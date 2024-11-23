ركلات الترجيح تهدي السلط أول لقب في تاريخه على حساب الوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
الزرقاء - حقق فريق السلط لقب درع اتحاد الكرة بنسخته السابعة والثلاثين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الوحدات بفارق ركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ومنحت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، فريق السلط درع البطولة والميداليات الذهبية.
ويعد الدرع أول ألقاب السلط“الرهيب” ببطولات المحترفين، بعد أن سجل حضوره للمرة الأولى بين الكبار في الموسم 2017-2018، وسبق له وأن بلغ المشهد الختامي مرة واحدة لحساب بطولة كأس الأردن، وخسره أمام الفيصلي في الموسم 2021.
وتقدم الوحدات بالنتيجة عبر اللاعب السنغالي أوسينو سيزار عند الدقيقة 16 من زمن اللقاء، فيما عدل المدافع أيسر صباح الكفة للسلط عند الدقيقة 86.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بصفة أساسية بكل من سيف أبو هزيم، أيسر صباح، محمد زريقات، يزن عبد العال، محيسن أبو جبلة، ماهر الشحري، حمد البلاونة، منير آيت الهادي، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمود جمال.
وعلى الطرف الآخر، أشرك المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي بتشكيلة مكونة من أحمد عرباش، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مصطفى كمال، محمود شوكت، صالح راتب، محمد موالي، أوسينو سيزار، ألان أكونو وبهاء فيصل.
وجاءت أولى الفرص عبر صانع ألعاب الوحدات صالح راتب، بتنفيذه ركلة ثابتة عند الدقيقة 11، تألق حارس السلط بإبعادها، قبل أن يسجل زميله السنغالي أوسينو سيزار بعد ذلك بخمس دقائق الهدف الأول من مقصية رائعة، بعد تمريرة بالرأس من زميله المدافع دانيال عفانة.
السلط عاد سريعا لأجواء اللقاء وسجل هدفا عبر المدافع محمد زريقات عند الدقيقة 19، إلا أن حكم اللقاء محمد عرفة ألغاه بداعي وقوع اللاعبين بمصيدة التسلل، ليشهر الحكم بعدها 3 بطاقات صفراء للاعبي الوحدات شوكت وكمال وموالي، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني لفريق الوحدات من دكة البدلاء، ليبقى الوحدات متقدما بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول.
وغابت الخطورة على مرمى الطرفين خلال مجريات الشوط الثاني، وسط إجراء عدد من التبديلات من مدربي الفريقين، قبل أن ينجح السلط بتعديل الكفة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد تصدي حارس مرمى الوحدات أحمد عرباش لكرة من ركنية، تهادت أمام المدافع أيسر صباح، الذي حولها بالشباك من مسافة قريبة، ليعلن بعدها الحكم عرفة نهاية اللقاء واللجوء لركلات الترجيح.
وسجل لفريق الوحدات ركلات الترجيح كل من بهاء فيصل، محمود شوكت، دانيال عفانة، وأهدر كل من فراس شلباية وأوسينو سيزار.
وأحرز ركلات فريق السلط كل من محيسن أبو جبلة، محمد غانم، محمد زريقات وأحمد العواودة، وأهدر الفريق ركلة وحيدة سددها اللاعب الجزائري منير آيت الهادي.
وفاز الوحدات بلقب درع الاتحاد من قبل في 10 مناسبات سابقة، الأعوام 1982، 1983، 1988، 1995، 2002، 2005، 2008، 2011، 2018 و2020، ليبقى حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، متقدما عن الفيصلي صاحب الألقاب التسعة.
ويحتل السلط موقعا متأخرا في بطولة دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وتبقي مشاركة أخرى له بالموسم الحالي عبر بطولة الكأس.
وينافس الوحدات على بطولة دوري المحترفين، حيث يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق 5 نقطة عن المتصدر الحسين إربد، كما سيخوض مواجهتي السوبر منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل مع الحسين، ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا 2 برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مع مشاركته المقبلة بكأس الأردن.
وحصل فريق السلط جراء فوزه بلقب الدرع على جائزة مالية قدرها 15 ألف دينار، فيما ينال الوحدات مبلغ 10 ألف دينار باعتباره وصيفا للبطولة.
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