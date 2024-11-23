MENAFN - Alghad Newspaper) الاستاذ الدكتور محمد مصالحة



خطبة العرش ومضامينها هي مبدأ دستوري تواضعت الدوله على الاخذ به والقاءه سنويا من قبل جلالة الملك او من ينتدبه امام مجلس الامه بغرفتيه.....وتاتي في اول لقاء بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه في مستهل الدوره البرلمانيه.تترجم قانونيا وواقعيا موقع الملك كراس للدوله وشريكا مهما في ادارة شؤون الدوله.



ويجمل الخطاب عادة اراء وتوجيهات جلالته في الساحتين الداخليه والخارجيه ويحضر هذا اللقاء ممثلون من السلطه القضائيه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه ومدعوين من كبار المسؤولين ومن الجمهور ايضا. ليكون الجميع كل حسب موقعه ودوره بالطروحات الملكيه.

وفي الخطاب الملكي لهذه الدورة الاولى للمجلس العشرين وردت مجموعة رسائل منها ان مستقبل الدوله لايخضع لاي سياسة لا تلبي مصالحه وضرورة قيام المجلس الحالي بتكوينه الحزبي بإرساء قواعد وتقاليد برلمانيه اساسها النزاهه ونوفير الحياة الكريمه للمواطن اذ يدرك جلالته ان اطلاق امكانات الاقتصاد الوطني وهنا وفي هذا السياق يمكن اعتبار ما اعلنته الحكومه حول مشاريع واعده في مجال الطاقه لاستغلال غاز الريشه ومن قبل اطلاق الحكومه خطة مهمه لتنشيط القطاع العقاري الهام .. كما اشتملت مضامين الخطاب على ترسيخ الهويه الوطنيه والبعد العربي للاردن وهنا نستذكر الدور الفاعل للاردن خلال العقود الماضيه. وما كان يقوم به الاردن لجمع الشمل العربي والمساهمه في حل الخلافات العرببه.عبر منظمات و منصات العمل العربي المشترك.

وبالنسبة للقضيه الفلسطينيه تضمن الخطاب اعتبار القدس اولويه اردنيه والالتزام بمواصلة الجهود على المستويبن العربي والدولي لوقف الحرب على غزه.

ان امام الحكومه ومجلس الامه الجديدين واجبات مهوله ولعل جذب الاستثمار الذى طرقه الخطاب والتصريحات الملكيه المتواصله لاحداث نقلة نوعيه في هذا المجال لانه المولد الرئيس لفرص العمل امام الشباب وزيادة التصدير وجلب العملات الصعبه.