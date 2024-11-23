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السباحة يعتمد تعليمات بطولته الشتوية ويستعد لإجراء انتخاباته

11/23/2024 3:42:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - أصدر اتحاد السباحة، تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثالثة للفئات (مسبح 25م)، التي تقام بالفترة من 6 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مسبح مجمع الأمير رعد بمدينة الحسين للشباب.
وتتضمن البطولة سباقات؛ 50م حرة وظهر وفراشة وصدر، 100م ظهر وفراشة وصدر ومتنوع وحرة، 200م فراشة وصدر وحرة وظهر ومتنوع، 400م حرة.
وتحتسب النتائج حسب الفئات العمرية للمشاركين، وتمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق، علما أن لجنة حكام مركزية ستشرف على إدارة البطولة، فيما تعتمد جميع الأرقام باستخدام التوقيت اليدوي، ويتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم.
ويحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة نهائي بالزمن خلال البطولة، ويمكن أن يقام السباق بأي عدد من المتسابقين، علما أن رسم الاشتراك يبلغ 7 دنانير لكل سباق، ويغلق باب التسجيل الاثنين 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، ويفقد حقه بالمشاركة من يتخلف عن السباق، ويكون باب الاعتراض مفتوحا خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة، مرفقا بمبلغ 50 دينارا، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما أن الكاميرات بأنواعها كافة لا تعتبر أداة لتوثيق الاعتراض.
وحسب التعليمات، سيتم اعتماد فحص المنشطات في البطولة باختيار عينات عشوائية، مع اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، وسيتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي.
إلى ذلك، أعلن اتحاد السباحة عن أعضاء الهيئة العامة المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد السباحة للدورة الأولمبية 2024-2028، التي ضمت عن فئة الأعضاء المعينين كلا من: نضال القريوتي والمحامية لمى التميمي.
وعن فئة رابطة الأندية، ماهر الكردي (نادي مدينة الحسين للشباب) والمحامي أندريه خوري (النادي الأرثوذكسي)، وعن فئة رابطة اللاعبين المعتزلين: بشار الشاعر، مرينا نصار وشريف لطفي.
وكان اتحاد السباحة وجه الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة للعاملين والمراقبين من أجل حضور الاجتماع العادي، الذي يقام عند الساعة الرابعة من مساء بعد غد، في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي، مناقشة محضر الاجتماع الأخير للهيئة العامة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد السباحة، علما أن الاجتماع السابق تضمن المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وانتخاب لجنتي الانتخابات والاستئناف، حيث ضمت الأولى كلا من: عامر الكيلاني، حاكم الزيادات، مروان الدقوري، والاحتياط رضوان الرضاوين ونور الشرقاوي، فيما ضمت لجنة الاستئناف كلا من: المحامي محمد القطب، فادي حمدان ومحمد الردايدة والاحتياط رهف بقلة.

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