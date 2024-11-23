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ارتفاع أسعار النفط عالميا

11/23/2024 3:41:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام، في حين حد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية من المكاسب بشكل عام.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 9 سنتات ليصل إلى 73.40 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، ?? ??14سنتًا لتصل إلى 69.53 دولار للبرميل.


وأشارت مصادر نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الـ15 من تشرين الثاني الجاري، لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.48 مليون برميل.


وأوضحت أن مخزونات نواتج التقطير هبطت أيضًا بواقع 688 ألف برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.


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