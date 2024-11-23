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الدعم.. الحوار العقلاني مطلوب

11/23/2024 3:41:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بداية، لا يُفهَم من هذا المقال أنه دعوة إلى إلغاء الدعم المالي المقدم في الموازنة لعدد من السلع والخدمات، فالحكومة مطالبة على الدوام، ومن باب مسؤوليتها العامة، بتقديم الدعم للمستحقين وضمان تحقيق عدالة اجتماعية قدر الإمكان في المجتمع.
الهدف من هذا المقال هو تأسيس نقاش اقتصادي رشيد وسليم يهدف أولًا وأخيرًا لضبط بعض السلوكيات المالية الرسمية التي تتسبب في هدر مالي نتيجة تراكمات وممارسات منذ عقود فيما يتعلق بموضوع الدعم.
من يصدق أن موازنة الأردن، الدولة التي تعاني من عجز مالي مزمن وضغوط مالية مستمرة، تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا لسلع وخدمات تناهز المليار دينار موزعة ما بين: كفالات لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 500 مليون دينار، سلف لسلطة المياه تناهز 200 مليون دينار، 180 مليون دينار للخبز، 100 مليون دينار لأسطوانة الغاز، أكثر من 200 مليون دينار إعفاءات طبية، 75 مليون دينار للجامعات، 260 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية.
هذه المبالغ، بلا شك، كبيرة جدًا وتشكل ما يقارب 9 % من حجم الإنفاق الكلي، وهي تمثل ما يقارب 35 % من حجم العجز المالي المجمع للموازنة المركزية والهيئات المستقلة.
آليات الدعم الرسمي في الموازنة، باستثناء صندوق المعونة الوطنية والإعفاءات الطبية، موجهة للسلع وليس للمواطنين، وهنا يفترض أن يكون هناك حوار عقلاني ورشيد حول من يستحق هذا الدعم.
في الأردن، وبدون أي استثناء، الجميع يحصل على دعم الخبز والغاز، وأنا أعني هذه الكلمة بكل تفاصيلها: الغني والفقير، الوافد والمواطن، الدبلوماسي وغيرهم، وكلهم متساوون في القدرة على الحصول على الدعم لهاتين السلعتين، مع فارق أن الغني والدبلوماسي والوافد يحصلون على دعم أكبر بحكم حجم الاستهلاك الأكبر لديهم، فهل يُعقَل هذا في موازنة تعاني من عجز مالي مزمن يناهز 3 مليارات دينار؟
حتى الإعفاءات الطبية، نجد أن الكثير من المقتدرين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، يحصلون على تلك الإعفاءات دون النظر إلى أن ذلك يحرم أشخاصًا آخرين غير مقتدرين من الحصول على تلك الإعفاءات لأسباب مختلفة.
ولا ننسى الكهرباء والمياه، التي يذهب دعمها أيضًا لجميع من يقيم، أو حتى يمر مرور الكرام من أراضي المملكة، فالكل يحصل على دعم الحكومة لهذه السلع دون النظر إلى أوضاعهم المعيشية وقدراتهم المالية.
إلى متى يستمر هذا الهدر المالي من قبل الحكومة في موضوع الدعم؟ هذه السلوكيات لا يمكن لها أن تستمر بهذا الشكل العشوائي إلا في دولة لديها أموال كثيرة أو مصادر دخل وموارد طبيعية هائلة، لكن بالنسبة للأردن، فإن هذا الأمر بات يشكل هدرًا حقيقيًا في موارد الدولة المحدودة أصلًا.
طبعًا سيخرج البعض بأصوات عالية من أصحاب الشعبويات، ويحذرون من أن المساس بأي شكل من أشكال الدعم ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية وخيمة في المجتمع، ولكن الصحيح أن هذا كلام غير دقيق على الإطلاق، فالأساس في الدعم المالي أن يذهب إلى الأردنيين المستحقين للدعم.
ولنقلها بكل صراحة، على سبيل المثال لا الحصر: كل أسرة دخلها أقل من ثلاثة آلاف (3000) دينار تستحق الحصول على دعم الكهرباء والمياه والغاز، ويتم احتساب الدعم المالي المباشر وفق آلية صحيحة تحتسب كميات الاستهلاك الحقيقية، ويُحوَّل الدعم إلى حساب بنكي مباشر للمستفيد بطريقة تحفظ كرامته، بدلًا من كوبونات الدعم والطوابير على مكاتب البريد التي كانت تمثل ذلًا وأذى للمستفيدين.
أقولها بصراحة: يجب إعادة النظر في كل أشكال الدعم وتقديمه للمستحقين من المواطنين فقط، كما يجب إنشاء قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة عن جميع الأردنيين من حيث ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، حينها ستدرك الحكومة أنها كانت تهدر الكثير من الأموال لصالح جهات غير مستحقة على الإطلاق، وكان الاقتصاد أولى بها.

MENAFN23112024000072011014ID1108917270

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