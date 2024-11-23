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فيتو أميركي معهود.. لماذا لا يجبر الاحتلال على تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟

11/23/2024 3:41:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – كعادتها، استخدمت أميركا أمس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة، مطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى من القطاع بعد أكثر من 13 شهرا من العدوان الصهيوني.
وطالب القرار بالتزام الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" لسكان غزة، بالإضافة للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما بشأن حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتطبيق القرار الدولي رقم 2735، والتأكيد على "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".
وفي بداية الصراع، قدمت روسيا مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار، لكنه فشل بالحصول على الأغلبية المطلوبة في المجلس، وصوت لصالحه 5 أعضاء فقط، وعارضه 4، وامتنع 6 عن التصويت. لكن في وقت لاحق، نجح المجلس بإصدار قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين الكيان وحماس، لكنه شهد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أثار ردود فعل متباينة بين الدول الأعضاء، وبرغم ذلك، لم يجر الالتزام بالقرار، واستمرت العمليات العسكرية للاحتلال على غزة.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان، كانت هناك دعوات متعددة من دول ومنظمات دولية لوقف القتال. ومع ذلك، واجهت صعوبات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء بالمجلس.
وفي ظل "فيتو" أميركي وصلف إسرائيلي، تدور التساؤلات دوما عن هذه القرارات، ولماذا تحتكم دوما لفصول قانونية غير ملزمة للدول المعتدية.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات قال "قرارات المجلس ملزمة على عكس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، متسائلا "حينما تتخذ هذه القرارات، هل تكون استنادا على الفصل الـ6 أم الـ7؟، مؤكدا أن الفصل الـ6 يركز على العمل والإجراءات الدبلوماسية، أما الـ7 فيركّز على العقوبات وربما استخدام القوة، وهذه هي القضية الأساسية.
وأشار إلى أنه من السياق العام لقرارات مجلس الأمن بشأن الاحتلال فإنها لا تطبق، وتأخذ بعدا سياسيا يجري تسييسها ومنعها من التطبيق "حتى القرار الذي اتخذ قبل فترة، لم يطبق لأكثر من سبب"، مبينا أن أول الأسباب يكمن في أن الاحتلال لا يرغب بتطبيق القرارات، وثانيا لا يوجد قوة دولية تُلزمه بذلك.
وأضاف شنيكات، أن الولايات المتحدة، وهي القوة الكبرى في العالم، أعاقت ومنعت هذه القرارات ولم تجبر إسرائيل عليها لسبب أو لآخر، مؤكدا أن واشنطن توفر للكيان الصهيوني مظلة سياسية، مشددا على أن كل ما اتُخذ من قرارات لا يُطبق، وأن القرار الأخير الذي واجهته أميركا بـ"الفيتو" مساء أمس، بمنزلة دعوة عامة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الانسانية.
وقال إن الكيان الصهيوني يرفض حتى اللحظة وقف إطلاق النار، ويريد استمرار الحرب، آملا تحقيق انتصار كاسح على حركة حماس وإخراجها من المعادلة السياسية، وهذا ما تراهن عليه حكومته المتطرفة.
وأضاف شنيكات "ما يزال الاحتلال يجد أن لديه مزيدا من الوقت لإكمال مشروعه، ليس فقط بهزيمة حماس، بل وبإعادة ربط قطاع غزة ككل معه أمنيا، وإنشاء محاور كمحور نتساريم وعدم تسليم محور فيلادلفيا، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسرب الأسلحة".
وشدد على أن هنالك عدة اعتبارات في الاحتلال، وبالتالي مسألة تطبيق قرار المجلس غير ممكنة، فالكيان يرفض ذلك، كما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأكثر من عام لم تفرض أي قرار عليه.
بدوره، قال الباحث بالشأن الفلسطيني من رام الله، جهاد حرب، إن قرارات المجلس مُلزمة وفقا لأحكام المادة 25 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تقر بأن "يتعهد الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقا للميثاق".
وأضاف حرب أن قرارات المجلس مُلزمة التنفيذ، لكن هناك نوعين من القرارات، الأولى تصدر وفقا للفصل الـ6 وهي قرارات "ليس لديها أنياب إن جاز التعبير"، وبالتالي يمكن أن تتهرب الدول منها، وهو ما يفعله الكيان بصلفه ورفض تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات المجلس.
وأشار إلى أن هناك قرارات وفقا للفصل الـ7، وهي قرارات فعل، أي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفذها بغض النظر عن قيامها بالالتزام بها، وبالتالي هي قائمة على "المنع والإكراه".
وشدد حرب على أن قرارات المجلس الصادرة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية لم تصدر عن الفصل الـ7، بينما هي تصدر عن الفصل الـ6 فقط، لذلك تمكّن الاحتلال من التملص منها في ظل حماية وحصانة أميركية لها في المجلس، أو في غيرها من المؤسسات الدولية.
وقال حرب، إن ذلك يمكن الاحتلال من الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبها، أكان باحتلاله للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 57 عاما أو الجرائم الأخرى التي يمارسها في ظل احتلاله لفلسطين.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن مشروع القرار الأخير هو ليس الوحيد، وأنه طيلة العام المنصرم، جرت عدة محاولات لمحاولة وقف إطلاق النار بغزة، معتبرا أن التدخلات الأميركية تمنع المجتمع الدولي دوما من التضامن مع ضحايا العدوان على غزة لارتباط القرار الأميركي في المجلس بمصالح الكيان التي توليها الولايات المتحدة الأولوية في سياستها الخارجية.
وأضاف "يفترض بأن تكون قرارات المجلس ملزمة، ولكن العدوان على غزة وضع كل مؤسسات الأمم المتحدة تحت اختبار تاريخي، ففشلت هذه المؤسسات بالتعبير عن بنائها السياسي والقانوني والإنساني بسبب تعنّت الكيان".

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