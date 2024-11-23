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حادثة أمستردام وأسطورة الملاذ الآمن..!

11/23/2024 3:41:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا يحتاج الأمر إلى أدلة جديدة على التناقض الداخلي الأساسي في أطروحة ((الملاذ الآمن)) التي روجتها الصهيونية لتبرير مشروعها الاستعماري الاستيطاني الإحلالي في فلسطين. وتضيف الأحداث التي رافقت وتلت مباراة فريق من الكيان الصهيوني في أمستردام فقط إلى حقيقة أن العدوانية لا يمكن أن تكون أساس الأمن. وقد لخص الشاعر الفلسطيني الراحل، توفيق زياد، الفكرة بأبيات تقول القصة كلها: ((كُلّ ما تجلبهُ الريحْ، ستذروهُ العواصف/ والذي يغتصب الغيرَ، يعيش العمرَ خائف)).
في أمستردام، رافق حشد من مستعمري الكيان فريق ((مكابي تل أبيب)) لتشجيعه في مباراته ضد فريق محلي هولندي. وعندما توافدوا إلى الملعب، رفعوا شعارات استفزازية، وتصرفوا بطريقة أثارت غضب الفريق المضيف. وتطورت المواجهات خارج المعلب، بعد أن واصل أنصار فريق الكيان الصهيوني استفزازاتهم وإطلاق هتافات تتفاخر بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال الفلسطينيين في غزة. وقام الجمهور الصهيوني الهائج بإنزال العلم الفلسطيني عن واجهة منزل وتمزيقه، واعتدوا على سائق سيارة أجرة، وعاثوا فسادًا حيث حلوا.
في أمستردام، لم يفلت الغوغاء الصهاينة المتغطرسون بعدوانهم، وتلقوا العقاب الفوري من الجماهير المحتقنة مسبقًا بسبب أعمال كيانهم الإبادي التي تتحدى كل ضمير حي، واضطر كيانهم إلى إرسال طائرات لإجلائهم. وكان قد أرسل معهم عملاء من ((الموساد)) –ربما لإدارة الشغب أكثر منه للحماية. وبعد ذلك، دعا مجلس الأمن القومي في الكيان مواطنيه إلى الامتناع عن حضور المباريات المقبلة لـ))مكابي تل أبيب)) في إيطاليا، مشيرًا إلى مخاطر أمنية محتملة. وتعكس هذه الدعوة القلق المتزايد من تكرار أحداث أمستردام في مدن أوروبية أخرى، خاصةً مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات الكيان الإبادية، وتعترف بتزايد المخاطر التي تواجه مواطني الكيان في الخارج. وفي الوقت نفسه، يطرح هذا الموقف السؤال الأكبر: إذا كان الكيان يبرر عدوانيته دائمًا بأنها ((دفاع عن النفس))، فلماذا تجلب أعماله هذا العداء العالمي المتزايد لليهود، حتى في بيئات تبدو محايدة كالفعاليات الرياضية؟
لا يبتعد أي سؤال وأي إجابة في سياق المشروع الصهيوني في فلسطين عن فكرة أن العدوان يجلب العدوان، والدم يجلب الدم. وهو ما يحيل دائمًا إلى أسطورة ((الملاذ الآمن)) الصهيونية. وترتكز أسطورة أن ((إسرائيل)) تمثل المكان الآمن الوحيد لليهود في العالم على سردية أيديولوجية وسياسية، تأسست على فكرة الاضطهاد التاريخي لليهود في أوروبا والعالم، خاصة في المحرقة النازية (الهولوكوست). ويتم تسويق هذه الفكرة كأحد المبررات الرئيسية لإنشاء الكيان الاستعماري في فلسطين واستمراره، على الرغم من التناقض الأساسي في الفكرة.
تبلورت هذه السردية بعد المحرقة، وجرى تصوير العالم غير اليهودي على أنه غير قادر -أو غير راغب- في حماية اليهود من الاضطهاد. وبذلك، تصبح إقامة دولة ذات سيادة لليهود ضرورة –بل السبيل الوحيد- لضمان أمنهم. وقد استثمرت الحركة الصهيونية في هذا الخطاب لتبرير إنشاء وطن قومي لليهود، على أساس أن ((الأرض المقدسة)) هي الملاذ التاريخي والديني والسياسي الطبيعي لليهود، بدليل السردية اللاهوتية التوراتية.
واعتمد الكيان منذ تأسيسه على هذه الفكرة لتبرير شرعيته وحشد الدعم الدولي، وخاصة من المجتمعات اليهودية في ما أسماه ((الشتات)). وتسوق الرواية ما تُدعى ((إسرائيل)) باعتبارها الملاذ الأخير في عالم ما يزال معاديًا لليهود، وتستخدم الفكرة لتبرير سياسات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتجنيسهم باعتبار ذلك ((عودة)) إلى ((أرض الميعاد)). وتُستغل الفكرة بشكل أساسي للدفاع عن السياسات الأمنية والعسكرية للكيان، حتى أكثرها وحشية بما فيها التطهير العرقي والإبادة الجماعية، باعتبارها ضرورية لبقاء ((الملاذ)) وضمان أمن اليهود.
