترامب الخارجية غامضة إلى حد ما. ولكن، في العام 2024 أصبح من الأسهل بكثير التنبؤ بتصرفات ترامب. أصبح المرشح الذي أراد أن يكون "الرجل المجنون" وأحب فكرة إبقاء الدول الأخرى منشغلة بالتخمين سياسياً بأجندة يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير. لقد رأى قادة مثل شي وبوتين وكيم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- غضب ترامب من قبل. وتعرف كل من القوى العظمى والدول الأصغر الآن أن أفضل طريقة للتعامل مع ترامب هي إغراقه بالأبهة والبهرجة، والامتناع عن انتقاده واستنطاق تصرفاته في المجالات العامة، وتقديم تنازلات استعراضية -وإنما رمزية- والبقاء مطمئنة إلى حد كبير إلى أنه سيتم الحفاظ على مصالحها الأساسية. لم يسفر أسلوب ترامب التفاوضي عن الحد الأدنى من المكاسب الملموسة في فترة ولايته الأولى؛ وسوف يسفر عن أقل في فترة ولايته الثانية.
نهاية الاستثنائية
هل يعني كل هذا أن ترامب 2.0 سيكون المزيد من الشيء نفسه؟ ليس بالضبط. تنبئ إعادة انتخاب ترامب باتجاهين في السياسة الخارجية الأميركية سيكون من الصعب نقض تداعياتهما. الأول هو الفساد الحتمي الذي سيضر بسياسات الولايات المتحدة. وقد استفاد مديرو السياسة السابقون في الإدارات السابقة، من هنري كيسنجر إلى هيلاري كلينتون، من خدمتهم العامة من خلال إبرام صفقات الكتب، وإلقاء الخطب الرئيسية، وتقديم الاستشارات الجيوسياسية. ومع ذلك، نقل مسؤولو ترامب السابقون هذا إلى مستوى جديد تماماً. فقد استفاد مستشارون مثل صهر ترامب ومساعد البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وريتشارد غرينيل، السفير السابق والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، من العلاقات التي أقاموها كصناع سياسات لتأمين المليارات من الاستثمار الأجنبي (بما في ذلك من صناديق الاستثمار الحكومية الأجنبية)، والعديد من الصفقات العقارية فور تركهم مناصبهم. ولن يكون مفاجئاً إذا اقترب المتبرعون الأجانب من زمرة مستشاري ترامب بوعود ضمنية وصريحة بصفقات مربحة بعد انتهاء فترة وجودهم في المنصب -بما أنهم يتعاونون أو يتبعون القواعد أثناء وجودهم في السلطة. أضف إلى ذلك الدور المتوقع الذي سيلعبه المليارديرات، مثل إيلون ماسك، في حقبة ترامب 2.0، ويمكنك أن تتوقع زيادة كبيرة في فساد السياسة الخارجية الأميركية.
أما الاتجاه الآخر الذي سيسرعه ترامب 2.0 فهو نهاية الاستثنائية الأميركية. من هاري ترومان إلى جو بايدن، تبنى رؤساء الولايات المتحدة فكرة أن القيم والمثل الأميركية تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية الأميركية. وقد تم الطعن في هذا الادعاء في أوقات مختلفة، لكنّ تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ظلت تعد معظم الوقت أهدافاً تخدم المصلحة الوطنية. وجادل العالم السياسي المعروف، جوزيف ناي، بأن هذه المثل الأميركية هي عنصر أساسي من عناصر القوة الناعمة الأميركية.
لكن الأخطاء الفادحة في السياسة الأميركية، فضلاً عن فلسفة "ماذا عن" الروسية -التي تقصد صرف الانتباه عن الانتقادات للسلوك السيئ للمرء عن طريق الإشارة إلى السلوك السيئ للآخر- أدت إلى تآكل قوة الاستثنائية الأميركية. ويبدو أن ترامب 2.0 سيدفنها. في الواقع، يتبنى ترامب نفسه نسخة من "ماذا عن"، عندما يتعلق الأمر بالقيم الأميركية. وكان قد أعلن في وقت مبكر من ولايته الأولى: "لدينا الكثير من القتلة. ما رأيكم -هل بلدنا بريء جداً؟".
في ذلك الوقت، كان بإمكان الجماهير الأجنبية أن تتفهم إمكانية أن معظم الأميركيين لم يصدقوا ذلك بالنظر إلى أن ترامب لم يفز بالتصويت الشعبي. لكنّ انتخابات 2024 قوضت هذا الاعتقاد. خلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب ناخبيه بقصف المكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ووصف السياسيين المعارضين بأنهم "أعداء من الداخل"، وادعى أن المهاجرين "يسممون دم" البلاد. وعلى الرغم من كل هذا -أو ربما بسببه- فاز ترامب بأغلبية الأصوات الشعبية. وعندما تنظر بقية العالم إلى ترامب، فإنهم لن يروا بعد الآن استثناء شاذاً للاستثنائية الأميركية؛ سوف يرون ما تمثله أميركا في القرن الحادي والعشرين.
*دانيال دبليو دريزنر Daniel W. Drezner: أستاذ متميز في السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، ومؤلف النشرة الإخبارية "عالم دريزنر" Drezner's World.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The End of American Exceptionalism
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