النشامى أمام الكويت.. هوية فنية مفقودة وجرأة معدومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- فشل المنتخب الوطني لكرة القدم، في التعاطي مع مجريات لقائه أول من أمس مع مضيفه المنتخب الكويتي، ليسقط في فخ التعادل الذي من شأنه أن يصعب من مهمة الفريق في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.
وعاد المنتخب الوطني ظهر أمس للعاصمة عمان، حيث كان في استقباله سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، والذي حرص على تحفيز اللاعبين قبل المرحلة المقبلة المهمة، علما بأنه تابع اللقاء من أرض الملعب.
وفقد المنتخب نقطتين مهمتين في صراعه على المركز الثاني بالمجموعة الثانية عن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بعد وصوله للنقطة التاسعة وتراجعه للمركز الثالث، متخليا عن المركز الثاني لصالح المنتخب العراقي أكبر المستفيدين من الجولة السادسة بفوزه على عمان 1-0.
ووجه الشارع الرياضي أصابع اللوم، إلى المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، منتقدا التشكيلة الأساسية المفتقرة للجرأة وعنصر المفاجأة، ما جعل أسلوب اللعب مكشوفا لدى المنافس، الذي نجح في الحد من خطورة مفاتيح اللعب.
ولم ينجح المنتخب الوطني في استثمار الركلات الركنية وتحويلها لأهداف، وهو الذي حصل على أكثر من 10 ركلات أمام الكويت، فيما غاب تمويل الكرات عن المهاجم يزن النعيمات، حتى نجح الأخير بمجهود فردي في تسجيل الهدف الوحيد.
وغابت الهوية الفنية التي اعتاد عليها المتابع، في ظل التراجع الواضح بعد ختام كأس آسيا، وتحديدا منذ مغادرة المدرب المغربي الحسين عموتة، باستثناء مباراة عُمان التي فاز بها“النشامى” برباعية نظيفة، فيما لم تكن هناك ردة فعل مثالية بعد تلقي هدف التعادل الكويتي، من قبل اللاعبين والمدير الفني، مع الإشارة إلى أن المنافس أهدر أكثر من كرة خطرة بالدقائق الأخيرة، ما جنّب المنتخب خسارة ثانية بالتصفيات.
وبدوره، لم يظهر نجم المنتخب الأول بصفوف المنتخب الوطني موسى التعمري بالصورة المثالية للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن غابت خطورته عن مرمى العراق بالجولة الخامسة، في ظل اعتماد المنتخب عليه كثيرا نظرا للإمكانيات الفردية التي يتمتع بها.
وتلقى المنتخب ضربة موجعة مع بداية الشوط الثاني بإصابة حارس المرمى يزيد أبو ليلى، والاستعانة ببديله عبد الله الفاخوري، الذي لم يكن على الموعد بلقطة هدف التعادل مع الكويت، في ظل تمركزه بصورة غير مناسبة.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أبو ليلى عقب انتهاء اللقاء، تعرضه لشعر في عظم الفك، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بحسب ما نشره اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، على أن يبدأ رحلة العلاج والتأهيل برفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات المدرب سلامي عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي لتزيد“من الطين بلة”، حيث أشار في حديثه إلى أن الخروج بنقطة أفضل من الخسارة أمام الكويت، وأن مغادرة أبو ليلى أثر على مستوى الفريق، موضحا بأن الفاخوري لا يتحمل المسؤولية بسبب عدم جاهزيته الذهنية والبدنية لدخول أجواء اللقاء.
وأوضح سلامي أن مجريات الشوط الثاني كانت في الحسبان، من خلال أسلوب لعب المنتخب الكويتي بالاعتماد على كرات ساقطة خلف المدافعين، وأن المنتخب لم ينجح في التعامل معها، مؤكدا بأن حظوظ المنتخب الوطني ما زالت قائمة في التأهل رغم التراجع مركزا على سلم الترتيب.
وشكل التعادل مع الكويت، صدمة جديدة للشارع الرياضي الذي كان يمني النفس في تحقيق انطلاقة جيدة في مرحلة الإياب أمام منتخب غير منافس على المراكز الأولى، فيما اعتبر مراقبون تصريحات المدرب انهزامية، خصوصا بعدما أشار إلى أنه عالج نقاط الضعف التي ظهرت في مباراة الكويت الأولى، والتي انتهت أيضا بالتعادل بهدف لمثله.
وفقد المنتخب الوطني 4 نقاط في فترة توقف دولية واحدة، وهي المرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الذي يفقد بها المنتخب هذا العدد من النقاط، إذ نجح في التجمعين الماضيين في جمع 4 نقاط بالتجمع الأول من تعادل وفوز، و3 نقاط بالتجمع الثاني من خسارة وفوز.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد المنتخب العراقي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، مقابل احتلال المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتأتي عُمان رابعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للكويت في المركز الخامس، فيما يحل المنتخب الفلسطيني في المركز السادس برصيد 3 نقاط، مع تبقي 4 جولات على التصفيات.
ويتأهل من التصفيات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم صاحبا المركزين الأول والثاني، فيما تلعب المنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع من 3 مجموعات بالملحق الآسيوي وثم العالمي، ما يجعل المنتخب أمام 4 مباريات مقبلة حاسمة، مع ضرورة جمع أكبر عدد من نقاطها تحسبا للدخول في تصفيات أخرى تعقد من مهامه ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.
MENAFN23112024000072011014ID1108917274