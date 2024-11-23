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جرش.. أسر معوزة تنهمك في موسم جوال الزيتون لتحقيق دخل مؤقت

11/23/2024 3:41:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- بالتزامن مع إنهاء ما نسبته 70 % من قطاف ثمار الزيتون في مزارع محافظة جرش، بدأ موسم "جوال الزيتون"، الذي تنتظره العديد من العائلات الفقيرة ومتعطلون عن العمل، لتجميع ما تبقى من حبات الزيتون سواء على الشجر أو الأرض، وذلك بعد أن يكون أصحاب المزارع قد انتهوا من عملية القطاف لتلك الأشجار.
وتعمل أسر على جمع أكبر كمية ممكنة من الثمار وتأمين حصة لهم من الزيتون وزيته، حيث تجوب النساء والأطفال والمتعطلون عن العمل منذ ساعات الصباح الأولى الحقول والمزارع، ويتوزعون على شكل جماعات أثناء عمليات البحث عن الثمار قبل العودة في المساء، فيما يقدر ما يجمعه كل واحد منهم من 5 إلى 10 كيلوغرامات من الثمار، ويتم جمع الكمية أسبوعياً وعصرها وتوفير مادتهم من الزيت.
وتعد هذه المهنة الموسمية مصدر رزق لمئات من الأسر المعوزة في مختلف القرى والبلدات بمحافظة جرش، كونهم بحاجة إلى مونة العام من الزيت، فضلاً عن أن بعضهم يقوم ببيعه كذلك وشراء مستلزمات الشتاء، وخاصة مواد الوقود.
أم عصام الغزية تقول إنها تحزم أمتعتها وتجهز زوادتها منذ ساعات الصباح الأولى وتتجه برفقة 3 من جاراتها إلى الحقول والمزارع القريبة من مخيم جرش، وتجمع ما تبقى من ثمار الزيتون في سبيل توفير مونة منزلها، كونها غير قادرة على شراء الزيت نظراً لارتفاع أسعاره، وقد اعتادت منذ عشرات السنين على هذا العمل برفقة جاراتها.
وبينت أنها تجمع يومياً من 6 إلى 15 كيلوغراما من الزيتون وربما أكثر، لا سيما أنها تبحث في المناطق شديدة الوعورة ولا يقوم المزارعون بقطاف الثمار فيها كونها غير مخدومة بالطرق، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمشي مسافات طويلة، وقد اعتادت جمع الثمار منها.
وأوضحت أم عصام، أنها تجمع سنوياً من خلال العمل المتواصل لمدة لا تقل عن 40 يوماً 3 تنكات من الزيت، وهي كمية مناسبة تكفي حاجتها لعام كامل، لا سيما أنها تعيل أسرة مكونة من 7 أفراد ولا يوجد لهم أي مصدر دخل يمكنها من شراء أهم مستلزمات الشتاء من مونة ووسائل تدفئة وملابس شتوية.
ووفق الخمسيني موفق أبو الرب، فإن "معظم الأسر في مخيم غزة تحديدا، تعتمد على موسم جوال الزيتون في توفير حاجتها من مادة الزيت، بعد عصر ما يتم جمعه يومياً من الأراضي الزراعية مشياً على الأقدام، وبحوزتهم الأدوات التي تستخدم في الجوال من مفارش وعصي وشوالات فارغة وزوادات يومهم وقوارير المياه".
وأضاف "يتوزع هؤلاء في مجموعات، لا سيما أنهم يسيرون مسافات طويلة ووسط الحقول والغابات لجمع أكبر كمية ممكنة من الزيتون في اليوم الواحد"، مشيرا إلى أنهم "اعتادوا في مثل هذا الوقت، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة، على جوال الزيتون وجمع أكبر كمية ممكنة من ثمار الزيتون التي تركت سهواً على الشجر الذي تم الانتهاء من قطافه أو جمع الثمار التي سقطت من العمال على الأرض، ولا تقل حصيلتنا اليومية عن شوال زيتون يقدر وزنه بـ50 كيلوغراماً في أحسن الظروف".
وقال أبو الرب، إن اثنين من أبنائه يعملان معه في المهنة نفسها لمساعدته على تخطي مسافات واسعة بين الحقول، نظراً لصعوبة المنطقة ووعورة الطرق وخلوها من الناس كون المزارعين قد أنهوا عمليات القطاف، في سبيل جمع أكبر كمية ممكنة من ثمار الزيتون، ثم عصرها وبيع الصفائح التي لا يقل عددها عن 7 صفائح من زيت الزيتون، لشراء مواد أساسية للتدفئة في فصل الشتاء، الذي يمتاز بشدة البرودة في مخيم جرش، الذي تغطي أسقف منازله مادة الزينكو ومشمعات بلاستيكية.
وبهذا الصدد، يشير رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي إلى أن "غالبية المهن مغلقة على أبناء المخيم ولا يسمح لهم بالعمل فيها مهما كانت الدرجات العلمية والخبرة التي يمتلكونها، مما يضطرهم إلى العمل بالأعمال التجارية والموسمية لتوفير أبسط متطلبات الحياة لديهم قبيل حلول فصل الشتاء".
وأضاف "يعاني أبناء المخيم من بعض القيود القانونية التي تجعل فرص العمل بالنسبة لأبناء مخيم غزة محدودة، حيث تمنع القوانين السارية من لا يحملون الجنسية الأردنية من العمل في القطاع العام أو مزاولة بعض المهن، مثل طب الأسنان أو المحاماة أو الهندسة الزراعية أو المحاسبة القانونية أو الصيدلة أو حتى العمل في القطاع السياحي".
وبين العبسي "أن مشكلة أبناء مخيم جرش الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة هي مشكلة دولية"، مشيراً إلى أن نسبة الفقر والبطالة ترتفع بشكل مطرد في المخيم وأصبحت في مرحلة يصعب السيطرة عليها، وأن السكان يتعلقون في أي موسم للعمل فيه واستثمار أي فرصة مهما كانت ظروف العمل بها صعبة ولا توفر أبسط شروط العمل.
إلى ذلك، قال مأمون العياصرة، وهو يتقاضى راتباً من المعونة الوطنية ومعيل لـ6 أطفال، إنه مضطر لهذا العمل، على الرغم من صعوبته، كونه يمشي ساعات طويلة وسط الغابات وبين الحقول والمزارع، وقد انخفضت درجات الحرارة في الوقت الحالي وتتساقط الأمطار بين الحين والآخر، لعدم توفر أي فرص عمل، مشيراً إلى أنه يعمل برفقة العديد من أرباب الأسر ذات الدخل المحدود التي تضطر إلى هذا العمل بسبب الظروف الاقتصادية وعجزهم عن شراء الزيت نظراً لارتفاع سعره.
وأضاف العياصرة "أن أشكال العمل في الموسم مختلفة، فمنهم من يعمل في أعمال القطاف، ومنهم من يعمل بجوال ما تبقى من الثمر بعد الانتهاء من القطاف، أما الأغلبية فتقوم بإنشاء بسطات بجانب الطرقات وعلى الأرصفة وفي الأسواق لبيع مختلف الأنواع من الزيتون، فضلاً عن قيام مجموعات من النساء بعمل تشبيك بينهم وبين أصحاب المزارع والعمل على القطاف على شكل مجموعات مقابل كمية محددة من الإنتاج".

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