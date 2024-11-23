الترخيص المتنقل للمركبات في إربد الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في إربد.
وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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