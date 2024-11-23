مسارات جديدة لتسريع العمل بالمدينة الاقتصادية مع العراق

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان – قال مصدر مسؤول: "إن الشركة العراقية الأردنية للصناعة المكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بصدد اتخاذ مسارات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في استكمال إقامتها".

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الغد": "إن العمل جار حاليا على الإجراءات اللازمة من أجل توجيه دعوات لاستدراج عروض تطوير من شركات مختصة عربية وأجنبية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة".

وأوضح المصدر أن مهام الشركة المطورة التي سيتم استدراجها تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية لكامل مساحة المدينة الاقتصادية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية المشتركة، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

يأتي ذلك في الوقت أعلنت فيه الشركة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثالثة لاستقطاب مطور للمرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة، وحتى الآن لم يتم اختيار مطور لتنفيذ المشروع.

وأوضح المصدر أنه لم تتم إحالة العطاء السابق إلى أي من الشركات التي تقدمت لأنها لم تجتز مرحلة التأهيل الفني والمالي، وحرصا على أن يكون المطور الذي سيتم اختياره على كفاءة فنية وملاءة مالية كافية، لضمان إنجاز المشروع ونجاحه.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 5 ملايين متر مربع من أصل كامل مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة والبالغة 22 مليون متر مربع، وتقع على قسمين: الأول على أراض للعراق على قطعة الأرض المرقمة 3078 الرطبة مقاطعة (1) منفذ طريبيل الحدودي، والثاني على أراض الأردن وعلى الجزأين رقم 87 من قطعة الأرض الأم رقم 1 من الحوض رقم 1 جمرك الكرامة من أراض لقرية موقع جمرك الكرامة.

وتشمل مكونات المدينة الاقتصادية في المرحلة الأولى العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.

كما تشمل المقترحات أيضا المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والتعليم والصحة، ويهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المهنية والمساندة والخدمات التعليمية والصحية.

واكد المصدر ذاته، أن إنشاء المدينة يأتي في إطار تحقيق تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية اللوجستية وستتيح بعد إنجازها الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.

وأشار إلى أهمية مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، الذي سيكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة، وعدد الأسواق العربية والأجنبية المفتوحة للتصدير.

المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين فيما اعتبر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عن الربع الثالث من العام الحالي، وجود تأخير استكمال الدراسات والتصميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ المشروع.

وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة، واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.