لكن الوقائع التاريخية تقول غير ذلك تمامًا. على الرغم من تسويق الكيان باعتباره المكان الوحيد الآمن لليهود في العالم، يعيش اليهود فيه تحت تهديدات أمنية هي الأكثر جذرية وديمومة في العالم. ليس هناك بلد طبيعي يعيش فيه الناس محاطين بالأسوار والأسيجة والكاميرات والحماية الأمنية والعسكرية كل الوقت. وليس هناك بلد طبيعي تسير فيه النساء بالفساتين الأنيقة في الشوارع وقد تعلقت من أكتافهن بنادق هجومية. وليس هناك مكان ينتشر فيه الجيش 24 ساعة في اليوم على مدار 75 عامًا خوفًا من أناس سرقهم ويضطهدهم ويتوقع انتقامهم في كل لحظة. وليس هناك بلد يرسل عناصر استخباراته مع فرقه الرياضية إلى الدول الأخرى ليحمي مشجعيه –أو ليختلق وضعًا يظهر فيه مواطنوه وكأنهم ضحية.
المفارقة هي أن طبيعة هذا الكيان العدوانية المنافية للطبيعة الإنسانية ميزت اليهود في العالم بصفاته هو. وأصبحت ممارساته التي فضحت زيف دعايته سببًا لإثارة مشاعر غضب واستنكار عالمية، تعبر عن نفسها باطراد في استهداف اليهود في العالم بحكم صلتهم الحتمية المفترضة بالكيان الإجرامي. ومن الطبيعي أن تتصاعد الحوادث ضد اليهود في أوروبا والولايات المتحدة بالتوازي مع التصعيدات العسكرية العدوانية للكيان وما تصدر عنها من مشهديات مروعة.
الحقيقة هي أن اليهود في أي مكان آخر في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، يعيشون في ظروف أكثر استقرارًا وأمنًا بما لا يقاس مما هو متاح في الكيان. وتقدم الدول التي يعيشون فيها نفس الحماية القانونية والسياسية لليهود، ربما أكثر من بقية مواطنيها، على أساس عقدة الذنب من ((المحرقة))، وبطريقة تجعل مقولة ((الملاذ الوحيد)) الآمن لليهود موضع استنطاق مبرر على الأقل.
في تعليقه على الأحداث في هولندا، صرّح مدير شرطة أمستردام بأن العنف بدأ نتيجة استفزازات قام بها جمهور ((مكابي))، وفاقمت الوضع بصورة خطيرة. ويضع هذا التصريح سردية الكيان المعتادة في مأزق، حيث يُظهر أن رموزه أصبحت تُثير ردود فعل عدائية، حتى في سياقات غير سياسية. وأكد على هذه الفكرة أفيراهام بورغ، الرئيس السابق لكنيست الكيان، حين أشار إلى أن سياسات الكيان العدوانية تعرض اليهود في العالم للخطر. وقال في تصريح: ((إن الربط بين الصهيونية واليهودية هو فخ، لأنه يجعل اليهود هدفًا لغضب عالمي ناتج عن أفعال الدولة الإسرائيلية)). ويعكس هذا الرأي الانقسام المتزايد في المجتمعات اليهودية العالمية، حيث يسعى الكثيرون منهم إلى النأي بأنفسهم عن أعمال الكيان وتبعاته، ويعلنون: ((ليس باسمنا)).
ولطالما رفض مفكرون وناشطون يهود تصور ((ملاذ آمن)) تملي طبعته الوحشية أن يكون هدفًا طبيعيًا ومبررًا لجهود مناهضة الاستعمار، بما في ذلك بالعنف. ويرى هؤلاء اليهود، ومنهم شخصيات بارزة مثل نعوم تشومسكي، أن الكيان في فلسطين ليس غير آمن لليهود المتورطين فيه فحسب، بل إنه يفاقم الأخطار عليهم عالميًا. ويعبر هؤلاء المفكرون عن اعتقاده المحق بأن الأمن اليهودي لا يمكن أن يتحقق بمشروع استيطاني استعماري يقوم على الصراع، بل على علاقات قائمة على العدل والمساواة مع الشعوب الأخرى، وخاصة الفلسطينيين.
كتبت كاثرين هودس، الناشطة اليهودية التي تعرضت وهي طفلة للاحتجاز كرهينة بين ركاب طائرة اختطفتها منظمة فلسطينية في السبعينيات:
((لن يجد اليهود أبداً الأمان أو يعيشوا قيمنا من خلال المطالبة بشريط صغير وقديم من الأرض، غير مهجور، وليس غير محبوب، كما أصر ‏‏الصهاينة متأثرين بالمستعمرين الأوروبيين‏‏، وإنما مليء بالناس والمزارع والقرى ذات الأسماء. إن اليهود ينتمون إلى كل مكان نعيش فيه، وكل مكان نساهم فيه، بما في ذلك الأماكن التي كنا ننفى فيها ونُقتل ذات يوم. إن العيش في الشتات مع الحفاظ على الارتباط بثقافتنا وهويتنا هو الطريقة التي نجا بها اليهود وعاشوا لآلاف السنين مع الحفاظ على قيمنا وإنسانيتنا.‏ ولولا الإبادة الجماعية التي ارتكبت باسمنا على مدى السنوات الـ75 الماضية، لربما كنا نعيش الآن بسلام وإنتاجية في فلسطين أيضًا)).‏
الأخبار الجيدة من أمستردام وغيرها هي أن أطروحة وجود الكيان، كـ))ملاذ آمن))، تنطوي في ذاتها على أسباب نهايته. عاجلًا أم آجلًا سيكون السبيل الوحيد لأمن اليهود هو النأي بأنفسهم عن الكيان –بل وتفكيك الكيان نفسه والتحلل مما يسنده إليهم من ارتباطات كريهة تصنفهم كأعداء للإنسانية.

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