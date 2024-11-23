Sunday, 24 November 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب السلة يواصل التحضير للنافذة الآسيوية.. والعراق يعلن قائمته النهائية

11/23/2024 3:42:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، رفع وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة العراق عند الساعة السابعة من مساء غد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية عن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ويقام الاجتماع الفني للمباراة عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ويتخلله الإعلان عن قائمة الـ12 لاعبا التي ستمثل المنتخب الوطني.
وينتظم في تدريبات "صقور الأردن" 16 لاعبا، وهم: المجنس الأميركي دار تاكر، أحمد الدويري، محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، عمر سلمان، علي كنعان، أدهم الدجاني وعاكف الشياب. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، ارتفاع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب الوطني، لحسم بطاقة التأهل على رأس فرق مجموعته الرابعة وإعلان التأهل رقم 17 في تاريخ الأردن للبطولة الآسيوية، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بالفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
ويتجه المنتخب الوطني بعد المباراة إلى مدينة جدة لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهتي السعودية والعراق يومي 21 و24 شباط (فبراير) من العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، أنهى مشاركته مؤخرا في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوزه تواليا على منتخبات، فلسطين (92-80)، سورية (88-65)، وقطر (70-50)، ليتوج باللقب للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه "رقم قياسي".
وبدأ المنتخب الوطني رحلة التحضير إلى النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بتعادل وثلاث خسائر في معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر الحالي، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فريق القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، ثم خسر على الترتيب أمام فرق، الجزيرة (58-63)، الأهلي (55-77) والزمالك (67-80).
في المقابل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن قائمته النهائية التي تضم 12 لاعبا، وهم: علي مؤيد، حسان علي، محمد صلاح، ايهاب حسن، عباس هادي، المجنس ديماريو مايفيلد، مراد علي، علي علاء، عبدالله حيدر، كرار جاسم، ميرنه ريمان نصر الدين وفريد رعدي، بقيادة المدير الفني الصربي فازلين ماتيج.
واقتصرت تحضيرات "أسود الرافدين" على خوض نحو أربع مباريات ودية مع فرق الدوري العراقي لكرة السلة وفريق من المحترفين هناك، حيث كانت قائمة الفريق خلال مرحلة التحضير تضم نحو 22 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها إلى 12 لاعبا.
وتقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، بدأ مشواره في النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني شارك في بطولة كأس آسيا خلال 16 نسخة سابقة وعلى مدار نحو 63 عاما، خاض خلالها 119 مباراة، محققا الفوز في 63 مباراة مقابل خسارته في 56 مباراة، ويتطلع اليوم إلى صياغة تاريخ جديد لكرة السلة الأردنية وبلوغ نهائيات آسيا للمرة الـ17 في تاريخه، منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983، التي استضافتها هونغ كونغ.
وسبق للمنتخب الوطني إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين، بفوزه على المنتخب اللبناني بنتيجة (80-66) آنذاك، فيما يعد أبرز إنجاز لـ"الصقور" في المحفل القاري، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر بفارق نصف سلة أمام الصين (69-70).

MENAFN23112024000072011014ID1108917277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث