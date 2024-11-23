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نهاية الاستثنائية الأميركية‏

11/23/2024 3:42:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






دانيال دبليو دريزنر‏* - (فورين أفيرز) 12/11/2024
‏إعادة انتخاب ترامب ستعيد تعريف قوة الولايات المتحدة‏.
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‏لعل الشيء الوحيد غير المثير للجدل بشأن دونالد ترامب هو الكيفية التي فاز بها بفترة ولايته الثانية. على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت تقارباً إحصائياً كبيراً بينه وبين منافسته، وأن المخاوف تصاعدت من قدوم انتظار طويل وممتد لنتائج الانتخابات، تم إعلان فوز ترامب في وقت مبكر من صباح الأربعاء، السابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى عكس العام 2016، فاز ترامب بالتصويت الشعبي بالإضافة إلى "المجمع الانتخابي"، وهو ما يعني تحسين هوامشه في كل طيف من أطياف التركيبة السكانية تقريباً. كما فاز الجمهوريون بأغلبية قوية في "مجلس الشيوخ" بلغت 53 مقعداً، ويبدو من المرجح أن يحافظوا على سيطرتهم على "مجلس النواب". وبالنسبة لبقية العالم، يجب أن تكون الصورة واضحة: سوف تحدد حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" السياسة الخارجية للولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة.‏
‏ينبغي أن يكون أي مراقب عن كثب لولاية ترامب الأولى على دراية بتفضيلاته في السياسة الخارجية، وكذلك العملية التي تعمل بها سياسته الخارجية. ومع ذلك، من الممكن أن تكون هناك ثلاثة اختلافات كبيرة بين سياسات ترامب الخارجية في الفترتين الأولى والثانية. أولاً، سوف يتولى ترامب سلطاته مصحوباً بفريق أمن قومي أكثر تجانساً مما كان عليه في العام 2017. ثانياً، تختلف حالة العالم في العام 2025 بالتأكيد عما كانت عليه في العام 2017. وثالثاً، ستكون لدى الجهات الفاعلة الأجنبية قراءة أفضل بكثير ‏‏لدونالد ترامب‏ مما كان لديها في الولاية الأولى‏.‏
‏سوف يتولى ترامب الملاحة في بحار السياسة العالمية بثقة أكبر هذه المرة. أما إذا كان سيصادف أي حظ أفضل في اجتذاب العالم لعلامته التجارية "أميركا أولاً" فسؤال آخر تماماً. لكنّ ما هو مؤكد هو أن عصر الاستثنائية الأميركية قد انتهى. في عهد ترامب، ستتوقف السياسة الخارجية الأميركية عن الترويج للمُثل الأميركية القديمة. هذا، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الممارسات الفاسدة في السياسة الخارجية، سيجعلان ‏‏الولايات المتحدة ‏‏تبدو قوة عظمى عادية تماماً.‏
قواعد اللعبة‏
‏كانت نظرة ترامب العالمية بشأن السياسة الخارجية واضحة منذ دخوله معترك الحياة السياسية. إنه يعتقد أن النظام الدولي الليبرالي الذي أنشأته الولايات المتحدة جعل الأضداد تصطف، مع مرور الوقت، ضد الولايات المتحدة. ولتغيير هذا الخلل، يريد ترامب تقييد التدفقات الاقتصادية المتجهة إلى الداخل، مثل الواردات والمهاجرين (على الرغم من أنه يحب الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل). وهو يريد من الحلفاء تحمل المزيد من عبء الدفاع عن أنفسهم. وهو يعتقد أن بإمكانه عقد صفقات مع الحكام المستبدين، مثل ‏‏فلاديمير بوتين‏‏ في روسيا أو كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، والتي يكون من شأنها أن تقلل التوترات في مناطق الاضطرابات العالمية وتسمح للولايات المتحدة بالتركيز على جبهتها الداخلية.‏
