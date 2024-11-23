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سمتان خطيرتان في قطاعي الزراعة والصناعة

11/23/2024 3:41:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سمتان رئيستان خطيرتان تطغيان على قطاعي الزراعة والصناعة في الأردن، إذ تُبين الأرقام الرسمية أن نسبة العاملين غير الأردنيين في الأول تصل إلى 72 بالمائة، بينما تصل نسبتهم في الثاني لـ39 بالمائة.
أي دولة في العالم تُركز على هذين القطاعين، باعتبارهما عامودين أساسيين لبناء الأوطان والنهوض بها وتقدمها وازدهارها، إلى جانب طبعًا التعليم والصحة والطرق والمواصلات.
منذ نعومة أظافرنا ونحن ندرس حكمة تقول: ((ويل لأُمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تخيط أو ما لا تصنع)).. لكن يبدو أن هذه المقولة أو الحكمة عفا عليها الزمن، ووضعها الأردنيون خلف ظهورهم، حتى وصلنا إلى درجة نستورد فيها القمح، في وقت كان فيه الأردن يُصدر مادة القمح والعديد من الحبوب إلى العديد من الدول العربية الشقيقة.
لم يكتف الأردنيون بترك الزراعة وهجرها، بل بات الكثير منهم ينظر إليها على أنها أمر أقل من عادي، وساهمت في ذلك الحُكومات المُتعاقبة، من خلال قرارات وإجراءات أصدرتها، وسياسات تبنتها، من شأنها تدمير الزراعة بشكل مُمنهج، وبالتالي بات مُعظمنا يعتبرها مهنة ((وضيعة))، لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولا تُقدم ولا تؤخر، مع أن العكس هو الصحيح تمامًا.
لم يكتفوا بذلك، حتى بات الكثير من الأردنيين، الأصل أنهم أبناء مُزارعين، يلفظون مهنة الزراعة، قولًا وفعلًا، ومن قبلهم أيضًا الحُكومات والقائمين على الزراعة في هذا الوطن.. فهل يعلم صناع القرار بأن عدد الأردنيين العاملين في الزراعة يبلغ 4850 فقط؟، بينما يوجد بالمُقابل أكثر من 12500 عامل غير أردني.
ومن المعلوم بأن العامل غير الأردني، همه الأول والأخير هو جني الأموال، ومن ثم تحويلها إلى بلده.. وهُنا لا يستفيد منها الأردن، بل المُستفيد الأساس هو بلد ذلك العامل، ثم هُناك نقطة رئيسة ثانية، تتمثل بأن عمال الزراعة غير الأردنيين، لا يُعيرون أي اهتمام لنجاح الزراعة أو فشلها، أو أن هذه النبته تصلح في منطقة مُعينة ولا تصلح في منطقة ثانية، فمُرادهم معروف للجميع!.
أما المحور الثاني، أي القطاع الصناعي، فقد كشفت الأرقام الرسمية عن أن عدد الأردنيين العاملين فيه لا يتجاوز الـ143 ألف، بالمُقابل هُناك أكثر من 90 ألف عامل غير أردني.
ولا يوجد أي داع لذكر أهمية هذا القطاع، للذي يشمل ثلاثة أنشطة اقتصادية، هي: الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، إمدادات الكهرباء والغاز، فالكثير من الاقتصاديين والخُبراء في هذا الشأن، يعلمون علم اليقين أهمية هذا القطاع، وما يُقدمه من رفد للخزينة، ومُساهمته في النهوض بالوطن وتقدمه.
مرة ثانية، تلك سمتان خطيرتان على قطاعي الزراعة والصناعة، في وطن يقع بمنطقة مُلتهبة، وما يزال يلهث حتى يستطيع أن يُثبت أو يحافظ على استقراره الاقتصادي، جراء الحروب والنزاعات والصراعات من حوله.. فعندما يكون أكثر من ثلث العاملين في القطاع الصناعي، ونحو ثُلثي العاملين في القطاع الزراعي، هم غير أردنيين، فذلك مُدعاة للقلق والخوف على مُستقبل الأمن الغذائي، ويضع أكثر من علامة استفهام واستغراب جراء الصمت على ما يحدث في هذين القطاعين.

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