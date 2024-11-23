واحه أيلة تستضيف المعسكر الشتوي الاول للقوارب الشراعية

برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أفتتح في بحيرات واحة أيلة اول معسكر شتوي تدريبي للقوارب الشراعية بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وبالتعاون مع واحة أيله.



ويهدف المعسكر التدريبي للقوارب الشراعية لإعداد وطني لرياضة الشراع قادر على المشاركة المحلية وفي المحافل العربية والدولية بعد ان تم توفير مدربين لهذه الرياضة وحكام معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للشراع في بيئة بحرية امنه.



وأكد الفايز على التزام سلطة منطقة العقبة بدعم الشباب الرياضيين والمبدعين، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى دائمًا لتعزيز مكانة العقبة كوجهة رياضية متميزة على مستوى العالم، من خلال دعم المواهب المحلية وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات الوطنية،

مشيداً بدور الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وواحة أيلة في دعم وتطوير هذا القطاع الرياضي الحيوي والهام.

وأضاف الفايز أن السلطة من خلال مفوضية الريادة المجتمعية، تسعى لدعم وتمكين الشباب والرياضيين وهو جزء من استراتيجيتها لتطوير المجتمع المحلي وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية وتقديم كل ما يلزم لرفع مستوى الرياضة في العقبة والأردن بشكل عام، وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية.



وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي ان الاتحاد الملكي يسعى لان تكون الرياضات البحرية بكافة اشكالها وأنواعها هوية العقبة الرياضية بالتعاون مع كافة الشركاء،

مشيرا ان الاتحاد يركز في الفترة المقبلة على زيادة عدد اللاعبين في هذه الرياضة وتطوير أنشطته وتوسيعها وحضوره المتميز في المحافل العربية والدولية، مؤكداً ان وجود المدربين والحكام المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي سيتيح للكوادر المحلية ولأبنائنا اللاعبين فرصة عن قرب لصقل مواهبهم وإكسابهم والاستفادة الخبرات اللازمة مستقبلاً.



وثمن المغربي جهود شركة واحة أيلة للتطوير التي عملت على تطوير الاستثمارات الضخمة لتوفير البنى التحتية والمرافق والمنشآت الرياضية، وإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية لإدراكها أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق الشراكة التنموية المستدامة والشاملة في منطقة العقبة والمملكة عموماً، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون سيعزز من دور العقبة السياحي وتساهم في ترويج المنتج الخاص برياضة الشراع والهوية الرياضة الجامعة للعقبة.



من جانبه بين المدير التنفيذي لواحة أيلة المهندس سهل دودين ان واحة آيلة حريصة على دعم كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن محاور إستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية والمتضمنة دعم قطاع الرياضة والرياضيين الأردنيين، مشيرا ان أيلة ومنذ تأسيسها، وضعت على عاتقها مسؤولية دعم القطاع الرياضي والشبابي الأردني لتعكس صميم القيم التي نشأت لأجلها والقائمة على تعزيز والاستدامة والتنافسية والمثابرة، مؤكداً تسليط الضوء على هذه الإمكانيات العالية التي يتمتع بها الرياضيون الأردنيون والتحليق بهم لفضاءات الإبداع الرياضي على الصعيد العالمي والمحلي.



وأصبحت البيئة والبنية التحتية في أيلة جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والأنشطة والبطولات الرياضية على الواجهات البحرية من خلال وضع العقبة على خارطة الرياضة العالمية مما يشكل عامل جذب سياحي رياضي واهتمام إقليمي كبير من خلال إقامة تلك الفعاليات من أجل الترويج لنجاحات جديدة في مجال السياحة الرياضية.

وتعتبر رياضة الشراع والتجديف نوع رياضي بحري مهم من أنواع الرياضات المعتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات المائية