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ركلات الترجيح تهدي السلط أول لقب في تاريخه على حساب الوحدات

11/23/2024 3:41:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






الزرقاء - حقق فريق السلط لقب درع اتحاد الكرة بنسخته السابعة والثلاثين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ومنحت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، فريق السلط درع البطولة والميداليات الذهبية.
ويعد الدرع أول ألقاب السلط“الرهيب” ببطولات المحترفين، بعد أن سجل حضوره للمرة الأولى بين الكبار في الموسم 2017-2018، وسبق له وأن بلغ المشهد الختامي مرة واحدة لحساب بطولة كأس الأردن، وخسره أمام الفيصلي في الموسم 2021.
وتقدم الوحدات بالنتيجة عبر اللاعب السنغالي أوسينو سيزار عند الدقيقة 16 من زمن اللقاء، فيما عدل المدافع أيسر صباح الكفة للسلط عند الدقيقة 86.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بصفة أساسية بكل من سيف أبو هزيم، أيسر صباح، محمد زريقات، يزن عبد العال، محيسن أبو جبلة، ماهر الشحري، حمد البلاونة، منير آيت الهادي، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمود جمال.
وعلى الطرف الآخر، أشرك المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي بتشكيلة مكونة من أحمد عرباش، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مصطفى كمال، محمود شوكت، صالح راتب، محمد موالي، أوسينو سيزار، ألان أكونو وبهاء فيصل.
وجاءت أولى الفرص عبر صانع ألعاب الوحدات صالح راتب، بتنفيذه ركلة ثابتة عند الدقيقة 11، تألق حارس السلط بإبعادها، قبل أن يسجل زميله السنغالي أوسينو سيزار بعد ذلك بخمس دقائق الهدف الأول من مقصية رائعة، بعد تمريرة بالرأس من زميله المدافع دانيال عفانة.
السلط عاد سريعا لأجواء اللقاء وسجل هدفا عبر المدافع محمد زريقات عند الدقيقة 19، إلا أن حكم اللقاء محمد عرفة ألغاه بداعي وقوع اللاعبين بمصيدة التسلل، ليشهر الحكم بعدها 3 بطاقات صفراء للاعبي الوحدات شوكت وكمال وموالي، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني لفريق الوحدات من دكة البدلاء، ليبقى الوحدات متقدما بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول.
وغابت الخطورة على مرمى الطرفين خلال مجريات الشوط الثاني، وسط إجراء عدد من التبديلات من مدربي الفريقين، قبل أن ينجح السلط بتعديل الكفة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد تصدي حارس مرمى الوحدات أحمد عرباش لكرة من ركنية، تهادت أمام المدافع أيسر صباح، الذي حولها بالشباك من مسافة قريبة، ليعلن بعدها الحكم عرفة نهاية اللقاء واللجوء لركلات الترجيح.
وسجل لفريق الوحدات ركلات الترجيح كل من بهاء فيصل، محمود شوكت، دانيال عفانة، وأهدر كل من فراس شلباية وأوسينو سيزار.
وأحرز ركلات فريق السلط كل من محيسن أبو جبلة، محمد غانم، محمد زريقات وأحمد العواودة، وأهدر الفريق ركلة وحيدة سددها اللاعب الجزائري منير آيت الهادي.
وفاز الوحدات بلقب درع الاتحاد من قبل في 10 مناسبات سابقة، الأعوام 1982، 1983، 1988، 1995، 2002، 2005، 2008، 2011، 2018 و2020، ليبقى حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، متقدما عن الفيصلي صاحب الألقاب التسعة.
ويحتل السلط موقعا متأخرا في بطولة دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وتبقي مشاركة أخرى له بالموسم الحالي عبر بطولة الكأس.
وينافس الوحدات على بطولة دوري المحترفين، حيث يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق 5 نقطة عن المتصدر الحسين إربد، كما سيخوض مواجهتي السوبر منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل مع الحسين، ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا 2 برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مع مشاركته المقبلة بكأس الأردن.
وحصل فريق السلط جراء فوزه بلقب الدرع على جائزة مالية قدرها 15 ألف دينار، فيما ينال الوحدات مبلغ 10 ألف دينار باعتباره وصيفا للبطولة.

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