وثمة شيء واضح بالقدر نفسه هو وسائل ترامب المفضلة للحصول على ما يريد في السياسة العالمية. في هذا الإطار يؤمن الرئيس السابق، والمستقبلي، بشدة باستخدام الإكراه، مثل العقوبات الاقتصادية، للضغط على الجهات الفاعلة الأخرى. كما أنه يؤيد "نظرية الرجل المجنون"، التي سيهدد من خلالها بفرض زيادات هائلة في الرسوم الجمركية، أو تبني نهج "النار والغضب" ضد الدول الأخرى، بناء على اعتقاد راسخ بأن مثل هذه التهديدات ستجبرها على تقديم تنازلات أكبر مما كانت لتقدم بخلاف ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يمارس ترامب أيضاً نظرة معاملاتية في السياسة الخارجية، حيث أظهر استعداداً خلال فترة ولايته الأولى للربط بين القضايا المتباينة لتأمين تنازلات اقتصادية. في التعامل مع الصين، على سبيل المثال، أظهر ترامب استعداداً متكرراً لتقديم تنازلات بشأن قضايا أخرى -القمع في هونغ كونغ، والقمع في شينجيانغ، واعتقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"- مقابل تأمين صفقة تجارية ثنائية أفضل.‏
‏كان سجل ترامب في السياسة الخارجية خلال فترة ولايته الأولى مختلطاً بالتأكيد. إذا نظر المرء إلى الصفقات التي أعيد التفاوض عليها لـ"اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية"، أو "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية" (التي أعيدت تسميتها باسم "اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا")، فإن محاولاته لاستخدام الإكراه أسفرت عن نتائج هزيلة. وينطبق الشيء نفسه على قمته مع كيم جونغ أون. ولكن يمكن للمرء أن يجادل بأن هذا ربما حدث بسبب الطبيعة الفوضوية إلى حد ما لبيت ترامب الأبيض. كان هناك الكثير من الأوقات التي بدا فيها ترامب في حالة حرب مع إدارته، بطريقة أدت في كثير من الأحيان إلى وصف مستشاريه الأكثر نشاطاً في السياسة الخارجية (مثل وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي إتش. آر. ماكماستر) بأنهم "الراشدون في الغرفة". وكانت النتيجة الكثير من الاضطراب وعدم الثبات في وضع السياسة الخارجية، مما أدى إلى تدهور قدرة ترامب على تحقيق أهدافه.‏
‏الآن، لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة لولاية ترامب الثانية. على مدى السنوات الثماني الماضية، وظف ترامب ما يكفي من المساعدين لتزويد فريقه المعني بالسياسة الخارجية والأمن القومي بمسؤولين مشابهين له في التفكير. ومن غير المرجح أن يواجه مقاومة من أشخاص عينهم هو على المستوى السياسي. كما أن الضوابط الأخرى على سياسة ترامب ستكون أضعف بكثير. فقد أصبحت السلطتان؛ التشريعية والقضائية، للحكومة الآن أكثر انسجاماً مع فلسفة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" مما كانتا في العام 2017. وأشار ترامب مرات عدة إلى أنه يعتزم تطهير الجيش والبيروقراطية من المهنيين الذين يعارضون سياساته، ومن المرجح أن يستخدم "الجدول- ف" -وهو إجراء لإعادة تصنيف مناصب الخدمة المدنية كوظائف سياسية- لإجبارهم على الاستقالة. على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد في السياسة الخارجية، وسيكون هذا الصوت هو صوت ترامب.‏
