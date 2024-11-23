الترخيص المتنقل للمركبات في إربد الخميس

تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".



ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في إربد.



وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.