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رؤية إستراتيجية لمستقبل الأردن

11/23/2024 3:41:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة العشرين، برزت ملامح رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى توجيه الأردن نحو مستقبل أفضل في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. الخطاب حمل في طياته تأكيدًا على ثوابت الهوية الوطنية الأردنية كركيزة أساسية لمسيرة البناء والتحديث، ومحدد رئيسي للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، جلالته شدد على أن الأردن دولة راسخة الهوية، تستمد قوتها من إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، مع الالتزام الكامل بالمصالح الوطنية العليا وعدم المساومة على المبادئ الراسخة التي شكلت هوية الدولة الأردنية.
الخطاب أكد أهمية الهوية الوطنية كعامل جامع يعزز تماسك المجتمع الأردني في مواجهة التحديات، جلالته أوضح أن الأردن لا يغامر بمستقبله ولا يقبل بسياسات لا تخدم مصالحه، بل يستند إلى إرثه العريق وانتمائه القومي والإنساني في اتخاذ قراراته الاستراتيجية و ضمن هذا السياق، شدد الملك على أهمية الحفاظ على قدس العروبة كأولوية أردنية هاشمية، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تُؤدى بشرف وأمانة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن السلام العادل والمشرف هو السبيل الوحيد لإنهاء الظلم التاريخي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون واستعادة حقوقهم كاملة.
فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، حمل الخطاب رسالة صلبة حول موقف الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. جلالة الملك أكد أن المملكة تقف بحزم في وجه هذه الاعتداءات، مشيرًا إلى الجهود الأردنية المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الجرحى والأردن كان وما زال سباقًا في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، سواء عبر الجو أو البر، في تأكيد على التزامه الدائم بقضايا الأمة ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، هذا الدور يعكس المكانة الإقليمية للأردن كصمام أمان يعزز الاستقرار في المنطقة، ويؤدي دورًا محوريًا في التحركات العربية والدولية الرامية إلى وقف التصعيد وحماية حقوق الفلسطينيين.
على الصعيد المحلي، ركز الخطاب على أهمية الوحدة الوطنية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتحديث ودعا الملك إلى تعزيز الممارسات البرلمانية التي تقوم على التنافس الشريف بين البرامج والأفكار، مع التأكيد على النزاهة والتعبير عن مصالح المواطنين وأشار جلالته إلى ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ رؤية التحديث السياسي التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب البرامجية وتمكين المرأة والشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. هذا التوجه يعكس تصميم القيادة الأردنية على تعزيز التحول الديمقراطي وخلق بيئة سياسية تتسم بالشمولية والشفافية.
في الشأن الاقتصادي، شدد جلالة الملك على ضرورة الإسراع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، مع التركيز على إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد المقبل. وأكد أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية عالية وإمكانات تتيح له أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي، إذا ما تم استثمار هذه الموارد بشكل فعال، كما أشار إلى أهمية تحديث القطاع العام لتحقيق إدارة كفؤة وشفافة تقدم خدمات نوعية للمواطنين وان تحديث القطاع العام لا يعني فقط تحسين أداء المؤسسات الحكومية، بل هو جزء من رؤية أوسع لتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
الخطاب لم يغفل أهمية الرقابة البرلمانية لضمان تنفيذ خطط التحديث حيث أكد أن على مجلس الأمة دورًا كبيرًا في متابعة مسارات التحديث والتأكد من الالتزام بالتنفيذ، مشيرًا إلى أن نجاح الأردن في تحقيق أهدافه التنموية يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف. كما شدد على ضرورة أن يكون الإصلاح الإداري جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية للتنمية، مع التركيز على تحسين الأداء الحكومي وتحفيز الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت محورًا آخر في خطاب العرش، حيث وصفها جلالته بأنها مصدر فخر واعتزاز للوطن، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، مثل تهديدات الإرهاب والنزاعات الإقليمية، أكد الملك على دور هذه المؤسسات في حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما أثنى على جهود الجيش والأجهزة الأمنية في تقديم الدعم الإنساني، خاصة في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، مما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة.
من منظور تحليلي، ركّز جلالة الملك على أن ترسيخ الهوية الوطنية يعدّ عنصرًا حاسمًا في بناء التماسك الاجتماعي، الذي بدوره يشكل عاملًا جوهريًا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز فعالية المؤسسات الوطنية. والوحدة الوطنية، القائمة على قيم العدالة والكرامة والانتماء، هي رافعة استراتيجية تسهم في تمكين الدولة من تحقيق أهدافها التنموية طويلة المدى، فعندما تكون الهوية الوطنية راسخة ومتماسكة، فإنها تخلق أساسًا قويًا للتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات، مما يؤدي إلى تحقيق تقدم نوعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجيًا، يعكس الخطاب وعيًا عميقًا بالدور الذي تلعبه الهوية الوطنية في بناء المرونة السيادية للدولة. الهوية الوطنية ليست فقط مصدرًا للفخر، بل أداة لإدارة الأزمات واستشراف المستقبل. من خلال تعميق قيمها وربطها بتطلعات الأجيال القادمة، تصبح الهوية الوطنية الأردنية قوة دفع مستدامة لبناء أردن حديث يتمتع باقتصاد مرن، مؤسسات قوية، ومجتمع متماسك.
كما أوضح الخطاب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الأردني كعامل استراتيجي لتحويل التحديات إلى فرص، وشدّد على أن الأردن يمتلك إمكانات بشرية هائلة، لا سيما بين فئة الشباب، الذين يمثلون مفتاحًا لتحقيق التحول الوطني، والتركيز على الابتكار والإبداع ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لاستدامة التقدم وبناء اقتصاد قوي ومتنوع. في هذا السياق، يمكن قراءة دعوة الملك لتعزيز العمل الجماعي كاستراتيجية لتعظيم الجهود الوطنية وتعزيز فعالية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
الخطاب الملكي، بذلك، لم يكن مجرد تأكيد على الثوابت، بل خريطة طريق استراتيجية تستند إلى إدراك شامل لعناصر القوة الوطنية وكيفية استثمارها لتحقيق قفزات نوعية نحو المستقبل، إنه دعوة لتبني نهج متكامل، حيث تتضافر الجهود الوطنية حول رؤية واضحة تعزز صمود الأردن وريادته وجاء ليؤكد أن الأردن، بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وكتابة فصل جديد في مسيرته نحو التقدم والازدهار.

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