واحه أيلة تستضيف المعسكر الشتوي الاول للقوارب الشراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أفتتح في بحيرات واحة أيلة اول معسكر شتوي تدريبي للقوارب الشراعية بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وبالتعاون مع واحة أيله.
ويهدف المعسكر التدريبي للقوارب الشراعية لإعداد منتخب وطني لرياضة الشراع قادر على المشاركة المحلية وفي المحافل العربية والدولية بعد ان تم توفير مدربين لهذه الرياضة وحكام معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للشراع في بيئة بحرية امنه.
وأكد الفايز على التزام سلطة منطقة العقبة بدعم الشباب الرياضيين والمبدعين، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى دائمًا لتعزيز مكانة العقبة كوجهة رياضية متميزة على مستوى العالم، من خلال دعم المواهب المحلية وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات الوطنية،
مشيداً بدور الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وواحة أيلة في دعم وتطوير هذا القطاع الرياضي الحيوي والهام.
وأضاف الفايز أن السلطة من خلال مفوضية الريادة المجتمعية، تسعى لدعم وتمكين الشباب والرياضيين وهو جزء من استراتيجيتها لتطوير المجتمع المحلي وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية وتقديم كل ما يلزم لرفع مستوى الرياضة في العقبة والأردن بشكل عام، وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية.
وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي ان الاتحاد الملكي يسعى لان تكون الرياضات البحرية بكافة اشكالها وأنواعها هوية العقبة الرياضية بالتعاون مع كافة الشركاء،
مشيرا ان الاتحاد يركز في الفترة المقبلة على زيادة عدد اللاعبين في هذه الرياضة وتطوير أنشطته وتوسيعها وحضوره المتميز في المحافل العربية والدولية، مؤكداً ان وجود المدربين والحكام المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي سيتيح للكوادر المحلية ولأبنائنا اللاعبين فرصة عن قرب لصقل مواهبهم وإكسابهم والاستفادة الخبرات اللازمة مستقبلاً.
وثمن المغربي جهود شركة واحة أيلة للتطوير التي عملت على تطوير الاستثمارات الضخمة لتوفير البنى التحتية والمرافق والمنشآت الرياضية، وإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية لإدراكها أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق الشراكة التنموية المستدامة والشاملة في منطقة العقبة والمملكة عموماً، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون سيعزز من دور العقبة السياحي وتساهم في ترويج المنتج الخاص برياضة الشراع والهوية الرياضة الجامعة للعقبة.
من جانبه بين المدير التنفيذي لواحة أيلة المهندس سهل دودين ان واحة آيلة حريصة على دعم كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن محاور إستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية والمتضمنة دعم قطاع الرياضة والرياضيين الأردنيين، مشيرا ان أيلة ومنذ تأسيسها، وضعت على عاتقها مسؤولية دعم القطاع الرياضي والشبابي الأردني لتعكس صميم القيم التي نشأت لأجلها والقائمة على تعزيز والاستدامة والتنافسية والمثابرة، مؤكداً تسليط الضوء على هذه الإمكانيات العالية التي يتمتع بها الرياضيون الأردنيون والتحليق بهم لفضاءات الإبداع الرياضي على الصعيد العالمي والمحلي.
وأصبحت البيئة والبنية التحتية في أيلة جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والأنشطة والبطولات الرياضية على الواجهات البحرية من خلال وضع العقبة على خارطة الرياضة العالمية مما يشكل عامل جذب سياحي رياضي واهتمام إقليمي كبير من خلال إقامة تلك الفعاليات من أجل الترويج لنجاحات جديدة في مجال السياحة الرياضية.
وتعتبر رياضة الشراع والتجديف نوع رياضي بحري مهم من أنواع الرياضات المعتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات المائية
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