Sunday, 24 November 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد بلا سوق نموذجي للمواشي.. والبلدية تؤكد سعيها لإقامته

11/23/2024 3:41:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- تفتقر محافظة إربد إلى أسواق مخصصة لبيع الأغنام والأبقار، فيما السوق الوحيد الموجود بالقرب من مدينة الشاحنات على طريق إربد - الرمثا، تعود ملكية أراضيه لمواطنين، ويفتقر إلى أدنى متطلبات وشروط الصحة والسلامة العامة.
وحسب عدد من أصحاب ومربي المواشي، فإن صاحب الأرض الذي كان يخصص يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، لعرض المواشي، قام قبل أيام بتجريفها، مما اضطرهم إلى الانتقال إلى موقع آخر هو أيضا ملك لمواطنين.
ووفق عمار سمارة وهو أحد مربي المواشي، فإن "عدم إيجاد الجهات المعنية سوقاً متخصصاً للمواشي سيبقي التجار والمواطنين يعانون من انتقالهم من موقع إلى آخر"، داعياً إلى إنشاء سوق نموذجي، على أن يتم دفع رسوم دخول لأي تاجر يريد ممارسة أعمال البيع والشراء.
ولفت سمارة، إلى أن "عدم وجود سوق مخصص أسهم في حالة الركود في البيع والشراء في قطاع الثروة الحيوانية، وقلص من عدد التجار الذين يمارسون تجارة المواشي، وأدى إلى زج آخرين في دائرة البطالة".
وقال أحمد غرايبة "إن إقامة أسواق مخصصة لبيع الثروة الحيوانية في مواقع تحددها بلديات إربد، تحرك السوق التجاري وتسهل على التجار عمليات البيع والشراء، وفي الوقت ذاته تبعد عن طريقة الشراء من الزرائب المنتشرة، فضلاً عن التنافس بين التجار بما يجعل الأسعار بمتناول المشترين".
وأكد "أهمية وجود أسواق لبيع المواشي في إربد، لتسهيل عمليات الشراء للمواطنين والتجار بأسعار معتدلة، بدلا من السوق العشوائي الذي يشهد فوضى ويقام في أراض مملوكة للمواطنين".
وأشار غرايبة، إلى أن "وجود سوق نموذجي في مكان قريب سيحد من الانتشار العشوائي لزرائب الغنم المتواجدة في الشوارع الرئيسية، ذلك أن وجود سوق تشرف عليه البلدية مقابل رسوم رمزية سيؤدي إلى انتعاش الحركة".
وحسب المواطن محمد صياحين، فإن "بعض أصحاب المواشي يستخدمون الشوارع والساحات القريبة من الأحياء السكنية كأسواق لبيع المواشي، مما يتسبب بروائح كريهة بسبب ترك المكان من دون تنظيف".
ولفت إلى أن وجود أسواق عشوائية في الشوارع لبيع المواشي بعيداً عن رقابة البلديات، وعلى الشوارع الرئيسية، يربك حركة المرور من جهة، ويؤدي إلى الذبح العشوائي من دون أدنى مراعاة للشروط الصحية، مبيناً "أن إيجاد سوق منظم تمارس فيه أعمال البيع والشراء والذبح تحت إشراف البلدية سيؤدي إلى الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على النظافة".
وأشار صياحين إلى أن أصحاب ومربي الثروة الحيوانية في العديد من ألوية إربد يلجأون إلى أسواق شعبية لبيع ما لديهم، بسبب غياب أسواق مخصصة للبيع، مطالباً البلديات بـ"توفير أسواق نموذجية لبيع وشراء المواشي، تراعي توفير متطلبات تجار الأغنام، من حيث مساحات التخزين الواسعة لعرض الأغنام، ومستودعات للأعلاف، وخدمات البيطرة، وخدمات الذبح مثل مسلخ مصغر لممارسة أعمال الذبح".
من جهته، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي "إن هناك سوقاً للمواشي يقع في مدينة الشاحنات على طريق إربد الكبرى، يقوم أصحاب المواشي بممارسة البيع والشراء فيه، إلا أن البلدية غير مشرفة عليه، ويمارس فيه المواطنون والتجار أعمالهم في أراض يتبع جزء منها للبلدية وأخرى ملك للمواطنين".
وأكد "أن البلدية حاولت، في وقت سابق، التعاون مع بلدية الرمثا الجديدة على أراض تملكها الأخيرة من أجل إقامة سوق مشترك، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم التوصل إلى تفاهمات، إضافة إلى أن هناك مفاوضات مع أحد أصحاب الأراضي من أجل شراء قطعة أرض لإقامة سوق للمواشي".
وأوضح الكوفحي "أن البلدية تقوم بشكل دوري بعملية تنظيف للسوق الحالي المقام بشكل عشوائي منذ عشرات السنوات، ورشه بالمبيدات الحشرية من دون أي مقابل للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة".

MENAFN23112024000072011014ID1108917264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث