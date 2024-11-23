Sunday, 24 November 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العقبة.. تزايد اللجوء للتجارة الإلكترونية يضعف الحركة في الأسواق

11/23/2024 3:41:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- تتفاقم حالة الركود التي تشهدها الأسواق التجارية، لا سيما محال الملابس في العقبة، مع تزايد وتوسع اللجوء إلى التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تأتي من دول أخرى من دون وجود قيود جمركية.
وقال تجار في العقبة "إن التجارة الإلكترونية أضعفت الأسواق وأضرت بالتجار وأغلقت بعض المحلات في المدينة السياحية التي كانت في فترة تعج بالمتسوقين من مختلف محافظات المملكة والدول الأخرى"، مؤكدين أن أوضاع التجار لا تسر عدواً ولا صديقاً نتيجة أحداث المنطقة وانقطاع السياح وضعف الطلب.
وبين التجار "يجب على الحكومة الاهتمام بتطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الأردن وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، إضافة إلى أن تكون هذه التشريعات شفافة وقابلة للتنفيذ، وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء".
وبين التاجر محمد عابدين "أن الطرود البريدية باتت سوقاً موازية لتجار العقبة الذين يدفعون إيجارات لمحلاتهم بأسعار مرتفعة ومصاريف كبيرة جداً، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية التي تصل إلى 50 %"، مؤكداً "أن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية بات معضلة كبيرة وسوقاً موازية تواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بأوقات عصيبة جراء انحسار حركة الشراء وارتفاع تكاليف التشغيل"، مشيراً كذلك إلى أنه "ليس من العدل ترك الباب مفتوحاً للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية، أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية".
ووفق التاجر بلال أبو حويلة، فإن "غالبية سكان العقبة يفضلون الشراء من خلال التجارة الإلكترونية اختصاراً للوقت ولأنها أقل تكلفة، لا سيما أنه لا توجد عليها ضوابط أو مساواة بين البضائع التقليدية التي تتكدس لمواسم في المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية"، مبيناً "أن غالبية القطاعات التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، تجد صعوبة في تحمل تكاليف التطور التكنولوجي المتعلق بتوظيف خبراء في التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى عدم فهم التجار لطبيعة التجارة الإلكترونية".
وأكد أبو حويلة "أن الخلل يتمثل بالبيع الإلكتروني الخارجي الممثل بالطرود البريدية التي هي أساس الخلل كونها تدخل إلى السوق المحلية على شكل تجارة غير مقيدة"، مشيراً إلى أن "هذه البضائع لا تخضع للفحوصات والرقابة، وهي مقلدة وكبدت الحكومة والمستهلك والمستثمرين خسائر مالية كبيرة".
من جهته، قال المواطن فتحي أبو الرب "إن التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي منتشرة بشكل كبير من خلال التطبيقات عبر الهواتف الذكية وبأسعار منافسة"، مشيراً إلى أن "90 % من ملابس وأقمشة وأحذية وحاجات عائلته يشتريها من منصات عالمية موثوقة وبأسعار منخفضة مقارنة بما يتم عرضه في الأسواق التجارية سواء في العقبة أو باقي محافظات المملكة، بالإضافة إلى إمكانية استبدال أو إرجاع القطعة من خلال المندوب والدفع عند وصول البضاعة".
بدوره، قال أمين سر غرفة تجار العقبة التاجر منصور شعث "إن أسواق العقبة تعاني أصلاً من الركود التجاري ما قبل الحرب على غزة، خصوصا خلال وبعد جائحة كورونا، فيما الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية أصبحت من الوسائل المهمة والأساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي"، مؤكداً "على الحكومة الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية على القطاع التجاري عموماً، وخصوصاً قطاع الملابس والأحذية، بإجراءات فورية".
وكانت غرفة تجارة الأردن، أكدت، في بيان لها مؤخراً، حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالمياً، داعية لعدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب بإغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات، مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك بعد البيع.
وأشارت الغرفة إلى أن عدد الطرود البريدية يتجاوز 15 ألف طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة أن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما يزال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
كما تطرقت "الغاية هي تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها أو منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين، فهذا أبسط حقوقه، لكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للإعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته".

MENAFN23112024000072011014ID1108917263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث