بدء أعمال ربط منطقة وادي العش بطريق عمّان التنموي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبدأ وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، أعمال مشروع إنشاء الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية وطرق الربط للمنطقة مع طريق عمان التنموي وبطول (1.2) كم
ويتضمن المشروع تحسين المسار والمنحنيات الافقية والعامودية وذلك لربط منطقة وادي العش الصناعية – الزرقاء بطريق عمان التنموي لخدمة جميع الحركات المرورية من والى المنطقة وبجميع الاتجاهات وذلك بتنفيذ تقاطعين على نفس المنسوب (دوار) واستخدام الجسر الخرساني القائم على الطريق (طريق عمان التنموي) ويشمل العمل على إعادة انشاء وتحسين وتوسعه الطريق القائم باتجاه الجسر واعمال انشاء تقاطعين على نفس المنسوب (دوار) وانشاء طريقين للربط بطريق عمان التنموي والجسر القائم من جهه القادم باتجاه العاصمه عمان مع توفير الربط الملائم ومسارب تسارع وتباطؤ
وتشير الوزارة إلى أنه سيتم تجهيز منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.
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