في حين أن قدرة ترامب على قيادة آليات السياسة الخارجية ستتعزز، فإن قدرته على تحسين مكانة الولايات المتحدة في العالم هي مسألة أخرى. ولعل أبرز التشابكات الأميركية في العلاقات الخارجية هي المتعلقة بأوكرانيا وغزة. خلال حملة انتخابات 2024، انتقد ترامب سلفه بايدن على الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في العام 2021، مؤكداً أن "الإذلال في أفغانستان أدى إلى انهيار المصداقية والاحترام الأميركيين في جميع أنحاء العالم". ومن شأن نتيجة مماثلة في أوكرانيا أن تخلق مشاكل سياسية مماثلة لترامب. وفي غزة، حث ترامب ‏‏بنيامين نتنياهو‏‏ على "إنهاء المهمة" وتدمير "حماس". ومع ذلك، يشير افتقار نتنياهو إلى رؤية استراتيجية لإنجاز هذه المهمة إلى أن إسرائيل ستكون عاكفة على حرب مستمرة أدت إلى نفور العديد من شركاء الولايات المتحدة المحتملين في العالم. والحقيقة هي أن ترامب سيجد صعوبة أكبر في سحب الولايات المتحدة من هذه الصراعات مما ادعى في حملته الانتخابية.‏
‏بالإضافة إلى ذلك، تغيرت قواعد اللعبة العالمية منذ العام 2017، عندما كانت المبادرات والتحالفات والمؤسسات الأميركية في ذلك الحين ما تزال تتمتع بالكثير من النفوذ. في الأثناء، أصبحت القوى العظمى الأخرى أكثر نشاطاً في إنشاء وتعزيز هياكلها الخاصة المستقلة عن الولايات المتحدة. وتتراوح هذه الهياكل من "بريكس+" إلى "أوبك+" إلى "منظمة شنغهاي للتعاون". وبشكل غير رسمي، يمكن للمرء أن يرى "تحالفاً من الخاضعين للعقوبات"، حيث تبدو الصين وكوريا الشمالية وإيران سعيدة بمساعدة روسيا على تعطيل النظام العالمي. ربما يرغب ترامب في الانضمام إلى بعض هذه التجمعات بدلاً من إنشاء بدائل مقنعة لها. ومن المرجح أن تفشل جهوده المعلنة لتقسيم هذه التجمعات؛ ربما لا يثق المستبدون في بعضهم بعضا، لكنهم لن يثقوا في دونالد ترامب أكثر على أي حال.‏
‏مع ذلك، يبدو أن الاختلاف الأكثر أهمية بين ترامب 2.0 وترامب 1.0 هو الأبسط على الإطلاق: لقد أصبح دونالد ترامب الآن سلعة معروفة على المسرح العالمي. وكما لاحظت الأستاذة في جامعة كولومبيا، إليزابيث سوندرز، مؤخراً، فإنه "في انتخابات العام 2016، كانت سياسة ترامب الخارجية غامضة إلى حد ما. ولكن، في العام 2024 أصبح من الأسهل بكثير التنبؤ بتصرفات ترامب. أصبح المرشح الذي أراد أن يكون "الرجل المجنون" وأحب فكرة إبقاء الدول الأخرى منشغلة بالتخمين سياسياً بأجندة يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير. لقد رأى قادة مثل شي وبوتين وكيم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -وحتى الرئيس الفرنسي ‏‏إيمانويل ماكرون-‏‏ غضب ترامب من قبل. وتعرف كل من القوى العظمى والدول الأصغر الآن أن أفضل طريقة للتعامل مع ترامب هي إغراقه بالأبهة والبهرجة، والامتناع عن انتقاده واستنطاق تصرفاته في المجالات العامة، وتقديم تنازلات استعراضية -وإنما رمزية- والبقاء مطمئنة إلى حد كبير إلى أنه سيتم الحفاظ على مصالحها الأساسية. لم يسفر أسلوب ترامب التفاوضي عن الحد الأدنى من المكاسب الملموسة في فترة ولايته الأولى؛ وسوف يسفر عن أقل في فترة ولايته الثانية.‏
نهاية الاستثنائية
