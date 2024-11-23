ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام، في حين حد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية من المكاسب بشكل عام.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 9 سنتات ليصل إلى 73.40 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، ?? ??14سنتًا لتصل إلى 69.53 دولار للبرميل.
وأشارت مصادر نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الـ15 من تشرين الثاني الجاري، لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.48 مليون برميل.
وأوضحت أن مخزونات نواتج التقطير هبطت أيضًا بواقع 688 ألف برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.
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