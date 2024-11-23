بدء أعمال ربط منطقة وادي العش بطريق عمّان التنموي

تبدأ وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، أعمال مشروع إنشاء الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية وطرق الربط للمنطقة مع طريق عمان التنموي وبطول (1.2) كم



ويتضمن المشروع تحسين المسار والمنحنيات الافقية والعامودية وذلك لربط منطقة وادي العش الصناعية – الزرقاء بطريق عمان التنموي لخدمة جميع الحركات المرورية من والى المنطقة وبجميع الاتجاهات وذلك بتنفيذ تقاطعين على نفس المنسوب (دوار) واستخدام الجسر الخرساني القائم على الطريق (طريق عمان التنموي) ويشمل العمل على إعادة انشاء وتحسين وتوسعه الطريق القائم باتجاه الجسر واعمال انشاء تقاطعين على نفس المنسوب (دوار) وانشاء طريقين للربط بطريق عمان التنموي والجسر القائم من جهه القادم باتجاه العاصمه عمان مع توفير الربط الملائم ومسارب تسارع وتباطؤ



وتشير الوزارة إلى أنه سيتم تجهيز منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.