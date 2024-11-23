فيتو أميركي معهود.. لماذا لا يجبر الاحتلال على تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – كعادتها، استخدمت أميركا أمس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة، مطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى من القطاع بعد أكثر من 13 شهرا من العدوان الصهيوني.
وطالب القرار بالتزام الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" لسكان غزة، بالإضافة للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما بشأن حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتطبيق القرار الدولي رقم 2735، والتأكيد على "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".
وفي بداية الصراع، قدمت روسيا مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار، لكنه فشل بالحصول على الأغلبية المطلوبة في المجلس، وصوت لصالحه 5 أعضاء فقط، وعارضه 4، وامتنع 6 عن التصويت. لكن في وقت لاحق، نجح المجلس بإصدار قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين الكيان وحماس، لكنه شهد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أثار ردود فعل متباينة بين الدول الأعضاء، وبرغم ذلك، لم يجر الالتزام بالقرار، واستمرت العمليات العسكرية للاحتلال على غزة.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان، كانت هناك دعوات متعددة من دول ومنظمات دولية لوقف القتال. ومع ذلك، واجهت صعوبات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء بالمجلس.
وفي ظل "فيتو" أميركي وصلف إسرائيلي، تدور التساؤلات دوما عن هذه القرارات، ولماذا تحتكم دوما لفصول قانونية غير ملزمة للدول المعتدية.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات قال "قرارات المجلس ملزمة على عكس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، متسائلا "حينما تتخذ هذه القرارات، هل تكون استنادا على الفصل الـ6 أم الـ7؟، مؤكدا أن الفصل الـ6 يركز على العمل والإجراءات الدبلوماسية، أما الـ7 فيركّز على العقوبات وربما استخدام القوة، وهذه هي القضية الأساسية.
وأشار إلى أنه من السياق العام لقرارات مجلس الأمن بشأن الاحتلال فإنها لا تطبق، وتأخذ بعدا سياسيا يجري تسييسها ومنعها من التطبيق "حتى القرار الذي اتخذ قبل فترة، لم يطبق لأكثر من سبب"، مبينا أن أول الأسباب يكمن في أن الاحتلال لا يرغب بتطبيق القرارات، وثانيا لا يوجد قوة دولية تُلزمه بذلك.
وأضاف شنيكات، أن الولايات المتحدة، وهي القوة الكبرى في العالم، أعاقت ومنعت هذه القرارات ولم تجبر إسرائيل عليها لسبب أو لآخر، مؤكدا أن واشنطن توفر للكيان الصهيوني مظلة سياسية، مشددا على أن كل ما اتُخذ من قرارات لا يُطبق، وأن القرار الأخير الذي واجهته أميركا بـ"الفيتو" مساء أمس، بمنزلة دعوة عامة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الانسانية.
وقال إن الكيان الصهيوني يرفض حتى اللحظة وقف إطلاق النار، ويريد استمرار الحرب، آملا تحقيق انتصار كاسح على حركة حماس وإخراجها من المعادلة السياسية، وهذا ما تراهن عليه حكومته المتطرفة.
وأضاف شنيكات "ما يزال الاحتلال يجد أن لديه مزيدا من الوقت لإكمال مشروعه، ليس فقط بهزيمة حماس، بل وبإعادة ربط قطاع غزة ككل معه أمنيا، وإنشاء محاور كمحور نتساريم وعدم تسليم محور فيلادلفيا، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسرب الأسلحة".
وشدد على أن هنالك عدة اعتبارات في الاحتلال، وبالتالي مسألة تطبيق قرار المجلس غير ممكنة، فالكيان يرفض ذلك، كما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأكثر من عام لم تفرض أي قرار عليه.
بدوره، قال الباحث بالشأن الفلسطيني من رام الله، جهاد حرب، إن قرارات المجلس مُلزمة وفقا لأحكام المادة 25 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تقر بأن "يتعهد الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقا للميثاق".
وأضاف حرب أن قرارات المجلس مُلزمة التنفيذ، لكن هناك نوعين من القرارات، الأولى تصدر وفقا للفصل الـ6 وهي قرارات "ليس لديها أنياب إن جاز التعبير"، وبالتالي يمكن أن تتهرب الدول منها، وهو ما يفعله الكيان بصلفه ورفض تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات المجلس.
وأشار إلى أن هناك قرارات وفقا للفصل الـ7، وهي قرارات فعل، أي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفذها بغض النظر عن قيامها بالالتزام بها، وبالتالي هي قائمة على "المنع والإكراه".
وشدد حرب على أن قرارات المجلس الصادرة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية لم تصدر عن الفصل الـ7، بينما هي تصدر عن الفصل الـ6 فقط، لذلك تمكّن الاحتلال من التملص منها في ظل حماية وحصانة أميركية لها في المجلس، أو في غيرها من المؤسسات الدولية.
وقال حرب، إن ذلك يمكن الاحتلال من الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبها، أكان باحتلاله للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 57 عاما أو الجرائم الأخرى التي يمارسها في ظل احتلاله لفلسطين.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن مشروع القرار الأخير هو ليس الوحيد، وأنه طيلة العام المنصرم، جرت عدة محاولات لمحاولة وقف إطلاق النار بغزة، معتبرا أن التدخلات الأميركية تمنع المجتمع الدولي دوما من التضامن مع ضحايا العدوان على غزة لارتباط القرار الأميركي في المجلس بمصالح الكيان التي توليها الولايات المتحدة الأولوية في سياستها الخارجية.
وأضاف "يفترض بأن تكون قرارات المجلس ملزمة، ولكن العدوان على غزة وضع كل مؤسسات الأمم المتحدة تحت اختبار تاريخي، ففشلت هذه المؤسسات بالتعبير عن بنائها السياسي والقانوني والإنساني بسبب تعنّت الكيان".
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