‏هل يعني كل هذا أن ترامب 2.0 سيكون المزيد من الشيء نفسه؟ ليس بالضبط. تنبئ إعادة انتخاب ترامب باتجاهين في السياسة الخارجية الأميركية سيكون من الصعب نقض تداعياتهما. الأول هو الفساد الحتمي الذي سيضر بسياسات الولايات المتحدة. وقد استفاد مديرو السياسة السابقون في الإدارات السابقة، من هنري كيسنجر إلى هيلاري كلينتون، من خدمتهم العامة من خلال إبرام صفقات الكتب، وإلقاء الخطب الرئيسية، وتقديم الاستشارات الجيوسياسية. ومع ذلك، نقل مسؤولو ترامب السابقون هذا إلى مستوى جديد تماماً. فقد استفاد مستشارون مثل صهر ترامب ومساعد البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وريتشارد غرينيل، السفير السابق والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، من العلاقات التي أقاموها كصناع سياسات لتأمين المليارات من الاستثمار الأجنبي (بما في ذلك من صناديق الاستثمار الحكومية الأجنبية)، والعديد من الصفقات العقارية فور تركهم مناصبهم. ولن يكون مفاجئاً إذا اقترب المتبرعون الأجانب من زمرة مستشاري ترامب بوعود ضمنية وصريحة بصفقات مربحة بعد انتهاء فترة وجودهم في المنصب -بما أنهم يتعاونون أو يتبعون القواعد أثناء وجودهم في السلطة. أضف إلى ذلك الدور المتوقع الذي سيلعبه المليارديرات، مثل إيلون ماسك، في حقبة ترامب 2.0، ويمكنك أن تتوقع زيادة كبيرة في فساد السياسة الخارجية الأميركية.‏
‏أما الاتجاه الآخر الذي سيسرعه ترامب 2.0 فهو نهاية الاستثنائية الأميركية. من هاري ترومان إلى جو بايدن، تبنى رؤساء الولايات المتحدة فكرة أن القيم والمثل الأميركية تلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية الأميركية. وقد تم الطعن في هذا الادعاء في أوقات مختلفة، لكنّ تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ظلت تعد معظم الوقت أهدافاً تخدم المصلحة الوطنية. وجادل العالم السياسي المعروف، جوزيف ناي، بأن هذه المثل الأميركية هي عنصر أساسي من عناصر القوة الناعمة الأميركية.‏
‏لكن الأخطاء الفادحة في السياسة الأميركية، فضلاً عن فلسفة "ماذا عن" الروسية -التي تقصد صرف الانتباه عن الانتقادات للسلوك السيئ للمرء عن طريق الإشارة إلى السلوك السيئ للآخر- أدت إلى تآكل قوة الاستثنائية الأميركية. ويبدو أن ترامب 2.0 سيدفنها. في الواقع، يتبنى ترامب نفسه نسخة من "ماذا عن"، عندما يتعلق الأمر بالقيم الأميركية. وكان قد أعلن في وقت مبكر من ولايته الأولى: "لدينا الكثير من القتلة. ما رأيكم -هل بلدنا بريء جداً؟‏".
‏في ذلك الوقت، كان بإمكان الجماهير الأجنبية أن تتفهم إمكانية أن معظم الأميركيين لم يصدقوا ذلك بالنظر إلى أن ترامب لم يفز بالتصويت الشعبي. لكنّ انتخابات 2024 قوضت هذا الاعتقاد. خلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب ناخبيه بقصف ‏‏المكسيك‏‏ وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ووصف السياسيين المعارضين بأنهم "أعداء من الداخل"، وادعى أن المهاجرين "يسممون دم" البلاد. وعلى الرغم من كل هذا -أو ربما بسببه- فاز ترامب بأغلبية الأصوات الشعبية. وعندما تنظر بقية العالم إلى ترامب، فإنهم لن يروا بعد الآن استثناء شاذاً للاستثنائية الأميركية؛ سوف يرون ما تمثله أميركا في القرن الحادي والعشرين.‏

*دانيال دبليو دريزنر Daniel W. Drezner: أستاذ متميز في السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، ومؤلف النشرة الإخبارية ‏‏"عالم دريزنر" Drezner's World‏‏.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The End of American Exceptionalism

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