منتخب السلة يواصل التحضير للنافذة الآسيوية.. والعراق يعلن قائمته النهائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، رفع وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة العراق عند الساعة السابعة من مساء غد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية عن مباريات
المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ويقام الاجتماع الفني للمباراة عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ويتخلله الإعلان عن قائمة الـ12 لاعبا التي ستمثل المنتخب الوطني.
وينتظم في تدريبات "صقور الأردن" 16 لاعبا، وهم: المجنس الأميركي دار تاكر، أحمد الدويري، محمد شاهر، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، أشرف الهندي، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، عمر سلمان، علي كنعان، أدهم الدجاني وعاكف الشياب. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، ارتفاع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب الوطني، لحسم بطاقة التأهل على رأس فرق مجموعته الرابعة وإعلان التأهل رقم 17 في تاريخ الأردن للبطولة الآسيوية، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بالفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
ويتجه المنتخب الوطني بعد المباراة إلى مدينة جدة لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهتي السعودية والعراق يومي 21 و24 شباط (فبراير) من العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، أنهى مشاركته مؤخرا في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوزه تواليا على منتخبات، فلسطين (92-80)، سورية (88-65)، وقطر (70-50)، ليتوج باللقب للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه "رقم قياسي".
وبدأ المنتخب الوطني رحلة التحضير إلى النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية بتعادل وثلاث خسائر في معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر الحالي، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فريق القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة، ثم خسر على الترتيب أمام فرق، الجزيرة (58-63)، الأهلي (55-77) والزمالك (67-80).
في المقابل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن قائمته النهائية التي تضم 12 لاعبا، وهم: علي مؤيد، حسان علي، محمد صلاح، ايهاب حسن، عباس هادي، المجنس ديماريو مايفيلد، مراد علي، علي علاء، عبدالله حيدر، كرار جاسم، ميرنه ريمان نصر الدين وفريد رعدي، بقيادة المدير الفني الصربي فازلين ماتيج.
واقتصرت تحضيرات "أسود الرافدين" على خوض نحو أربع مباريات ودية مع فرق الدوري العراقي لكرة السلة وفريق من المحترفين هناك، حيث كانت قائمة الفريق خلال مرحلة التحضير تضم نحو 22 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها إلى 12 لاعبا.
وتقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني، بدأ مشواره في النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني شارك في بطولة كأس آسيا خلال 16 نسخة سابقة وعلى مدار نحو 63 عاما، خاض خلالها 119 مباراة، محققا الفوز في 63 مباراة مقابل خسارته في 56 مباراة، ويتطلع اليوم إلى صياغة تاريخ جديد لكرة السلة الأردنية وبلوغ نهائيات آسيا للمرة الـ17 في تاريخه، منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983، التي استضافتها هونغ كونغ.
وسبق للمنتخب الوطني إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين، بفوزه على المنتخب اللبناني بنتيجة (80-66) آنذاك، فيما يعد أبرز إنجاز لـ"الصقور" في المحفل القاري، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر بفارق نصف سلة أمام الصين (69-70).
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