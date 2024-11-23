السباحة يعتمد تعليمات بطولته الشتوية ويستعد لإجراء انتخاباته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - أصدر اتحاد السباحة، تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثالثة للفئات (مسبح 25م)، التي تقام بالفترة من 6 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مسبح مجمع الأمير رعد بمدينة الحسين للشباب.
وتتضمن البطولة سباقات؛ 50م حرة وظهر وفراشة وصدر، 100م ظهر وفراشة وصدر ومتنوع وحرة، 200م فراشة وصدر وحرة وظهر ومتنوع، 400م حرة.
وتحتسب النتائج حسب الفئات العمرية للمشاركين، وتمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق، علما أن لجنة حكام مركزية ستشرف على إدارة البطولة، فيما تعتمد جميع الأرقام باستخدام التوقيت اليدوي، ويتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم.
ويحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة نهائي بالزمن خلال البطولة، ويمكن أن يقام السباق بأي عدد من المتسابقين، علما أن رسم الاشتراك يبلغ 7 دنانير لكل سباق، ويغلق باب التسجيل الاثنين 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، ويفقد حقه بالمشاركة من يتخلف عن السباق، ويكون باب الاعتراض مفتوحا خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة، مرفقا بمبلغ 50 دينارا، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما أن الكاميرات بأنواعها كافة لا تعتبر أداة لتوثيق الاعتراض.
وحسب التعليمات، سيتم اعتماد فحص المنشطات في البطولة باختيار عينات عشوائية، مع اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، وسيتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي.
إلى ذلك، أعلن اتحاد السباحة عن أعضاء الهيئة العامة المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد السباحة للدورة الأولمبية 2024-2028، التي ضمت عن فئة الأعضاء المعينين كلا من: نضال القريوتي والمحامية لمى التميمي.
وعن فئة رابطة الأندية، ماهر الكردي (نادي مدينة الحسين للشباب) والمحامي أندريه خوري (النادي الأرثوذكسي)، وعن فئة رابطة اللاعبين المعتزلين: بشار الشاعر، مرينا نصار وشريف لطفي.
وكان اتحاد السباحة وجه الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة للعاملين والمراقبين من أجل حضور الاجتماع العادي، الذي يقام عند الساعة الرابعة من مساء بعد غد، في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي، مناقشة محضر الاجتماع الأخير للهيئة العامة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد السباحة، علما أن الاجتماع السابق تضمن المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وانتخاب لجنتي الانتخابات والاستئناف، حيث ضمت الأولى كلا من: عامر الكيلاني، حاكم الزيادات، مروان الدقوري، والاحتياط رضوان الرضاوين ونور الشرقاوي، فيما ضمت لجنة الاستئناف كلا من: المحامي محمد القطب، فادي حمدان ومحمد الردايدة والاحتياط رهف بقلة.
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