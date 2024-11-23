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النشامى أمام الكويت.. هوية فنية مفقودة وجرأة معدومة

11/23/2024 3:41:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- فشل المنتخب الوطني لكرة القدم، في التعاطي مع مجريات لقائه أول من أمس مع مضيفه المنتخب الكويتي، ليسقط في فخ التعادل الذي من شأنه أن يصعب من مهمة الفريق في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.
وعاد المنتخب الوطني ظهر أمس للعاصمة عمان، حيث كان في استقباله سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، والذي حرص على تحفيز اللاعبين قبل المرحلة المقبلة المهمة، علما بأنه تابع اللقاء من أرض الملعب.
وفقد المنتخب نقطتين مهمتين في صراعه على المركز الثاني بالمجموعة الثانية عن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بعد وصوله للنقطة التاسعة وتراجعه للمركز الثالث، متخليا عن المركز الثاني لصالح المنتخب العراقي أكبر المستفيدين من الجولة السادسة بفوزه على عمان 1-0.
ووجه الشارع الرياضي أصابع اللوم، إلى المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، منتقدا التشكيلة الأساسية المفتقرة للجرأة وعنصر المفاجأة، ما جعل أسلوب اللعب مكشوفا لدى المنافس، الذي نجح في الحد من خطورة مفاتيح اللعب.
ولم ينجح المنتخب الوطني في استثمار الركلات الركنية وتحويلها لأهداف، وهو الذي حصل على أكثر من 10 ركلات أمام الكويت، فيما غاب تمويل الكرات عن المهاجم يزن النعيمات، حتى نجح الأخير بمجهود فردي في تسجيل الهدف الوحيد.
وغابت الهوية الفنية التي اعتاد عليها المتابع، في ظل التراجع الواضح بعد ختام كأس آسيا، وتحديدا منذ مغادرة المدرب المغربي الحسين عموتة، باستثناء مباراة عُمان التي فاز بها“النشامى” برباعية نظيفة، فيما لم تكن هناك ردة فعل مثالية بعد تلقي هدف التعادل الكويتي، من قبل اللاعبين والمدير الفني، مع الإشارة إلى أن المنافس أهدر أكثر من كرة خطرة بالدقائق الأخيرة، ما جنّب المنتخب خسارة ثانية بالتصفيات.
وبدوره، لم يظهر نجم المنتخب الأول بصفوف المنتخب الوطني موسى التعمري بالصورة المثالية للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن غابت خطورته عن مرمى العراق بالجولة الخامسة، في ظل اعتماد المنتخب عليه كثيرا نظرا للإمكانيات الفردية التي يتمتع بها.
وتلقى المنتخب ضربة موجعة مع بداية الشوط الثاني بإصابة حارس المرمى يزيد أبو ليلى، والاستعانة ببديله عبد الله الفاخوري، الذي لم يكن على الموعد بلقطة هدف التعادل مع الكويت، في ظل تمركزه بصورة غير مناسبة.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أبو ليلى عقب انتهاء اللقاء، تعرضه لشعر في عظم الفك، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بحسب ما نشره اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، على أن يبدأ رحلة العلاج والتأهيل برفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات المدرب سلامي عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي لتزيد“من الطين بلة”، حيث أشار في حديثه إلى أن الخروج بنقطة أفضل من الخسارة أمام الكويت، وأن مغادرة أبو ليلى أثر على مستوى الفريق، موضحا بأن الفاخوري لا يتحمل المسؤولية بسبب عدم جاهزيته الذهنية والبدنية لدخول أجواء اللقاء.
وأوضح سلامي أن مجريات الشوط الثاني كانت في الحسبان، من خلال أسلوب لعب المنتخب الكويتي بالاعتماد على كرات ساقطة خلف المدافعين، وأن المنتخب لم ينجح في التعامل معها، مؤكدا بأن حظوظ المنتخب الوطني ما زالت قائمة في التأهل رغم التراجع مركزا على سلم الترتيب.
وشكل التعادل مع الكويت، صدمة جديدة للشارع الرياضي الذي كان يمني النفس في تحقيق انطلاقة جيدة في مرحلة الإياب أمام منتخب غير منافس على المراكز الأولى، فيما اعتبر مراقبون تصريحات المدرب انهزامية، خصوصا بعدما أشار إلى أنه عالج نقاط الضعف التي ظهرت في مباراة الكويت الأولى، والتي انتهت أيضا بالتعادل بهدف لمثله.
وفقد المنتخب الوطني 4 نقاط في فترة توقف دولية واحدة، وهي المرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الذي يفقد بها المنتخب هذا العدد من النقاط، إذ نجح في التجمعين الماضيين في جمع 4 نقاط بالتجمع الأول من تعادل وفوز، و3 نقاط بالتجمع الثاني من خسارة وفوز.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد المنتخب العراقي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، مقابل احتلال المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتأتي عُمان رابعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للكويت في المركز الخامس، فيما يحل المنتخب الفلسطيني في المركز السادس برصيد 3 نقاط، مع تبقي 4 جولات على التصفيات.
ويتأهل من التصفيات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم صاحبا المركزين الأول والثاني، فيما تلعب المنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع من 3 مجموعات بالملحق الآسيوي وثم العالمي، ما يجعل المنتخب أمام 4 مباريات مقبلة حاسمة، مع ضرورة جمع أكبر عدد من نقاطها تحسبا للدخول في تصفيات أخرى تعقد من مهامه ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

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