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عن تلك الخطورة ومعاييرها

11/23/2024 3:41:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






كتب الزميل ماهر أبو طير في مقاله الأخير تحت عنوان " كلام عن أخطر تيارين في الأردن"، ووضع الزميل المحترم تيارا يحسب ويتحسب بواقعية سياسية له مريدوه في كفة "خطورة" واحدة مع تيار أيضا له مريدوه لكنه لا يحسب ولا يتحسب.
من وجهة نظري علينا تحديد مفهوم "الخطورة" أولا. والخطورة هنا على الدولة كمعيار أساسي للقياس، فالدولة هي التي يجب أن تكون لها وعليها ومنها وفيها الحسابات الدقيقة في وضع راهن حساس ودقيق جدا.
العلاقة مع المحيط الإقليمي لها حساباتها، وكذلك العلاقة مع الحلفاء ومراكز القوة الدولية، وهذا يتطلب حصافة شديدة في الحسابات والمشي بحذر على حبل مشدود مع ضرورة حضور رؤية واضحة للدولة في مواجهة كل ما يمكن تصور طرحه على الطاولة خصوصا مع قدوم إدارة ترامب وطاقمه "العجيب" الذي يتطلب دراسته بعمق، والبحث عن مداخل التأثير عليه وكذلك البحث عن مخارج آمنة في التأثر منه.
هناك ما يتم الإعداد له في الإقليم وفي العالم ضمن حروب متشابكة ومن نوع جديد في التاريخ الإنساني، هناك تحولات دولية عميقة هي امتداد للتغيرات العديدة في المعرفة والتكنولوجيا والتجارة العالمية والاقتصاد الذي بدأ يبحث عن صياغات جديدة تتناسب والعالم النوعي الجديد.
قوة الأردن في جغرافيته السياسية، التي يمكن أن تكون نقطة ضعفه في حال لم يكن هناك تصور واضح في إدارة وتوظيف واستثمار تلك الجغرافيا في كل ما هو قادم، وهو قادم.
الدخول في منزلق الحديث عن "انتصارات لنا وهزائم للعدو" حديث مبكر جدا، فالأمور بخواتيمها وما نراه الآن ليس أكثر من دمار منتشر وما يزال، وبنى تحتية تم تسويتها بالأرض، وتغييرات تحدث في الديموغرافيا البشرية وتجهيز لتحريك كتل بشرية ضخمة من أمكنة إلى أمكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا كله له آثاره المباشرة في شكل الدول وحدودها القابلة للتغيير حسب المصلحة، والمصلحة هنا لمن يملك العرض الأقوى وليس عرض الأقوى وحسب.
أردنيا، لا يمكن وضع تصور واضح ومتماسك بدون ترسيخ فكرة التكامل الإقليمي مع القوى المجاورة، وهذا يتطلب تجاوز "بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين" الحاضرة في نشرات الأخبار إلى تفصيل سبل التعاون فعلا ووضعها على أرض الواقع ضمن أسس المصالح المتبادلة.
نتحدث هنا عن قطاعات واسعة نحن في الأردن بحاجة أصلا إلى إصلاحها وتطويرها وبلا تردد، مثل قطاعات التعليم، والتعدين، والصحة، والسياحة بالإضافة إلى ترشيق القطاع العام وتجويده وهذا يتطلب بالضرورة الموازية إعادة تأهيل القطاع الخاص والأعمال بما يسمح له أن يكون موثوقا وواثقا بنفس الوقت.
كل ما سبق ذكره، يتطلب إدارة في كل المستويات والصفوف قادرة على استيعاب كل شيء وكل في مكانه بدون خلط وتجاوزات في الصلاحيات.
نحن بحاجة إلى حوار وطني مفتوح وبلا سقوف، مؤطر بمفهوم الدولة والدستور والعرش.
أما الخطورة، فهي كل ما يكمن خارج ذلك الإطار.

MENAFN23112024000072011014ID1108917271

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